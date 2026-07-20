Hà Tĩnh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GRDP

Không chỉ hướng tới phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Hà Tĩnh còn đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp và du lịch, tạo nền tảng để kinh tế số chiếm 15-20% GRDP vào năm 2030...

Hà Tĩnh hướng đến hình thành các doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt, làm chủ nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: HL

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 490/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số vững mạnh, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và chuyển đổi mô hình phát triển của tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về phát triển công nghiệp công nghệ số, kinh tế số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Công nghiệp công nghệ số, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2026-2030 và Quyết định số 840/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ tập trung xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp công nghệ số có tiềm lực trong và ngoài nước. Tỉnh xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong phát triển doanh nghiệp công nghệ số, coi đây là một trong những giải pháp then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn với các định hướng phát triển "một trung tâm động lực", "ba hành lang kinh tế", "bốn ngành trọng điểm" và "ba vùng đô thị".

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, đồng thời tăng cường liên kết theo mô hình "Nhà nước - Nhà trường, Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp" nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và sử dụng nhân lực cho ngành công nghệ số.

Tỉnh cũng sẽ thường xuyên cập nhật các xu hướng công nghệ số trong nước và quốc tế để kịp thời điều chỉnh cơ chế, chính sách và định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu hình thành từ 3-5 doanh nghiệp công nghệ số nòng cốt có năng lực phát triển nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ số. Đồng thời, trên 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Địa phương này cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 3 nền tảng hoặc giải pháp số do doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng để giải quyết các bài toán lớn của địa phương; hình thành 3 vườn ươm hoặc không gian đổi mới sáng tạo; đào tạo bình quân 1.000 lượt nhân lực công nghệ số mỗi năm và đưa tỷ trọng kinh tế số đóng góp khoảng 15-20% GRDP của tỉnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu kiện toàn Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; tham mưu ban hành danh mục các bài toán lớn cần giải quyết bằng công nghệ số, đồng thời xây dựng cơ chế "đặt hàng - giao nhiệm vụ - thuê dịch vụ" nhằm huy động doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ số; phát triển doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ số; phát triển hạ tầng số, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường và chuỗi cung ứng; phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện cơ chế, chính sách.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai kế hoạch, tăng cường đặt hàng và ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp do doanh nghiệp công nghệ số trong tỉnh phát triển, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời tạo động lực mở rộng thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số phát triển bền vững.