Đà Nẵng lập quy hoạch đô thị và nông thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1994/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Kế hoạch được ban hành nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, làm cơ sở để hoạch định không gian phát triển, tạo cơ sở pháp lý cho quản lý đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kế hoạch yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán về tổ chức thực hiện.

Nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai của các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, công tác lập quy hoạch được triển khai đồng bộ trên các cấp, gồm quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2075 do Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chủ trì thực hiện, dự kiến trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 9/2027 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2027.

Quy hoạch không gian ngầm và quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thành phố trực thuộc Trung ương gồm 5 hồ sơ quy hoạch (giao thông, cấp nước, cao độ nền và thoát nước, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang), dự kiến phê duyệt trong tháng 1/2028.

Quy hoạch chung đô thị đối với các đô thị loại III, IV, V dự kiến gồm 20 hồ sơ. Trong đó, có quy hoạch chung đô thị hiện hữu, dự kiến với 4 hồ sơ tại 4 phường (Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc) và quy hoạch chung đô thị mới, dự kiến 16 quy hoạch tại 16 xã (Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà, Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Đức Phú, Tam Mỹ, Nam Phước, Duy Nghĩa, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Thường, Thăng Điền, Thăng Phú, Điện Bàn Tây); quy hoạch chung xã gồm 54 hồ sơ quy hoạch, dự kiến ở 54 xã thuộc các khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến phê duyệt trong năm 2028.

Quy hoạch phân khu đô thị dự kiến gồm 6 hồ sơ quy hoạch, tập trung tại các khu vực đô thị Hội An, Tam Kỳ, Hòa Xuân và Hải Vân, dự kiến hoàn thành trong năm 2027; đồng thời, quy hoạch phân khu chức năng bao gồm: các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu đại học, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, trong đó các đơn vị quản lý được giao trách nhiệm rà soát, cập nhật và tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện. Định kỳ báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6 và 30/12 hàng năm.

Các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và Sở, ngành, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước những nội dung thuộc phạm vi quản lý ngành. Lưu ý bảo đảm nguồn bản đồ địa hình, kinh phí thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tổ chức triển khai đúng tiến độ. UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ nội dung kế hoạch, hướng dẫn của Sở Xây dựng… để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát, đánh giá các tác động, các định hướng liên quan đến địa bàn, các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển mới và kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Các Ban quản lý Khu công nghệ cao, các Khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thuộc thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm những nội dung thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập quy hoạch, bảo đảm tiến độ