Đà Nẵng tạo bước tiến mới trong đào tạo công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Thứ Bảy, 04/10/2025
Ngô Anh Văn
04/10/2025, 19:26
Trường Đại học Bách khoa (thuộc Đại học Đà Nẵng) được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì mạng lưới đào tạo xuất sắc về AI và bán dẫn mở ra cơ hội để thành phố Đà Nẵng khẳng định vai trò tiên phong trong công nghệ mới.
Chiều 3/10, Trường Đại học Bách khoa (thuộc Đại học Đà Nẵng) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 lĩnh vực “Trí tuệ nhân tạo” (AI) và “Công nghiệp bán dẫn” tại miền Trung.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị”về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn 2045” cùng với Quy hoạch định hướng Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và thông tin quốc gia, gắn với đô thị thông minh và kinh tế số…đã xác định rõ: Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn là hai trụ cột chiến lược, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố Đà Nẵng.
Việc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì mạng lưới đào tạo xuất sắc về AI và bán dẫn không chỉ củng cố uy tín nhà trường, mà còn mở ra cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vai trò tiên phong trong công nghệ mới.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong đào tạo, hợp tác quốc tế và đóng góp nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Thành phố cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mạng lưới phát triển.
Đà Nẵng, thành phố năng động trong phát triển kinh tế xã hội ở miền Trung, đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới với những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực đào tạo công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc Đà Nẵng được chọn làm trung tâm đào tạo công nghệ 4.0 là một quyết định chiến lược. Sự kiện ký kết hợp tác mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đã thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo và chuyên gia trong ngành.
Các nội dung hợp tác trọng tâm bao gồm đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập. Đây là những bước đi cần thiết để hình thành hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo năng động, đồng bộ trong lĩnh vực AI và công nghiệp bán dẫn.
Đặc biệt, hiện Đà Nẵng đã có sự hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) với các công ty công nghệ hàng đầu như GASA, Synopsys, và tổ chức Tresemi (Hoa Kỳ) đã tạo ra những cơ hội mới cho việc phát triển phòng lab đào tạo bán dẫn và AI.
Mới đây, Dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn (Fab-Lab) với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng vừa đi vào hoạt động cũng là một minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong việc phát triển công nghệ cao.
Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội lớn để trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Với sự hỗ trợ từ chính phủ và các đối tác quốc tế, cùng với sự quyết tâm của các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp địa phương, Đà Nẵng có thể tự tin tiến bước trên con đường trở thành một đô thị thông minh, nơi công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững.
