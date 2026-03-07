Chủ Nhật, 08/03/2026

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

Ngô Huyền

07/03/2026, 14:43

Doanh nghiệp này đánh giá so với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics...

Ông Hong Young-jun, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghiên cứu Công nghệ tại POSCO Future M.
Ông Hong Young-jun, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghiên cứu Công nghệ tại POSCO Future M.

POSCO Future M đang triển khai kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất vật liệu cực dương than chì nhân tạo tại Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất vật liệu cực dương đầu tiên của công ty ở nước ngoài kể từ khi bắt đầu kinh doanh lĩnh vực này vào năm 2011.

Vật liệu cực dương (anode) là một thành phần quan trọng của pin, nhưng hiện hơn 90% thị phần toàn cầu đang do các doanh nghiệp Trung Quốc chi phối. Trong bối cảnh đó, POSCO Future M, nhà sản xuất vật liệu cực dương nội địa duy nhất của Hàn Quốc, đặt mục tiêu tận dụng nhà máy tại Việt Nam để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng pin toàn cầu.

Cách đây ít hôm, sau cuộc họp hội đồng quản trị, POSCO Future M thông báo sẽ đầu tư khoảng 357 tỷ won (250 triệu USD) để xây dựng một nhà máy mới tại Thái Nguyên.

Công trình dự kiến khởi công vào nửa cuối năm nay và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2028. Trong dài hạn, nhà máy có thể mở rộng công suất lên tới 55.000 tấn mỗi năm.

Vật liệu cực dương đóng vai trò như “kho lưu trữ” các ion lithium trong pin lithium-ion khi sạc, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sạc cũng như tuổi thọ của pin. Nguyên liệu chính để sản xuất là than chì. Trong đó, than chì tự nhiên được tạo ra từ quá trình chế biến khoáng sản, còn than chì nhân tạo được sản xuất bằng cách xử lý nhiệt than cốc.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công ty gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc, vốn theo đuổi chiến lược giá thành thấp nhờ nguồn khoáng sản trong nước dồi dào cùng lợi thế chi phí lao động thấp.

Dù vậy, POSCO Future M cho rằng các hãng ô tô và nhà sản xuất pin toàn cầu ngày càng muốn tìm nguồn cung ngoài Trung Quốc để đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Trong chiến lược này, Việt Nam được công ty xác định là cứ điểm quan trọng. So với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics, đồng thời sở hữu các điều kiện thương mại thuận lợi với các thị trường lớn.  Công ty giải thích chi phí tại Việt Nam hiện cạnh tranh so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia.

Hiện POSCO Future M đang vận hành một nhà máy sản xuất vật liệu cực dương than chì nhân tạo tại Pohang (tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc) với công suất khoảng 8.000 tấn mỗi năm. Từ kinh nghiệm và công nghệ tích lũy trong quá trình sản xuất trong nước, doanh nghiệp kỳ vọng có thể triển khai sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam với chi phí cạnh tranh hơn, qua đó cung cấp sản phẩm cho các khách hàng toàn cầu.

Quỹ đầu tư Nhật Bản rót 1 triệu USD vào startup công nghệ pin cát Alterno

09:33, 13/05/2025

Quỹ đầu tư Nhật Bản rót 1 triệu USD vào startup công nghệ pin cát Alterno

Đối tác nhà máy sản xuất pin gần 300 triệu USD của Vingroup xem xét xây nhà máy pin lithium tại Hà Tĩnh 

09:46, 31/10/2024

Đối tác nhà máy sản xuất pin gần 300 triệu USD của Vingroup xem xét xây nhà máy pin lithium tại Hà Tĩnh 

Xếp hạng máy tính bảng mini đáng mua dựa trên giá cả, bộ xử lý và dung lượng pin

17:04, 05/09/2024

Xếp hạng máy tính bảng mini đáng mua dựa trên giá cả, bộ xử lý và dung lượng pin

công nghệ cao kinh tế số pin lithium-ion POSCO Future M

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh nghiệp trước bài toán "nợ công nghệ" khi ứng dụng AI

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Làn sóng AI đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mang lại cải thiện về doanh thu và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh cũng đặt ra yêu cầu về chiến lược và cơ chế quản trị rõ ràng để đảm bảo AI tạo ra giá trị thực...

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Nhiều dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người dùng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn vào đầu tuần này, sau khi máy bay không người lái của Iran tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại đây...

Phụ nữ có nguy cơ bị "bỏ lại phía sau" trong kỷ nguyên AI

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của AI đang định hình lại phương thức làm việc và tạo ra hàng chục triệu việc làm mới, song lực lượng lao động nữ lại đang đứng trước nguy cơ tụt hậu lớn do sự tự động hóa và thiếu vắng sự hiện diện ở các vị trí cốt lõi…

TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu

TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu Thành phố, nhằm tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ hoạt động điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay "đu" hàng nóng?

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy