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Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hình thành 8.000ha đất công nghiệp

Nam Khánh

04/06/2026, 16:48

Phía Tây Hải Phòng có 10 dự án khu công nghiệp, phía Đông Hải Phòng có 16 dự án khu công nghiệp đang triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo ra 8.000ha đất công nghiệp…

Hải Phòng đang thúc đẩy tiến độ hình thành 26 khu công nghiệp với 8.000ha đất công nghiệp.
Hải Phòng đang thúc đẩy tiến độ hình thành 26 khu công nghiệp với 8.000ha đất công nghiệp.

Ngày 4/6, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với 26 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn 71.639,1 tỷ đồng. Trong đó, khu vực phía Tây Hải Phòng có 10 dự án khu công nghiệp, phía Đông Hải Phòng có 16 dự án khu công nghiệp. Khi hoàn thành sẽ tạo ra cho Hải Phòng gần 8.000 ha đất công nghiệp để mở rộng không gian phát triển kinh tế, thu hút đầu tư chất lượng cao.

PHÍA TÂY HẢI PHÒNG CÓ THÊM HƠN 1.800HA ĐẤT CÔNG NGHIỆP

Theo danh mục các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, khu vực phía Tây Hải Phòng hiện có 10 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 19.304 tỷ đồng và quy mô gần 1.826 ha đất công nghiệp. Đây là khu vực công nghiệp hình thành sớm của Hải Phòng, tập trung nhiều trung tâm sản xuất truyền thống và có lợi thế kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch của vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong số các dự án đang triển khai, khu công nghiệp Đại An mở rộng tại phường Tứ Minh có diện tích 227 ha, tổng mức đầu tư 2.919,5 tỷ đồng, được khởi công năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Cùng địa bàn này, khu công nghiệp Lai Cách (giai đoạn 1) có diện tích 135,421 ha, tổng vốn đầu tư 816 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2009. Dự án đang được tập trung hoàn thiện khoảng 80% khối lượng công việc còn lại trong năm 2026.

Một dự án khác có thời gian triển khai kéo dài là khu công nghiệp Cộng Hoà (giai đoạn 1) tại phường Chí Linh với diện tích 201,43 ha và tổng mức đầu tư 834,2 tỷ đồng. Sau gần 20 năm kể từ thời điểm khởi công năm 2008, dự án đang được Hải Phòng thúc đẩy để hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh các dự án chuyển tiếp, Hải Phòng đang triển khai hàng loạt khu công nghiệp mới tại khu vực phía Tây. Đó là khu công nghiệp Kim Thành có diện tích 164,98 ha, tổng vốn đầu tư 1.160,7 tỷ đồng. Khu công nghiệp Gia Lộc rộng 197,94 ha với tổng vốn đầu tư 2.062,5 tỷ đồng. Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng diện tích 112,6 ha với tổng mức đầu tư 1.251,2 tỷ đồng. Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên rộng 150 ha với tổng mức đầu tư 1.746,6 tỷ đồng.

Trong các dự án khu công nghiệp chuẩn bị triển khai năm 2026, các dự án có quy mô lớn phải kể đến là khu công nghiệp Hoàng Diệu diện tích 245,03 ha, tổng mức đầu tư 3.355,8 tỷ đồng, khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1) diện tích 243,63 ha, tổng vốn đầu tư 3.403 tỷ đồng, khu công nghiệp Bình Giang diện tích 147,9 ha, tổng vốn đầu tư 1.755 tỷ đồng.

Các dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phía Tây Hải Phòng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và mở rộng quỹ đất sản xuất mới. Mặc dù một số dự án có thời gian triển khai kéo dài, nhưng khi hoàn thành, khu vực này sẽ bổ sung thêm hơn 1.800ha đất công nghiệp, tạo điều kiện thu hút thêm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, chế biến chế tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ chuỗi cung ứng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THẾ HỆ MỚI Ở PHÍA ĐÔNG

Tại khu vực phía Đông Hải Phòng đang triển khai 16 dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với quy mô hơn 6.000ha đất công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 52.335 tỷ đồng. Đây cũng là nơi tập trung phần lớn các khu công nghiệp quy mô lớn nhất thành phố. Nổi bật là Khu công nghiệp và phi thuế quan Xuân Cầu tại đặc khu Cát Hải với diện tích 750 ha, tổng mức đầu tư 11.100 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm gắn với cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics toàn cầu và trung tâm phân phối quốc tế.

Tiếp đó là khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tại các xã An Trường và An Lão có diện tích 652,73 ha với tổng mức đầu tư 8.094,4 tỷ đồng, được khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2031. Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 tại xã Hùng Thắng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong danh mục 26 khu công nghiệp với tổng mức đầu tư 13.061,6 tỷ đồng, diện tích 596,78ha, được khởi công quý I/2026 sẽ hoàn thành vào năm 2031. Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Deep C2 rộng hơn 645 ha. Khu công nghiệp Nam Đình Vũ - Khu 2 rộng 513,4 ha. Khu công nghiệp Tiên Thanh rộng 410,46 ha.

Ngoài ra còn có các dự án khu công nghiệp có quy mô tương đối lớn như khu công nghiệp Tân Trào rộng 250,10 ha, khu công nghiệp Thuỷ Nguyên (giai đoạn 1) rộng 247,88 ha, khu công nghiệp Ngũ Phúc rộng 238,6 ha, khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) rộng 226,01 ha, khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu A) rộng 209,95 ha, khu công nghiệp Nam Tràng Cát rộng 200,39 ha, khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2) rộng 197,16 ha và khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (Khu B) rộng 186,49 ha.

Các dự án khu công nghiệp đang triển khai tại khu vực phía Đông Hải Phòng được quy hoạch gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện và Khu thương mại tự do Hải Phòng. Phần lớn các khu công nghiệp phía Đông đều được định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, sản xuất xe điện, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics. Điều này cho thấy chiến lược phát triển công nghiệp của Hải Phòng đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng sản xuất truyền thống sang phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao.

Với gần 8.000 ha đất công nghiệp đang được đầu tư xây dựng sẽ là nguồn lực đặc biệt quan trọng để thành phố Hải Phòng thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn của mình. Trong bối cảnh nhiều trung tâm công nghiệp lớn đang dần thu hẹp quỹ đất sạch, Hải Phòng chủ động chuẩn bị nguồn cung đất công nghiệp quy mô lớn sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong thu hút các tập đoàn đa quốc gia. Đây là vốn liếng để Hải Phòng tiếp tục nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics trong GRDP, giảm dần phụ thuộc vào các ngành có giá trị gia tăng thấp, cũng là nền tảng giúp Hải Phòng duy trì mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

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