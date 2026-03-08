Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Thị trường có tuần giao dịch hỗn loạn khi chiến sự Trung Đông bùng nổ và liên tục leo thang căng thẳng. VN-Index bốc hơi 5,98%, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ cú sốc thuế đối ứng đầu tháng 4/2025.

Tuy vậy sự ảnh hưởng từ xung đột lại tạo ra bức tranh trái ngược khi phần lớn thị trường rơi vào trạng thái bán tháo, một số nhóm ngành lại hưởng lợi như dầu khí, phân bón, vận tải biển… Điều này dẫn đến các hoạt động ngắn hạn trái ngược, khi nhà đầu tư bán tháo để cắt giảm danh mục và giảm rủi ro, trong khi bộ phận khác lại đổ tiền vào những cổ phiếu hưởng lợi đẩy giá “nóng”.

Theo các chuyên gia, điều này phản ánh sự di chuyển mạnh mẽ của dòng tiền trong ngắn hạn. Hoạt động cắt giảm danh mục là điều nên làm, trong khi việc “đánh đu” các nhóm cổ phiếu nóng nên thận trọng. Diễn biến tăng bùng nổ thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu khi dòng tiền di chuyển mạnh và đồng loạt. Việc “đánh đu” muộn và không phải cổ phiếu nào trong nhóm cũng hưởng lợi giống nhau sẽ đem đến rủi ro ở giai đoạn kế tiếp.

Đánh giá về thị trường trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng yếu tố thông tin đang chi phối quá lớn nên thị trường sẽ phản ứng theo diễn biến của xung đột. Về mặt kỹ thuật, vùng 1700-1740-1750 điểm có khả năng hỗ trợ tốt nếu không có thêm những biến số mới. Tuy nhiên thị trường sẽ rất khó phục hồi ngay mà có thể tích lũy kéo dài để chờ đợi các thông tin tích cực hơn về xung đột.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Căng thẳng Trung Đông đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường tuần qua, chỉ số VN-Index sụt giảm hơn 5% giá trị và cổ phiếu điều chỉnh khá sâu. Diễn biến này trùng với khả năng chỉ số hình thành mô hình hai đỉnh. Anh chị đánh giá áp lực bán tháo tuần qua thế nào? Theo anh chị nhịp điều chỉnh này kéo dài đến đâu, liệu đáy ngắn hạn hồi giữa tháng 2 vừa qua có bị phá vỡ?

Tôi cho rằng ngưỡng hỗ trợ quanh 1750 điểm (đáy giữa tháng 2) sẽ là chốt chặn cực kỳ quan trọng. Nếu xung đột không leo thang thành chiến tranh tổng lực trên bộ, đáy này khó bị phá vỡ nhờ dòng tiền nội và kỳ vọng nâng hạng vẫn còn đó. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, nhịp giảm mạnh của thị trường trong tuần qua phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đóng vai trò kích hoạt tâm lý rủi ro trên diện rộng. Khi thị trường đang ở vùng điểm số cao sau một nhịp tăng kéo dài, các thông tin bất định như vậy dễ khiến dòng tiền ngắn hạn chuyển sang trạng thái phòng thủ, từ đó tạo ra áp lực bán khá nhanh.

Tuy vậy, tín hiệu kỹ thuật như mô hình hai đỉnh hiện mới dừng ở mức cảnh báo. Thực tế diễn biến ngắn hạn của thị trường đang phụ thuộc khá nhiều vào diễn biến địa chính trị, nên các kịch bản có thể thay đổi nhanh theo dòng thông tin.

Về mặt kỹ thuật, đáy ngắn hạn hình thành giữa tháng 2 quanh 1740 điểm là mốc cần theo dõi, nhưng nên nhìn rộng hơn như một vùng hỗ trợ 1700–1740 điểm. Trong giai đoạn biến động hiện tại, khả năng VN-Index kiểm định lại khu vực 1700 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra trước khi thị trường tìm được điểm cân bằng rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Căng thẳng Trung Đông đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến VN-Index đánh mất vùng cân bằng trên 1860 điểm và trượt dài xuống dưới vùng 1775 điểm, vùng cản cuối năm 2025 mà thị trường đã vượt qua. Diễn biến này vô hình đã tạo ra đỉnh ngắn hạn mới cho thị trường và thể hiện cấu trúc điều chỉnh từ giữa tháng 1/2026 của thị trường chưa kết thúc.

Cấu trúc điều chỉnh này có thể theo mô hình tam giác hoặc theo mô hình điều chỉnh nới rộng. Nếu là mô hình tam giác thì vùng gần 1750 điểm sẽ tạo động lực hỗ trợ và hồi phục cho thị trường. Tuy nhiên, hiện tại chưa đủ tín hiệu và thông tin để có thể nhận biết thị trường theo mô hình điều chỉnh nào.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Áp lực bán tháo tuần qua mang tính chất cộng hưởng giữa mô hình hai đỉnh kỹ thuật và cú sốc địa chính trị từ xung đột Trung Đông. Việc VN-Index bốc hơi hơn 5% giá trị cho thấy sự hoảng loạn của dòng tiền margin và tâm lý rút lui bảo toàn vốn.

