Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành kiểm kê dự án đường sắt cao tốc trong tháng 6
Đỗ Hoàng
04/06/2026, 20:02
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương hoàn thành kiểm kê dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trong tháng 6, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7 tới...
Ngày 4/6, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6/2026, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7/2026.
Theo đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn đi qua tỉnh Quảng Ninh dài gần 40km trải dài trên địa bàn 7 phường là Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An, Tuần Châu với quy mô sử dụng đất hơn 273ha. Trong đó, diện tích cần thu hồi là 188,52ha liên quan đến 1.897 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến có khoảng hơn 300 hộ gia đình thuộc trường hợp phải bố trí tái định cư. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh này khoảng hơn 2.500 tỷ đồng.
Theo thống kê, tính đến ngày 3/6, diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án là 9,32ha. Các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư gần 43ha là diện tích đất công do UBND các phường quản lý (phường Tuần Châu 8,84ha, phường Hà An 3,27ha, phường Đông Mai 8,5ha, phường Uông Bí 10,63ha, phường Yên Tử 2,52ha, phường Hoàng Quế 6,82ha, phường Mạo Khê 2,41ha).
Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai giải phóng mặt bằng dự án. Chủ tịch Bùi Văn Khắng yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm mình trong công tác công tác giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh về tiến độ, chất lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Ông Khắng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời tiếp nhận, giải đáp, xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân theo đúng quy định. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, không để kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Các địa phương cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng quy định. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đề nghị các địa phương hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6/2026, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7/2026. Đồng thời, các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xác định các vị trí ưu tiên để triển khai thi công trước.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Bùi Văn Khắng đề nghị chủ đầu tư dự án bố trí trang thiết bị máy móc kỹ thuật, nhân lực tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.
Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 10.270 tỉ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Tuyến đường sắt được thiết kế tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, chiều dài toàn tuyến khoảng 120km đi qua địa phận các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), điểm cuối tại khu công viên công cộng (phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh), trên tuyến bố trí 5 nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử, Hạ Long Xanh. Dự kiến khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hoàn thành vào năm 2028, thời gian di chuyển từ Hà Nội – Hạ Long tàu hoả tốc độ cao chỉ còn 30 phút.
Quảng Ninh: Hoàn tất GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước tháng 9
10:09, 22/04/2026
Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh hơn 147.000 tỷ đồng
14:28, 12/04/2026
Quảng Ninh đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng
Làn sóng FDI vào công nghệ cao gia tăng tại Việt Nam
Trong những tháng đầu năm, bức tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của hàng loạt dự án mới và kế hoạch mở rộng đầu tư quy mô lớn...
Phú Thọ kêu gọi Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt
Phú Thọ mong muốn nhà đầu tư Tây Ban Nha đầu tư vào 4 lĩnh vực then chốt, bao gồm công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, hạ tầng logistics, du lịch, nông – lâm nghiệp sinh thái và thị trường tín chỉ carbon…
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp
Phía Tây Hải Phòng có 10 dự án khu công nghiệp, phía Đông Hải Phòng có 16 dự án khu công nghiệp đang triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo ra 8.000ha đất công nghiệp…
Hỗ trợ cơ quan, tổ chức, địa phương nâng cao năng lực an ninh mạng
Khóa đào tạo được thiết kế chuyên biệt, hướng tới đối tượng là các cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng…
Hà Nội "thúc" tiến độ các dự án cầu trọng điểm vượt sông Hồng và sông Đuống
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống....
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: