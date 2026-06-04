Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành kiểm kê dự án đường sắt cao tốc trong tháng 6

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương hoàn thành kiểm kê dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh trong tháng 6, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7 tới...

Ngày 4/6, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, kiểm kê, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6/2026, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7/2026.

Theo đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn đi qua tỉnh Quảng Ninh dài gần 40km trải dài trên địa bàn 7 phường là Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An, Tuần Châu với quy mô sử dụng đất hơn 273ha. Trong đó, diện tích cần thu hồi là 188,52ha liên quan đến 1.897 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến có khoảng hơn 300 hộ gia đình thuộc trường hợp phải bố trí tái định cư. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh này khoảng hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo thống kê, tính đến ngày 3/6, diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án là 9,32ha. Các địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư gần 43ha là diện tích đất công do UBND các phường quản lý (phường Tuần Châu 8,84ha, phường Hà An 3,27ha, phường Đông Mai 8,5ha, phường Uông Bí 10,63ha, phường Yên Tử 2,52ha, phường Hoàng Quế 6,82ha, phường Mạo Khê 2,41ha).

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai giải phóng mặt bằng dự án. Chủ tịch Bùi Văn Khắng yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm mình trong công tác công tác giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh về tiến độ, chất lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh sớm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ông Khắng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời tiếp nhận, giải đáp, xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân theo đúng quy định. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, không để kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các địa phương cần phối hợp với cơ quan chuyên môn để giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm đúng quy định. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đề nghị các địa phương hoàn thành việc thông báo thu hồi đất, kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 6/2026, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 7/2026. Đồng thời, các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xác định các vị trí ưu tiên để triển khai thi công trước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Bùi Văn Khắng đề nghị chủ đầu tư dự án bố trí trang thiết bị máy móc kỹ thuật, nhân lực tổ chức thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.