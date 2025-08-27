Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng quyết định Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do

Ngô Anh Văn

27/08/2025, 00:00

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Bản đồ các vị trí dự kiến xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Bản đồ các vị trí dự kiến xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thuộc các phường Hải Vân, Liên Chiểu, các xã Bà Nà, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khu vực có tổng diện tích điều chỉnh khoảng 1.881ha.

Việc điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, cụ thể như sau:

Vị trí 1: Nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp chân đèo Hải Vân và đường kết nối Cảng biển Liên Chiểu; phía Nam giáp sông Cu Đê; phía Đông giáp Vịnh Kim Liên; phía Tây giáp Khu công nghiệp Liên Chiểu. Diện tích khoảng 100ha.

Vị trí 2: Nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân và khu vực đình làng Liên Chiểu; phía Nam giáp Khu công nghiệp Liên Chiểu và khu dân dư phía sau Vịnh Kim Liên; phía Đông giáp khu dân cư và Khu công nghiệp Liên Chiểu; phía Tây giáp dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Diện tích khoảng 77ha.

Vị trí 3: Nằm trên địa bàn phường Hải Vân và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp tuyến đường ADB Bắc Thủy Tú - Phò Nam; phía Nam giáp sông Cu Đê; phía Đông giáp tuyến đường tránh Nam Hải Vân; phía Tây giáp thôn An Định. Diện tích khoảng 500ha.

Vị trí 4: Nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu, xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp nghĩa trang Hòa Ninh và tuyến đường vành đai phía Tây; phía Nam giáp thôn Đông Sơn và Sơn Phước; phía Đông giáp thôn Sơn Phước và tuyến đường ĐT602; phía Tây giáp tuyến đường vành đai phía Tây. Diện tích khoảng 599ha.

Vị trí 5: Nằm trên địa bàn xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp đất mặt nước (Suối Mơ); phía Nam giáp đất mặt nước (Suối Lạnh); phía Đông giáp đất mặt nước (Suối Mơ) và đất dịch vụ du lịch; phía Tây giáp đất rừng sản xuất. Diện tích khoảng 90ha.

Vị trí 6: Nằm trên địa bàn xã Bà Nà và có phạm vi cụ thể: phía Bắc giáp thôn An Sơn; phía Nam giáp thôn Diêu Phong và thôn Trước Đông; phía Đông giáp thôn Diêu Phong và thôn Trước Đông; phía Tây giáp thôn Hội Phước, đường Hoàng Văn Thái và thôn Diêu Phong. Diện tích khoảng 154ha.

Vị trí 7: Nằm trên địa bàn xã Bà Nà và xã Hòa Vang với phạm vi như sau: phía Bắc giáp dự án mở rộng sân golf Bà Nà và thôn Diêu Phong; phía Nam giáp thôn Đông Lâm và thôn Hòa Hải; phía Đông giáp thôn Diêu Phong; phía Tây giáp thôn Phú Túc. Diện tích khoảng 401ha.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định của Thủ thướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định của Thủ thướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Căn cứ điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng nêu trên, thành phố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ) như sau:

Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 30.400ha, giảm khoảng 1.307ha, chiếm khoảng 30,84% diện tích trên đất liền. Đất khác khoảng 66.356ha, giảm khoảng 483ha.

Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung điểm d vào khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 359/QĐ-TTg với nội dung: đất khu thương mại tự do khoảng 1.790ha.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng triển khai đồng bộ các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung vào các đồ án quy hoạch phân khu đã phê duyệt; bảo đảm tính đồng bộ, liên tục giữa các cấp độ quy hoạch theo quy định hiện hành, trong đó bảo đảm phù hợp với địa hình, địa chất, tính tiếp cận, cảnh quan, môi trường tại khu vực.

Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan căn cứ quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung để triển khai đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các nội dung công việc khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2025.

Từ khóa:

Bà Nà Đà Nẵng diện tích điều chỉnh Hải Vân Hòa Vang khu thương mại tự do Liên Chiểu quy hoạch Quyết định

Đọc thêm

Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán

Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán

Yuanta dự báo HPG dẫn đầu top bán ròng với 8,5 triệu cp, SSI dự báo bị bán hơn 7 triệu cổ phiếu, VND bị bán khoảng 6,4 triệu, NVL gần 6,2 triệu, VCI bị bán gần 5,6 triệu, FTS 2,2 triệu cổ...

Đà Nẵng quyết định Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do

Đà Nẵng quyết định Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...

Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp

Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp

Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…

Dòng vốn ETF tiếp tục rút mạnh khỏi Việt Nam

Dòng vốn ETF tiếp tục rút mạnh khỏi Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng mạnh với hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với tuần trước đó.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà đầu tư Hàn Quốc khẳng định gắn bó lâu dài và đẩy mạnh đầu tư tại Hải Phòng

Đầu tư

2

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Doanh nghiệp

3

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC

Tài chính

5

Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: