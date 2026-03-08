Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách
Hà Lê
08/03/2026, 10:35
Trước những biến động nhanh và khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá đúng bản chất tình hình để chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.
Chiều ngày 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các diễn biến mới của kinh tế thế giới tác động tới Việt Nam, cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.
Các đại biểu đánh giá bối cảnh quốc tế tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.
Thị trường tài chính, tiền tệ và hàng hóa quốc tế biến động mạnh; chính sách thương mại và định hướng phát triển của các nền kinh tế lớn có nhiều điều chỉnh khó dự báo.
Trong bối cảnh đó, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
CHỦ ĐỘNG KỊCH BẢN ỨNG PHÓ RỦI RO TỪ BÊN NGOÀI
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực cải thiện so với cùng kỳ.
Các ý kiến tại cuộc họp tập trung thảo luận các chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Trong đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp ứng phó rủi ro từ bên ngoài, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định chuỗi cung ứng, xây dựng các kịch bản ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông và biến động giá dầu; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách; giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến để xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, sớm trình Chính phủ.
Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng khoảng 10% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Theo Thủ tướng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
Phân tích tình hình thế giới, Thủ tướng cho rằng bất ổn tại khu vực Trung Đông và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn đang tác động trực tiếp tới điều hành kinh tế vĩ mô; làm gián đoạn vận tải biển, hàng không và logistics, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, sản xuất kinh doanh và sinh kế người dân.
Do đó, các cơ quan chức năng cần nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và hiệu quả; kết hợp giải pháp trước mắt với giải pháp lâu dài, giải pháp vĩ mô với giải pháp vi mô; phát huy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, đồng thời kết hợp hiệu quả với các nguồn lực bên ngoài.
BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có giải pháp bảo đảm không để thiếu xăng dầu, thiếu điện và thiếu năng lượng; đồng thời coi đây là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và khai thác các lợi thế cạnh tranh của đất nước.
Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ổn định tỷ giá và lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia.
Cùng với đó, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất kinh doanh, cân nhắc triển khai gói kích cầu khi cần thiết; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư có chọn lọc và huy động hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.
Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; xử lý các dự án tồn đọng; giải quyết các điểm nghẽn về đất đai, điện và tài nguyên; phấn đấu huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển nhà ở xã hội với hạ tầng đồng bộ, mở rộng đối tượng tiếp cận và tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở.
Đối với chính quyền địa phương, Thủ tướng đề nghị chủ động, tích cực hơn trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, khắc phục tư duy trông chờ, ỷ lại, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp của thế giới
06:47, 05/03/2026
Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông
15:57, 03/03/2026
Doanh nghiệp lữ hành kích hoạt ứng phó khẩn cấp trước căng thẳng Trung Đông
Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...
Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam
Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang trở thành một “cơn bão” quét qua thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro đối với nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran
Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng hệ sinh thái kinh tế sân bay Gia Bình
Kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh các hạng mục dự án, đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế sân bay, mở ra không gian phát triển mới cho vùng Thủ đô.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: