Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Trước những biến động nhanh và khó lường của kinh tế thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá đúng bản chất tình hình để chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chiều ngày 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và các diễn biến mới của kinh tế thế giới tác động tới Việt Nam, cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá bối cảnh quốc tế tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột tại một số khu vực, đặc biệt là Trung Đông, tiếp tục leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải biển, chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu.

Thị trường tài chính, tiền tệ và hàng hóa quốc tế biến động mạnh; chính sách thương mại và định hướng phát triển của các nền kinh tế lớn có nhiều điều chỉnh khó dự báo.

Trong bối cảnh đó, các đại biểu cho rằng Việt Nam cần tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

CHỦ ĐỘNG KỊCH BẢN ỨNG PHÓ RỦI RO TỪ BÊN NGOÀI

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, nhiều lĩnh vực cải thiện so với cùng kỳ.

Các ý kiến tại cuộc họp tập trung thảo luận các chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đánh giá đúng bản chất các diễn biến hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn, từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả- Ảnh: VGP

Trong đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp ứng phó rủi ro từ bên ngoài, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định chuỗi cung ứng, xây dựng các kịch bản ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông và biến động giá dầu; thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành và các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách; giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến để xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội, sớm trình Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng khoảng 10% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.

Phân tích tình hình thế giới, Thủ tướng cho rằng bất ổn tại khu vực Trung Đông và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn đang tác động trực tiếp tới điều hành kinh tế vĩ mô; làm gián đoạn vận tải biển, hàng không và logistics, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng, sản xuất kinh doanh và sinh kế người dân.

Do đó, các cơ quan chức năng cần nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời và hiệu quả; kết hợp giải pháp trước mắt với giải pháp lâu dài, giải pháp vĩ mô với giải pháp vi mô; phát huy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, đồng thời kết hợp hiệu quả với các nguồn lực bên ngoài.

BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có giải pháp bảo đảm không để thiếu xăng dầu, thiếu điện và thiếu năng lượng; đồng thời coi đây là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và khai thác các lợi thế cạnh tranh của đất nước.

Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, ổn định tỷ giá và lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia.

Cùng với đó, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, tăng thu, tiết kiệm chi, khuyến khích sản xuất kinh doanh, cân nhắc triển khai gói kích cầu khi cần thiết; thúc đẩy đầu tư công, thu hút đầu tư có chọn lọc và huy động hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; xử lý các dự án tồn đọng; giải quyết các điểm nghẽn về đất đai, điện và tài nguyên; phấn đấu huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng yêu cầu phát triển nhà ở xã hội với hạ tầng đồng bộ, mở rộng đối tượng tiếp cận và tăng nguồn cung để giảm giá thành nhà ở.

Đối với chính quyền địa phương, Thủ tướng đề nghị chủ động, tích cực hơn trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, khắc phục tư duy trông chờ, ỷ lại, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.