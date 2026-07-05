Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 kèm Quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu”, thay thế các quy định, quy chế trước đó về xét chọn Giải thưởng “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu”.
QUY ĐỊNH RÕ ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ XÉT CHỌN
Theo quy chế mới, danh hiệu gồm hai hình thức là “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” dành cho doanh nghiệp và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” dành cho cá nhân quản lý, điều hành doanh nghiệp. Việc xét chọn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, do UBND TP.Hồ Chí Minh công nhận và cấp giấy chứng nhận; lễ tôn vinh được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 theo năm tổ chức xét chọn.
Quy chế mới xác định mục tiêu của việc xét chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật, đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và đóng góp vào sự phát triển của TP.Hồ Chí Minh.
Đối với doanh nhân, việc xét chọn hướng đến những cá nhân không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp phát triển hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Đối tượng xét chọn là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp, có trụ sở hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Đối với doanh nhân, người được đề cử phải giữ một trong các chức danh quản lý, điều hành như chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc hoặc các chức danh tương đương.
Doanh nghiệp tham gia xét chọn phải có thời gian hoạt động từ đủ 3 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ; doanh nhân phải có thời gian quản lý doanh nghiệp ổn định từ đủ 3 năm. Các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia trên cơ sở tự nguyện hoặc được các hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp giới thiệu.
Ngoài yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành hoặc vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, quy chế đặt ra nhiều nhóm tiêu chí về chấp hành pháp luật như hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, chính sách đối với người lao động, không để xảy ra đình công trái pháp luật và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Đặc biệt, quy chế mới bổ sung các tiêu chí về đổi mới sáng tạo, gồm đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, sản phẩm và quản trị; khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ để nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới.
Doanh nghiệp cũng được khuyến khích xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo định hướng ESG thông qua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, GAP, BRC, HACCP. Thành tích xét chọn được xem xét trên cơ sở kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong 2 năm trước và có xem xét kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm xét duyệt.
KHỐNG CHẾ SỐ LƯỢNG ĐƯỢC XÉT CHỌN
Quy chế mới nêu rõ, mỗi kỳ xét chọn không quá 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân. Số lượng được công nhận trong mỗi kỳ xét chọn không quá 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân, bảo đảm đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực tổ chức xét chọn và tổ chức lễ tôn vinh; Sở Nội vụ thực hiện thẩm định hồ sơ trước khi tham mưu Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh quyết định công nhận danh hiệu. Các sở, ngành liên quan tham gia hội đồng xét chọn và phối hợp cho ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.
Quy trình xét chọn được thực hiện qua 5 bước, gồm tiếp nhận và rà soát hồ sơ; sơ khảo; lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn; chung khảo và đề nghị công nhận; thẩm định và công nhận. Trong đó, danh sách doanh nghiệp, doanh nhân dự kiến được công nhận phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực hoặc phương tiện thông tin phù hợp trong ít nhất 7 ngày làm việc để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Các cơ quan được lấy ý kiến trong quá trình xét chọn gồm Sở Nội vụ, Thuế TP.Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan khu vực II, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an TP.Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, chính sách đối với người lao động và việc chấp hành pháp luật.
Quy chế cũng quy định việc xem xét thu hồi danh hiệu đối với các trường hợp doanh nghiệp, doanh nhân khai báo không trung thực khi lập hồ sơ; không thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi có cảnh báo vi phạm pháp luật; có văn bản đề nghị không tiếp tục duy trì danh hiệu hoặc vi phạm các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của danh hiệu. Khi bị thu hồi, doanh nghiệp, doanh nhân phải nộp lại giấy chứng nhận và biểu trưng, đồng thời chấm dứt việc sử dụng danh hiệu cho mục đích quảng bá hoặc các hoạt động liên quan.
Theo quy chế, doanh nghiệp, doanh nhân được công nhận sẽ được Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cấp giấy công nhận danh hiệu có giá trị trong thời hạn 2 năm. Việc được xét công nhận liên tục là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, đề nghị khen thưởng hằng năm theo quy định.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.
Chính thức khai trương vào ngày 2/7, trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre do Keppel quản lý và vận hành đã thu hút đông đảo người dân tới mua sắm và trải nghiệm, đánh dấu sự ra mắt chính thức của điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí mới ngay giữa trung tâm Thủ đô.
Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng tập trung cạnh tranh bằng chất lượng nguồn nhân lực, môi trường làm việc không chỉ được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng mà còn đang trở thành giá trị cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh. Việc Bảo Tín Capital được vinh danh Top 100 Môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2026 là một trong những minh chứng cho xu hướng đó.
Tháng 6/2026, TKV khai thác 3,3 triệu tấn than nguyên khai, nâng sản lượng 6 tháng lên 19,6 triệu tấn. Tuy nhiên, sang tháng 7, Tập đoàn chủ động giảm sản lượng khai thác và tiêu thụ do nhu cầu than cho điện thấp hơn khi bước vào mùa mưa...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...