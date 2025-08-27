Đà Nẵng quyết định Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do
Ngô Anh Văn
27/08/2025, 00:00
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Theo
đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc các phường Hải
Vân, Liên Chiểu, các xã Bà Nà, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khu vực có tổng
diện tích điều chỉnh khoảng 1.881ha.
Việc
điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, cụ thể như sau:
Vị trí
1: Nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp chân đèo
Hải Vân và đường kết nối Cảng biển Liên Chiểu; phía Nam giáp sông Cu Đê; phía
Đông giáp Vịnh Kim Liên; phía Tây giáp Khu công nghiệp Liên Chiểu. Diện tích
khoảng 100ha.
Vị trí 2: Nằm trên địa bàn phường Hải Vân
và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ
dưỡng Làng Vân và khu vực đình làng Liên Chiểu; phía Nam giáp Khu công nghiệp
Liên Chiểu và khu dân dư phía sau Vịnh Kim Liên; phía Đông giáp khu dân cư và
Khu công nghiệp Liên Chiểu; phía Tây giáp dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị
nghỉ dưỡng Làng Vân. Diện tích khoảng 77ha.
Vị trí 3: Nằm trên địa bàn phường Hải Vân
và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp tuyến đường ADB Bắc Thủy Tú - Phò Nam; phía
Nam giáp sông Cu Đê; phía Đông giáp tuyến đường tránh Nam Hải Vân; phía Tây
giáp thôn An Định. Diện tích khoảng 500ha.
Vị trí 4: Nằm trên địa bàn phường Liên
Chiểu, xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp nghĩa trang Hòa Ninh và
tuyến đường vành đai phía Tây; phía Nam giáp thôn Đông Sơn và Sơn Phước; phía Đông
giáp thôn Sơn Phước và tuyến đường ĐT602; phía Tây giáp tuyến đường vành đai
phía Tây. Diện tích khoảng 599ha.
Vị trí 5: Nằm trên địa bàn xã Bà Nà và có
phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp đất mặt nước (Suối Mơ); phía Nam giáp đất mặt
nước (Suối Lạnh); phía Đông giáp đất mặt nước (Suối Mơ) và đất dịch vụ du lịch;
phía Tây giáp đất rừng sản xuất. Diện tích khoảng 90ha.
Vị trí 6: Nằm trên địa bàn xã Bà Nà và có
phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp thôn An Sơn; phía Nam giáp thôn Diêu Phong và
thôn Trước Đông; phía Đông giáp thôn Diêu Phong và thôn Trước Đông; phía Tây
giáp thôn Hội Phước, đường Hoàng Văn Thái và thôn Diêu Phong. Diện tích khoảng
154ha.
Vị
trí 7: Nằm trên địa bàn xã Bà Nà và xã Hòa Vang với phạm vi như sau: phía Bắc
giáp dự án mở rộng sân golf Bà Nà và thôn Diêu Phong; phía Nam giáp thôn Đông
Lâm và thôn Hòa Hải; phía Đông giáp thôn Diêu Phong; phía Tây giáp thôn Phú
Túc. Diện tích khoảng 401ha.
Căn cứ điều chỉnh các vị trí thành lập Khu
thương mại tự do Đà Nẵng nêu trên, thành phố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 359/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chỉnh phủ) như sau:
Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng
30.400ha, giảm khoảng 1.307ha, chiếm khoảng 30,84% diện tích trên đất liền. Đất
khác khoảng 66.356ha, giảm khoảng 483ha.
Đồng
thời, điều chỉnh, bổ sung điểm d vào khoản 5 Điều 1 của Quyết định số
359/QĐ-TTg với nội dung: đất khu thương mại tự do khoảng 1.790ha.
UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu
Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng triển khai đồng bộ các nội dung
điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung vào các đồ án quy hoạch phân khu đã phê
duyệt; bảo đảm tính đồng bộ, liên tục giữa các cấp độ quy hoạch theo quy định
hiện hành, trong đó bảo đảm phù hợp với địa hình, địa chất, tính tiếp cận, cảnh
quan, môi trường tại khu vực.
Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan
căn cứ quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để triển khai đồng bộ các
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các nội dung công việc khác có liên
quan.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày
22/8/2025.
Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán
Yuanta dự báo HPG dẫn đầu top bán ròng với 8,5 triệu cp, SSI dự báo bị bán hơn 7 triệu cổ phiếu, VND bị bán khoảng 6,4 triệu, NVL gần 6,2 triệu, VCI bị bán gần 5,6 triệu, FTS 2,2 triệu cổ...
Đà Nẵng quyết định Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp
Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…
Dòng vốn ETF tiếp tục rút mạnh khỏi Việt Nam
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với tuần trước đó.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: