Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Nhiều dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người dùng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn vào đầu tuần này, sau khi máy bay không người lái của Iran tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại đây...

Ảnh minh hoạ: Getty Images.
Ảnh minh hoạ: Getty Images.

Amazon Web Services (AWS) đầu tuần này cho biết hai cơ sở của hãng tại UAE đã bị máy bay không người lái tấn công trực tiếp. Một trung tâm dữ liệu khác tại Bahrain cũng bị hư hại do một vụ nổ drone xảy ra ở vị trí lân cận, dẫn đến sự cố nguồn điện cục bộ. Đến sáng thứ Sáu, AWS vẫn ghi nhận một số dịch vụ ở trạng thái “không thể truy cập”.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó tuyên bố cơ sở tại Bahrain là mục tiêu của Islamic Revolutionary Guard Corps (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), với lý do công ty này hỗ trợ quân đội Mỹ.

Sau sự cố, các doanh nghiệp đang vận hành hệ thống trên máy chủ AWS tại UAE đã được khuyến nghị nhanh chóng chuyển sang các hạ tầng thay thế nhằm giảm thiểu gián đoạn. 

Tuy vậy, điều này cũng đã cho thấy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang trở thành mục tiêu chiến lược trong các cuộc xung đột hiện đại.

Theo CNBC, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran vào cuối tuần trước, Tehran đã phát động làn sóng đáp trả trên khắp Trung Đông. Các mục tiêu bị nhắm đến không chỉ là căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất dầu khí, mà còn bao gồm cả các trung tâm dữ liệu.

Theo một số ước tính, khu vực Trung Đông hiện có hơn 200 trung tâm dữ liệu. Lợi thế về chi phí năng lượng và quỹ đất lớn đã thu hút các “ông lớn” công nghệ Mỹ đầu tư mạnh vào việc xây dựng hạ tầng điện toán quy mô lớn tại đây trong những năm qua.

“Iran và các lực lượng ủy nhiệm trước đây từng tấn công các mỏ dầu, nhưng việc họ nhắm vào các trung tâm dữ liệu tại UAE trong tuần này cho thấy những cơ sở này hiện đã được xem như một phần của hạ tầng trọng yếu”, ông Patrick J. Murphy, giám đốc điều hành bộ phận địa chính trị của Hilco Global, nhận định.

Tại Mỹ, trung tâm dữ liệu được xếp vào một trong 16 lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu của quốc gia. Tại châu Âu, Anh đã chính thức phân loại trung tâm dữ liệu là hạ tầng quốc gia quan trọng từ năm 2024, trong khi EU cũng dành cho lĩnh vực này một cơ chế bảo vệ đặc biệt. Nhiều quốc gia khác tại châu Âu và các khu vực khác trên thế giới cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Theo ông Murphy, việc Iran nhắm vào các trung tâm dữ liệu tại Trung Đông có thể khiến chính phủ các nước sớm đưa các cơ sở này ngang hàng với các hạ tầng thiết yếu khác như hệ thống năng lượng, mạng viễn thông, nhà máy nước,... 

Các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google và Amazon đều từ chối bình luận về các biện pháp an ninh tại các trung tâm dữ liệu trong khu vực sau những diễn biến của cuộc xung đột.

Ông Scott Tindall, đối tác phụ trách lĩnh vực hạ tầng và năng lượng tại hãng luật Hogan Lovells, cho biết nhiều dịch vụ số đã được khôi phục trong vài ngày gần đây. Tuy vậy, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran có thể khiến các doanh nghiệp chú trọng hơn tới các giải pháp sao lưu và sao chép dữ liệu giữa nhiều khu vực hạ tầng khác nhau.

Theo ông Tindall, dù các nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn vốn đã thực hiện những đánh giá chi tiết về rủi ro địa chính trị, các sự kiện mới đây nhiều khả năng sẽ buộc họ phải rà soát lại toàn bộ các kịch bản an ninh và khả năng phục hồi của hệ thống.

