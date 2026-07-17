Nghệ An thúc đẩy cơ chế đồng hành, liên kết, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu các kiến nghị của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Công văn số 271/UBTW-DNT; hướng dẫn, xử lý theo quy định và tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.
Một trong những nội dung được lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu nghiên cứu là cụ thể hóa các cam kết sau đối thoại với doanh nghiệp, xây dựng cơ chế theo dõi từng kiến nghị với đầu mối tiếp nhận, thời hạn xử lý và kết quả phản hồi rõ ràng. Đồng thời, tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại định kỳ và tổ chức các hội nghị chuyên đề về đất đai, logistics, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nông nghiệp chế biến sâu và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ chế giải quyết thủ tục theo hướng "một đầu mối, một quy trình, một dữ liệu, một trách nhiệm theo dõi" đối với các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận để doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ pháp lý một lần.
Đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An yêu cầu nghiên cứu theo hướng tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực tạo giá trị gia tăng như nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển chuỗi cung ứng. Việc đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ cũng được đặt ra nhằm kịp thời điều chỉnh hoặc chấm dứt những chính sách chưa phát huy hiệu quả.
Trong lĩnh vực thuế, Thuế tỉnh Nghệ An được giao tăng cường đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định, đẩy mạnh ứng dụng eTax Mobile, đồng thời nghiên cứu cơ chế công khai nguyên tắc kiểm tra dựa trên phân tích rủi ro để hạn chế tình trạng kiểm tra chồng chéo, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và ổn định.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai số, công khai quy hoạch và quỹ đất sạch nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư. Việc thu hút đầu tư sẽ ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế địa phương.
Song song với đó, nhiều đề xuất về phát triển hạ tầng cũng được giao nghiên cứu, trong đó tập trung tăng cường kết nối giữa các khu, cụm công nghiệp với hệ thống cảng biển, cao tốc và sân bay. Các dự án như cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quốc lộ 7, Quốc lộ 48, cảng nước sâu Cửa Lò, cảng Đông Hồi, kéo dài đường băng Cảng hàng không quốc tế Vinh và phát triển Khu kinh tế Đông Nam được kỳ vọng sẽ tạo dư địa mới cho thu hút đầu tư và phát triển logistics.
Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo tỉnh Nghệ An giao nghiên cứu các đề xuất về xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Nghệ An, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa theo phương thức "cầm tay chỉ việc". Đồng thời, xem xét các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu gắn với doanh nghiệp hạt nhân, phát triển logistics nông sản, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác xã để nâng cao giá trị chuỗi sản xuất.
Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng giao các cơ quan chức năng nghiên cứu những đề xuất liên quan đến phát huy nguồn lực doanh nhân Nghệ An xa quê, xây dựng mạng lưới cố vấn cho các dự án khởi nghiệp, cũng như mô hình sinh kế bền vững cho người khuyết tật và các nhóm yếu thế thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm và khai thác hiệu quả các cơ sở hiện có trên địa bàn.
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