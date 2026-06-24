Vietravel Airlines tăng tốc mở rộng đội bay, sẵn sàng mở rộng đường bay

Vietravel Airlines vừa tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321 thuộc sở hữu của hãng, nâng tổng số tàu bay sở hữu lên 4 chiếc, hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu thị trường và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng mới...

Tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A290 mới của Vietravel Airlines.

Ngày 24/6, Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A290, nâng tổng số tàu bay thuộc sở hữu của hãng lên 4 chiếc.

Tàu bay mới có cấu hình 230 ghế và được đưa vào khai thác ngay trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của hành khách trong mùa cao điểm hè 2026 cũng như giai đoạn phục hồi mạnh của thị trường hàng không.

Việc bổ sung tàu bay mới đánh dấu bước tiến trong lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu đội bay và nâng cao năng lực khai thác chủ động của hãng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu, với mục tiêu đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2026.

Đại diện hãng cho biết việc phát triển đội bay sở hữu không chỉ giúp nâng cao tính chủ động trong khai thác và cung cấp dịch vụ mà còn thể hiện định hướng đầu tư dài hạn, tạo nền tảng cho quá trình mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế.

Việc liên tục bổ sung tàu bay cũng được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược tăng trưởng mới của Vietravel Airlines dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group. Trên cơ sở mở rộng đội tàu và mạng đường bay, hãng kỳ vọng từng bước gia tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái hàng không, logistics và hạ tầng mà T&T Group đang phát triển.

Song song với việc tăng quy mô đội bay, Vietravel Airlines đang đẩy mạnh tuyển dụng phi công, tiếp viên và nhân sự khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Ngày hội tuyển dụng Đại sứ Cánh Sen Vàng khóa 9 dự kiến được tổ chức tại Hà Nội ngày 15/7 và tại TP.HCM ngày 22/7.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc điều hành Vietravel Airlines, cho biết việc tiếp nhận thêm tàu bay vào thời điểm hiện nay là sự chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao của thị trường du lịch hè, đồng thời nằm trong kế hoạch đầu tư đồng bộ cả về đội tàu và nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh việc mở rộng năng lực vận tải, hãng cũng đang thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc đưa vào vận hành ứng dụng làm thủ tục trực tuyến trên thiết bị di động, tích hợp xác thực sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách tại sân bay.

Hiện Vietravel Airlines đang khai thác các đường bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch lớn trong nước, đồng thời mở rộng hoạt động quốc tế. Ngoài các đường bay thường lệ đến Bangkok (Thái Lan), hãng đã khai thác các chuyến bay charter Hà Nội – Lan Châu (Trung Quốc) từ ngày 20/6.

Theo kế hoạch, từ tháng 8/2026, Vietravel Airlines sẽ mở đường bay TP.HCM – Thâm Quyến và tiếp tục khai thác đường bay Hà Nội – Ma Cao trong năm nay. Trước đó, ngày 15/6, hãng đã khai trương đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột và khôi phục đường bay Hà Nội – Cam Ranh phục vụ cao điểm hè.