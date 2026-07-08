TP.Hồ Chí Minh triển khai thí điểm chế định luật sư công

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 02/7/2026 đặt mục tiêu tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nội dung của nghị quyết; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.
Việc triển khai sẽ được thực hiện theo nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là từng bước hình thành đội ngũ luật sư công đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ quan nhà nước.
Sở Tư pháp được giao chủ trì rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng luật sư công theo từng nhóm vụ việc pháp lý; đồng thời hướng dẫn việc triển khai chế định này trên phạm vi toàn thành phố. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để xác định nhu cầu nhân sự và tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.
Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cùng các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc chịu trách nhiệm rà soát nhu cầu tuyển dụng luật sư, chuyên gia, nhà khoa học và luật gia có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ luật sư công theo vị trí việc làm.
Theo lộ trình, từ tháng 10/2026, Thành phố bắt đầu triển khai các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đủ điều kiện làm luật sư công, đồng thời thực hiện các thủ tục cấp lại hoặc thu hồi chứng chỉ theo quy định.
Cùng với đó, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc gia nhập Đoàn Luật sư đối với luật sư công và rà soát, đề nghị cấp thẻ luật sư nhằm bảo đảm các điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn thành các bước về nhân sự và thủ tục hành nghề, Sở Tư pháp sẽ lập danh sách luật sư công và thực hiện giới thiệu luật sư công khi các cơ quan, tổ chức có nhu cầu theo quy định của nghị quyết.
Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ luật sư công, Kế hoạch 343 cũng đặt ra yêu cầu thiết lập cơ chế triển khai đồng bộ giữa các cơ quan nhằm bảo đảm chế định mới được thực hiện thống nhất trên địa bàn.
Trong giai đoạn đầu, Sở Tư pháp sẽ chủ trì tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn nội dung Nghị quyết 20/2026/QH16 cho các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan trong các năm 2026 và 2027.
Cùng với hoạt động đào tạo và bồi dưỡng, Sở Tư pháp cũng là đầu mối hướng dẫn thực hiện, theo dõi quá trình triển khai, tổng hợp tình hình và định kỳ ba tháng một lần tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện.
Trong quá trình triển khai, các luật sư công sẽ được tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như các hội nghị, hội thảo, tọa đàm do Bộ Tư pháp tổ chức nhằm cập nhật quy định pháp luật và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.
Về nguồn lực, kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước hằng năm của địa phương cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2026, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được giao để tổ chức thực hiện; Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối và bảo đảm nguồn lực cho việc triển khai chế định luật sư công.
UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp tham mưu về tuyển dụng, chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ và các chính sách liên quan đối với luật sư công theo thẩm quyền.
Sở Tư pháp tiếp tục giữ vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu UBND Thành phố báo cáo Chính phủ và Bộ Tư pháp xem xét xử lý. Thành phố cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện nghị quyết trong giai đoạn từ tháng 6 - 9/2028, làm cơ sở đánh giá kết quả thí điểm và đề xuất các bước triển khai tiếp theo.
Sau 35 năm hoạt động tại Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến về uống có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng, góp phần tạo giá trị lâu dài cho xã hội và nền kinh tế…
Bên cạnh tác động trực tiếp đến khu vực công, việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 cũng có những ảnh hưởng nhất định đến khu vực doanh nghiêp, do một số nghĩa vụ liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội, từ đó có thể tác động đến chi phí chung của doanh nghiệp...
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những yêu cầu về phát thải carbon, quản lý hóa chất và phát triển bền vững đang từng bước thay đổi cách doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu trước đây năng lực cạnh tranh chủ yếu được quyết định bởi chất lượng sản phẩm và giá thành, thì nay khả năng minh bạch dữ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cũng trở thành một tiêu chí quan trọng trong hoạt động xuất khẩu.
Qua gần một tháng vận hành thực tế, bức tranh toàn cảnh về thị trường kinh doanh và tiêu thụ xăng sinh học đã bộc lộ rõ cả những gam màu sáng tích cực lẫn những thách thức mang tính hệ thống cần sớm giải quyết…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...