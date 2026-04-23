Đà Nẵng thúc đẩy đầu tư: Hành động quyết liệt, mạnh mẽ từ lãnh đạo thành phố

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo thành phố, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, Đà Nẵng đang nỗ lực không ngừng để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA), hiện nay, Ban đang quản lý một hệ thống khu công nghệ cao và các khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.563ha. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố, nhằm tạo ra các cực tăng trưởng mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức, từ việc giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận đầu tư đến việc cải thiện hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo của DSEZA vào chiều ngày 21/4/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ các vướng mắc hiện tại, đặc biệt là trong công tác đo đạc, giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Ông yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư, đồng thời tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh. Đây là những bước đi cần thiết để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm không bị chậm trễ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư.

Một trong những điểm nhấn trong chỉ đạo của lãnh đạo thành phố là việc đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Với 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số, Đà Nẵng đang từng bước xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ BIM-GIS và số hóa dữ liệu hạ tầng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo ra sự thuận tiện cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đề ra, Đà Nẵng cần phải giải quyết một số vấn đề còn tồn tại. Cơ chế phân cấp chưa đồng bộ, thiếu nhân lực chất lượng cao và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu là những thách thức lớn mà thành phố cần phải vượt qua. Bên cạnh đó, chi phí giải phóng mặt bằng lớn và một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc pháp lý cũng là những rào cản cần được tháo gỡ.

Trong bối cảnh đó, sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong việc chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư là một bước đi đúng đắn và cần thiết. Đây không chỉ là một cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi mà còn là một thông điệp rõ ràng gửi đến các nhà đầu tư về sự sẵn sàng và quyết tâm của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Được biết, hiện DSEZA đang quản lý 4 loại hình khu chức năng với tổng diện tích hơn 10.563ha, đang tiếp tục vận hành mô hình “đa khu chức năng, một đầu mối”; thực hiện 76 thủ tục (100%) trên môi trường số.

Chỉ tính riêng từ ngày 01/7/2025 đến 16/4/2026, DSEZA đã xử lý 10.099 văn bản, tiếp nhận 409 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn 97,6%, không có hồ sơ trễ hạn. Cùng với đó, chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh với việc ứng dụng BIM-GIS, số hóa dữ liệu hạ tầng, 100% văn bản điện tử, chữ ký số; từng bước nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành…

Về thu hút đầu tư, tính đến ngày 31/3/2026, các khu chức năng đã thu hút 662 dự án, gồm 181 dự án FDI với tổng vốn hơn 2,59 tỷ USD và 481 dự án trong nước với tổng vốn hơn 51.648 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2025 đạt 2.812,7 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm trước.

Với những nỗ lực không ngừng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình như một điểm đến đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Sự quyết liệt trong chỉ đạo và hành động của lãnh đạo thành phố không chỉ tạo ra những thay đổi tích cực trong ngắn hạn mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.