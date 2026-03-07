“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

Doanh nghiệp này đánh giá so với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics...

POSCO Future M đang triển khai kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất vật liệu cực dương than chì nhân tạo tại Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất vật liệu cực dương đầu tiên của công ty ở nước ngoài kể từ khi bắt đầu kinh doanh lĩnh vực này vào năm 2011.

Vật liệu cực dương (anode) là một thành phần quan trọng của pin, nhưng hiện hơn 90% thị phần toàn cầu đang do các doanh nghiệp Trung Quốc chi phối. Trong bối cảnh đó, POSCO Future M, nhà sản xuất vật liệu cực dương nội địa duy nhất của Hàn Quốc, đặt mục tiêu tận dụng nhà máy tại Việt Nam để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng pin toàn cầu.

Cách đây ít hôm, sau cuộc họp hội đồng quản trị, POSCO Future M thông báo sẽ đầu tư khoảng 357 tỷ won (250 triệu USD) để xây dựng một nhà máy mới tại Thái Nguyên.

Công trình dự kiến khởi công vào nửa cuối năm nay và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2028. Trong dài hạn, nhà máy có thể mở rộng công suất lên tới 55.000 tấn mỗi năm.

Vật liệu cực dương đóng vai trò như “kho lưu trữ” các ion lithium trong pin lithium-ion khi sạc, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sạc cũng như tuổi thọ của pin. Nguyên liệu chính để sản xuất là than chì. Trong đó, than chì tự nhiên được tạo ra từ quá trình chế biến khoáng sản, còn than chì nhân tạo được sản xuất bằng cách xử lý nhiệt than cốc.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công ty gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc, vốn theo đuổi chiến lược giá thành thấp nhờ nguồn khoáng sản trong nước dồi dào cùng lợi thế chi phí lao động thấp.

Dù vậy, POSCO Future M cho rằng các hãng ô tô và nhà sản xuất pin toàn cầu ngày càng muốn tìm nguồn cung ngoài Trung Quốc để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Trong chiến lược này, Việt Nam được công ty xác định là cứ điểm quan trọng. So với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics, đồng thời sở hữu các điều kiện thương mại thuận lợi với các thị trường lớn. Công ty giải thích chi phí tại Việt Nam hiện cạnh tranh so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia.

Hiện POSCO Future M đang vận hành một nhà máy sản xuất vật liệu cực dương than chì nhân tạo tại Pohang (tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc) với công suất khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Từ kinh nghiệm và công nghệ tích lũy trong quá trình sản xuất trong nước, doanh nghiệp kỳ vọng có thể triển khai sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam với chi phí cạnh tranh hơn, qua đó cung cấp sản phẩm cho các khách hàng toàn cầu.