Vietravel Airlines tăng tốc mở rộng đội bay, sẵn sàng mở rộng đường bay

Ngày 24/6, Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A290, nâng tổng số tàu bay thuộc sở hữu của hãng lên 4 chiếc.
Tàu bay mới có cấu hình 230 ghế và được đưa vào khai thác ngay trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách trong mùa cao điểm hè 2026 cũng như giai đoạn phục hồi mạnh của thị trường hàng không.
Việc bổ sung tàu bay mới đánh dấu bước tiến trong lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu đội bay và nâng cao năng lực khai thác chủ động của hãng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu, với mục tiêu đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2026.
Đại diện hãng cho biết việc phát triển đội bay sở hữu không chỉ giúp nâng cao tính chủ động trong khai thác và cung cấp dịch vụ mà còn thể hiện định hướng đầu tư dài hạn, tạo nền tảng cho quá trình mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế.
Việc liên tục bổ sung tàu bay cũng được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược tăng trưởng mới của Vietravel Airlines dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group. Trên cơ sở mở rộng đội tàu và mạng đường bay, hãng kỳ vọng từng bước gia tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái hàng không, logistics và hạ tầng mà T&T Group đang phát triển.
Song song với việc tăng quy mô đội bay, Vietravel Airlines đang đẩy mạnh tuyển dụng phi công, tiếp viên và nhân sự khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Ngày hội tuyển dụng Đại sứ Cánh Sen Vàng khóa 9 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội ngày 15/7 và tại TP.HCM ngày 22/7.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc điều hành Vietravel Airlines, cho biết việc tiếp nhận thêm tàu bay vào thời điểm hiện nay là sự chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao của thị trường du lịch hè, đồng thời nằm trong kế hoạch đầu tư đồng bộ cả về đội tàu và nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ.
Bên cạnh việc mở rộng năng lực vận tải, hãng cũng đang thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc đưa vào vận hành ứng dụng làm thủ tục trực tuyến trên thiết bị di động, tích hợp xác thực sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách tại sân bay.
Hiện Vietravel Airlines đang khai thác các đường bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch lớn trong nước, đồng thời mở rộng hoạt động quốc tế. Ngoài các đường bay thường lệ đến Bangkok (Thái Lan), hãng đã khai thác các chuyến bay charter Hà Nội – Lan Châu (Trung Quốc) từ ngày 20/6.
Theo kế hoạch, từ tháng 8/2026, Vietravel Airlines sẽ mở đường bay TP.HCM – Thâm Quyến và tiếp tục khai thác đường bay Hà Nội – Ma Cao trong năm nay. Trước đó, ngày 15/6, hãng đã khai trương đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột và khôi phục đường bay Hà Nội – Cam Ranh phục vụ cao điểm hè.
Sau gần một thập kỷ kiên trì, bà Lưu Thị Yến Hằng đã đưa lúa gạo hữu cơ và VietGAP không những đứng vững tại thị trường nội địa, mà còn chinh phục các thị trường xuất khẩu khó tính. Tuy nhiên, phía sau những kết quả đó là hành trình đầy thách thức về vốn, thị trường và liên kết sản xuất...
Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động không chỉ là sân chơi bổ ích, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa văn hóa an toàn lao động và thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững trong ngành chế biến thủy sản...
Từ một thức uống quen thuộc, cà phê đang trở thành một phần của lối sống hiện đại tại Việt Nam, khi người tiêu dùng ngày càng coi quán cà phê là nơi làm việc, học tập, gặp gỡ và trải nghiệm, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành trong thập kỷ tới…
Mối quan hệ ngoại giao kéo dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một giai đoạn mới, được định hình bởi dòng vốn thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp Thụy Điển vẫn ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.
Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...