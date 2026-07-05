Ban hành Quy chế xét chọn danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu"

Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Quy chế mới bổ sung các tiêu chí về đổi mới sáng tạo, gồm đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, sản phẩm và quản trị, khuyến khích xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo định hướng ESG thông qua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Ảnh mang tính minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 kèm Quy chế xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu”, thay thế các quy định, quy chế trước đó về xét chọn Giải thưởng “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu”.

QUY ĐỊNH RÕ ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

Theo quy chế mới, danh hiệu gồm hai hình thức là “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” dành cho doanh nghiệp và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” dành cho cá nhân quản lý, điều hành doanh nghiệp. Việc xét chọn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, do UBND TP.Hồ Chí Minh công nhận và cấp giấy chứng nhận; lễ tôn vinh được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 theo năm tổ chức xét chọn.

Quy chế mới xác định mục tiêu của việc xét chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật, đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và đóng góp vào sự phát triển của TP.Hồ Chí Minh.

Đối với doanh nhân, việc xét chọn hướng đến những cá nhân không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp phát triển hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đối tượng xét chọn là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp, có trụ sở hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Đối với doanh nhân, người được đề cử phải giữ một trong các chức danh quản lý, điều hành như chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc hoặc các chức danh tương đương.

Doanh nghiệp tham gia xét chọn phải có thời gian hoạt động từ đủ 3 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ; doanh nhân phải có thời gian quản lý doanh nghiệp ổn định từ đủ 3 năm. Các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia trên cơ sở tự nguyện hoặc được các hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp giới thiệu.

Ngoài yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành hoặc vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, quy chế đặt ra nhiều nhóm tiêu chí về chấp hành pháp luật như hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, chính sách đối với người lao động, không để xảy ra đình công trái pháp luật và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, quy chế mới bổ sung các tiêu chí về đổi mới sáng tạo, gồm đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, sản phẩm và quản trị; khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ để nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới.

Doanh nghiệp cũng được khuyến khích xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo định hướng ESG thông qua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, GAP, BRC, HACCP. Thành tích xét chọn được xem xét trên cơ sở kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong 2 năm trước và có xem xét kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm xét duyệt.

KHỐNG CHẾ SỐ LƯỢNG ĐƯỢC XÉT CHỌN

Quy chế mới nêu rõ, mỗi kỳ xét chọn không quá 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân. Số lượng được công nhận trong mỗi kỳ xét chọn không quá 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân, bảo đảm đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực tổ chức xét chọn và tổ chức lễ tôn vinh; Sở Nội vụ thực hiện thẩm định hồ sơ trước khi tham mưu Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh quyết định công nhận danh hiệu. Các sở, ngành liên quan tham gia hội đồng xét chọn và phối hợp cho ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.

Quy trình xét chọn được thực hiện qua 5 bước, gồm tiếp nhận và rà soát hồ sơ; sơ khảo; lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn; chung khảo và đề nghị công nhận; thẩm định và công nhận. Trong đó, danh sách doanh nghiệp, doanh nhân dự kiến được công nhận phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thường trực hoặc phương tiện thông tin phù hợp trong ít nhất 7 ngày làm việc để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Các cơ quan được lấy ý kiến trong quá trình xét chọn gồm Sở Nội vụ, Thuế TP.Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan khu vực II, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an TP.Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, chính sách đối với người lao động và việc chấp hành pháp luật.

Quy chế cũng quy định việc xem xét thu hồi danh hiệu đối với các trường hợp doanh nghiệp, doanh nhân khai báo không trung thực khi lập hồ sơ; không thực hiện các biện pháp khắc phục sau khi có cảnh báo vi phạm pháp luật; có văn bản đề nghị không tiếp tục duy trì danh hiệu hoặc vi phạm các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của danh hiệu. Khi bị thu hồi, doanh nghiệp, doanh nhân phải nộp lại giấy chứng nhận và biểu trưng, đồng thời chấm dứt việc sử dụng danh hiệu cho mục đích quảng bá hoặc các hoạt động liên quan.

Theo quy chế, doanh nghiệp, doanh nhân được công nhận sẽ được Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cấp giấy công nhận danh hiệu có giá trị trong thời hạn 2 năm. Việc được xét công nhận liên tục là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, đề nghị khen thưởng hằng năm theo quy định.