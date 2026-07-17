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Hà Tĩnh tăng cường phối hợp, quản lý hiệu quả doanh nghiệp theo quy định mới

N Nguyễn Thuấn

Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập thông qua việc sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Các nội dung mới tập trung vào chia sẻ thông tin, phân định rõ trách nhiệm và tăng hiệu quả quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh...

Quy chế phối hợp mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Ảnh: Cấn Dũng
Quy chế phối hợp mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. Ảnh: Cấn Dũng

Ngày 15/7/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập và Quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND ngày 21/1/2026.

Việc sửa đổi được thực hiện nhằm bảo đảm sự thống nhất với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, qua đó tạo cơ sở pháp lý đồng bộ trong công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Theo quyết định mới, phạm vi điều chỉnh của Quy chế được làm rõ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Quy chế tập trung vào hai nội dung chính gồm: quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong công tác quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập; và quy trình kiểm tra nội dung về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Một điểm đáng chú ý là quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan cũng được cập nhật. Theo đó, phạm vi và các loại thông tin được trao đổi sẽ thực hiện thống nhất theo Điều 80 và Điều 81 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, góp phần tăng cường tính minh bạch, đồng bộ trong công tác quản lý và xử lý thông tin doanh nghiệp.

Quyết định cũng sửa đổi quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo đó, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế cùng các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác sẽ tiếp tục thực hiện quản lý đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh không đáp ứng các điều kiện theo quy định, các cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý theo Điều 61 và Điều 89 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Quyết định điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật nhằm thống nhất cách sử dụng thuật ngữ trong hệ thống văn bản. Cụ thể, cụm từ "giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh" được thay bằng "giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh" tại một số điều của Quy chế để phù hợp với quy định hiện hành.

Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 25/7/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quyết định được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì sẽ thực hiện theo các quy định mới tương ứng. 

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