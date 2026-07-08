TP.Hồ Chí Minh triển khai thí điểm chế định luật sư công

TP.Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thí điểm chế định luật sư công theo Nghị quyết số 20/2026/QH16 của Quốc hội với hàng loạt nhiệm vụ từ rà soát nhu cầu, tuyển dụng, cấp chứng chỉ hành nghề đến xây dựng cơ chế phối hợp. Đây được kỳ vọng tăng cường năng lực tư vấn pháp lý cho các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động công vụ.

TP.Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai thí điểm chế định luật sư công theo Nghị quyết số 20/2026/QH16 của Quốc hội. Ảnh minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 02/7/2026 đặt mục tiêu tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nội dung của nghị quyết; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là từng bước hình thành đội ngũ luật sư công đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ quan nhà nước.

Sở Tư pháp được giao chủ trì rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng luật sư công theo từng nhóm vụ việc pháp lý; đồng thời hướng dẫn việc triển khai chế định này trên phạm vi toàn thành phố. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để xác định nhu cầu nhân sự và tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc chịu trách nhiệm rà soát nhu cầu tuyển dụng luật sư, chuyên gia, nhà khoa học và luật gia có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ luật sư công theo vị trí việc làm.

Theo lộ trình, từ tháng 10/2026, Thành phố bắt đầu triển khai các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đủ điều kiện làm luật sư công, đồng thời thực hiện các thủ tục cấp lại hoặc thu hồi chứng chỉ theo quy định.

Cùng với đó, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc gia nhập Đoàn Luật sư đối với luật sư công và rà soát, đề nghị cấp thẻ luật sư nhằm bảo đảm các điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành các bước về nhân sự và thủ tục hành nghề, Sở Tư pháp sẽ lập danh sách luật sư công và thực hiện giới thiệu luật sư công khi các cơ quan, tổ chức có nhu cầu theo quy định của nghị quyết.

Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ luật sư công, Kế hoạch 343 cũng đặt ra yêu cầu thiết lập cơ chế triển khai đồng bộ giữa các cơ quan nhằm bảo đảm chế định mới được thực hiện thống nhất trên địa bàn.

Trong giai đoạn đầu, Sở Tư pháp sẽ chủ trì tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn nội dung Nghị quyết 20/2026/QH16 cho các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan trong các năm 2026 và 2027.

Cùng với hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, Sở Tư pháp cũng là đầu mối hướng dẫn thực hiện, theo dõi quá trình triển khai, tổng hợp tình hình và định kỳ ba tháng một lần tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện.

Trong quá trình triển khai, các luật sư công sẽ được tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như các hội nghị, hội thảo, tọa đàm do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm cập nhật quy định pháp luật và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Về nguồn lực, kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước hằng năm của địa phương cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao để tổ chức thực hiện; Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối và bảo đảm nguồn lực cho việc triển khai chế định luật sư công.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp tham mưu về tuyển dụng, chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ và các chính sách liên quan đối với luật sư công theo thẩm quyền.

Sở Tư pháp tiếp tục giữ vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu UBND Thành phố báo cáo Chính phủ và Bộ Tư pháp xem xét xử lý. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện nghị quyết trong giai đoạn từ tháng 6 - 9/2028, làm cơ sở đánh giá kết quả thí điểm và đề xuất các bước triển khai tiếp theo.