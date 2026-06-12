Doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục xem Việt Nam là thị trường chiến lược đầu tư dài hạn

Mối quan hệ ngoại giao kéo dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một giai đoạn mới, được định hình bởi dòng vốn thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp Thụy Điển vẫn ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Theo Báo cáo Khảo sát Môi trường Kinh doanh 2026 vừa được Business Sweden và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam công bố ngày 11/6/2026, cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển đang thể hiện sự lạc quan và tin tưởng rất lớn vào các cơ hội phát triển trong tương lai.

Động lực lớn nhất củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế nói chung và Thụy Điển nói riêng chính là hiệu quả kinh tế vĩ mô ấn tượng của Việt Nam trong những năm qua. Sau khi đạt mức tăng trưởng vững chắc 7,09% vào năm 2024 (vượt kỳ vọng của hàng loạt tổ chức quốc tế), GDP của Việt Nam năm 2025 đã bứt phá mạnh mẽ ở mức 8,02%. Kết quả vượt các dự báo này tiếp tục đưa Việt Nam giữ vững vị thế trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Sự khởi sắc này phản chiếu rõ nét vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Cụ thể, năm 2025 ghi nhận tới 81% doanh nghiệp Thụy Điển có sự tăng trưởng về doanh thu; năm 2026 có 61% doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu ngành sẽ tiếp tục tăng trưởng. Những con số trên cho thấy tâm lý kinh doanh của các nhà đầu tư Bắc Âu tại Việt Nam đang rất ổn định và luôn hướng tới tương lai.

Ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam phát biểu trong buổi lễ Khánh thành một dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Johan Ndisi, nhận định Việt Nam đã phát triển trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, và mối quan hệ lâu đời giữa hai nước tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn.

"Vì vậy, các doanh nghiệp Thụy Điển không chỉ mang đến nguồn vốn đầu tư mà còn cả kinh nghiệm về các giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo, góp phần hỗ trợ sự phát triển liên tục của Việt Nam", Đại sứ nhấn mạnh.

LÀN SÓNG ĐẦU TƯ MỚI VÀ SỨC HÚT TỪ "THƯƠNG HIỆU THỤY ĐIỂN"

Việc Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành thỏi nam châm thu hút mạnh mẽ cả dòng vốn mới lẫn các dự án mở rộng quy mô. Khảo sát năm 2026 cho thấy, có gần một nửa số doanh nghiệp Thụy Điển tham gia chuỗi cung ứng hiện nay mới chỉ thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam sau năm 2020. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của thị trường.

Bước sang năm 2026, có đến 50% doanh nghiệp Thụy Điển cho biết họ đã có kế hoạch tăng vốn đầu tư tại Việt Nam. Dù tỷ lệ này giảm nhẹ so với mức 59% của năm 2025, nhưng trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang thắt chặt, con số 50% vẫn là minh chứng rõ ràng cho niềm tin bền vững vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường nội địa.

Buổi lễ Khánh thành Nhà máy Autoliv Việt Nam tại Bắc Ninh của nhà đầu tư Thụy Điển.

Một điểm tựa không thể không nhắc đến là giá trị từ "Thương hiệu Thụy Điển". Khảo sát chỉ ra 81% doanh nghiệp xác nhận yếu tố thương hiệu quốc gia mang lại sự hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam. Những liên tưởng tích cực về chất lượng cao, tính bền vững và năng lực đổi mới sáng tạo từ Thụy Điển đã giúp họ xây dựng được các mối quan hệ đối tác địa phương vô cùng vững chắc. Hiện nay, các doanh nghiệp này đang tập trung hiện diện lâu dài trong các lĩnh vực then chốt, hoàn toàn trùng khớp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam như: y tế, hạ tầng, kết nối tin cậy, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THĂNG HẠNG NHƯNG ÁP LỰC CẢI CÁCH VẪN LỚN

Đánh giá về môi trường kinh doanh tổng thể tại Việt Nam, báo cáo ghi nhận một bước tiến vượt bậc mang tính bước ngoặt. Năm 2026, có tới 67% doanh nghiệp Thụy Điển đánh giá môi trường kinh doanh tại Việt Nam ở mức "tốt" hoặc "rất tốt", tăng mạnh so với tỷ lệ chỉ 46% ghi nhận vào năm 2025. Các nhà đầu tư đặc biệt đánh giá cao hệ thống nhà cung cấp nội địa đang ngày càng mạnh lên, mạng lưới phân phối đáng tin cậy và một môi trường xã hội có mức độ an toàn cao.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn, môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn những điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Các thủ tục hành chính, bao gồm quy trình hải quan, quy trình cấp phép và sự phức tạp của hệ thống quy định pháp lý hiện hành, vẫn là những thách thức khiến doanh nghiệp đau đầu.

Câu chuyện này không mới khi nhìn lại số liệu năm 2025, thời điểm có 40% doanh nghiệp xác định thủ tục hải quan là rào cản lớn. Do đó, việc đơn giản hóa hành chính vẫn là một ưu tiên cải cách mang tính sống còn để Việt Nam giữ chân dòng vốn chất lượng cao.

Theo ông Marcus Persson, Trưởng đại diện Business Sweden tại Việt Nam, các doanh nghiệp Thụy Điển đang tiếp cận Việt Nam với tầm nhìn dài hạn và ổn định. Có sự sẵn sàng đầu tư, đồng thời chú trọng xây dựng hoạt động bền vững và gắn kết với địa phương. Những cải thiện tiếp theo trong môi trường pháp lý sẽ càng củng cố vị thế vốn đã mạnh mẽ của Việt Nam như một điểm đến đầu tư.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, các yếu tố phát triển bền vững ngày càng được phản ánh rõ nét trong dòng chảy kinh doanh.

Khảo sát năm 2026 chỉ ra một xu hướng tiêu dùng mới: 59% doanh nghiệp xác nhận các yếu tố môi trường hiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng và các đối tác tại Việt Nam. Dù vậy, yếu tố bền vững nhìn chung vẫn đang trong quá trình định hình và phát triển trên thực tế.

Để đón đầu làn sóng này, các doanh nghiệp Thụy Điển đang chủ động đi trước một bước, tích cực hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam thông qua việc cung ứng các giải pháp công nghiệp bền vững và năng lượng tái tạo. Song song đó, họ cũng bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý và nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật để tạo bệ phóng thúc đẩy tiến trình chuyển dịch này diễn ra nhanh hơn.

Đặc biệt, với những nỗ lực nhằm tăng cường sự minh bạch pháp lý, nâng cao hiệu quả hành chính và hiện đại hóa hạ tầng trong thời gian gần đây của Chính phủ, báo cáo cho biết cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển chắc chắn sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng, đóng góp tích cực vào hành trình phát triển kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi bền vững của Việt Nam.