Theo tôi, nhịp điều chỉnh này đang phản ánh kịch bản tiêu cực khi eo biển Hormuz bị đe dọa. Dù áp lực lớn, tôi cho rằng ngưỡng hỗ trợ quanh 1750 điểm (đáy giữa tháng 2) sẽ là chốt chặn cực kỳ quan trọng. Nếu xung đột không leo thang thành chiến tranh tổng lực trên bộ, đáy này khó bị phá vỡ nhờ dòng tiền nội và kỳ vọng nâng hạng vẫn còn đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chuẩn bị cho một giai đoạn tích lũy kéo dài hơn thay vì kỳ vọng phục hồi hình chữ V.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Bất kỳ phiên điều chỉnh giá mạnh nào cũng là tín hiệu mà các nhà đầu tư cần chú ý ngay đến việc quản lý danh mục. Việc quản lý thận trọng cổ phiếu nắm giữ, trạng thái sử dụng đòn bẩy hoặc việc nắm giữ các cổ phiếu như thế nào trong danh mục là điều luôn phải rà soát.

Dù tôi vẫn ủng hộ trường phái giá trị khi ưu tiên việc mua và nắm giữ cổ phiếu nhưng khá nhiều nhà đầu tư vẫn đang lựa chọn trường phái ngắn hạn, mà việc giao dịch ngắn hạn thời điểm này cũng cần chú ý về mặt thời điểm khi lựa chọn một vài ngành cổ phiếu ưu tiên cao như Dầu khí, cao su, hóa chất, tiện ích hoặc một số cổ phiếu ngành tài chính chứ không nên giao dịch dàn trải ở nhiều nhóm cổ phiếu. Rủi ro địa chính trị biến động của các chỉ số tuần qua cũng có thể khiến mốc điểm tháng 2 trở nên mong manh hơn. Vùng hỗ trợ 1740 – 1750 điểm có thể được kiểm định ngay ở các phiên đầu tuần tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Dòng tiền đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn tuần qua. Cổ phiếu dầu khí, phân bón, năng lượng… tăng rất mạnh. Theo anh chị đặt cược vào các cổ phiếu này lúc này có quá muộn, hay xu hướng vẫn còn tăng tiếp?

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn trong tuần qua là điều dễ hiểu. Với biến động thất thường từ thị trường chứng khoán thế giới và thị trường hàng hóa, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã biến động mạnh, dẫn đến việc cơ cấu mạnh của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Đối với nhóm có sự hưởng lợi tâm lý khi giá hàng hóa tăng như Dầu khí, Phân bón, Năng lượng ... đã thu hút nhà đầu tư trading ngắn hạn, nhưng ở chiều ngược lại là trạng thái bán ra để giảm thiểu rủi ro danh mục đối với các nhóm khác.

Theo tôi hiện tại việc đặt cược vào nhóm Dầu khí, Phân bón ... sẽ có rủi ro do giá đã lên mức cao trong ngắn hạn nhưng những nhóm này vẫn là nhóm đáng lưu ý và có thể cân nhắc mua vào khi có những đợt điều chỉnh về vùng hỗ trợ tốt.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc đặt cược vào nhóm Dầu khí, Phân bón lúc này không hẳn là muộn nhưng rủi ro mua đuổi (fomo) đang tăng cao. Nhóm này hưởng lợi trực tiếp từ việc đứt gãy cung ứng năng lượng và giá hàng hóa tăng vọt. Xu hướng tăng vẫn có thể tiếp diễn nếu Iran thực hiện chiến tranh tiêu hao và phong tỏa các hạ tầng năng lượng láng giềng.

Tuy nhiên, đây là nhóm ngành nhạy cảm với tin tức chiến sự; chỉ một tín hiệu hạ nhiệt hay đàm phán cũng có thể khiến các nhóm này điều chỉnh nhanh. Nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng xuất khẩu tốt hoặc hưởng lợi từ chênh lệch giá (crack spread) hơn là các mã thuần tính đầu cơ theo tin tức.

Một phần thanh khoản gia tăng cũng tập trung ở các nhóm ngành hưởng lợi ngắn hạn như dầu khí hay phân bón, phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền theo câu chuyện ngành, hơn là lực cầu bắt đáy lan tỏa trên diện rộng. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng nhóm cổ phiếu đầu khí và năng lượng vẫn có thể tăng tiếp khi diễn biến thị trường dầu thô đang nóng lên. Giá dầu Brent và WTI đang tăng vượt 90 USD/thùng đang khiến kịch bản chạm mốc 100 USD/thùng trở nên hiện hữu. Nhóm cổ phiếu phân bón, năng lượng sau đợt điều chỉnh tích lũy có thể tăng tiếp. Nhà đầu tư có thể theo dõi sát các cổ phiếu nhóm này cho tuần giao dịch tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát của tôi, nhịp tăng mạnh của các nhóm dầu khí, phân bón hay năng lượng tuần qua chủ yếu phản ánh phản ứng nhanh của dòng tiền trước biến động giá hàng hóa và yếu tố địa chính trị. Tuy nhiên, giá năng lượng biến động thường tác động hai chiều đến doanh nghiệp, bởi nó ảnh hưởng đồng thời đến chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào cũng như giá bán đầu ra, nên không phải doanh nghiệp nào trong ngành cũng thực sự hưởng lợi. Nghĩa là, tâm lý chạy theo dòng tiền ngắn hạn dễ gặp rủi ro điều chỉnh nếu không chọn đúng mã dẫn dắt.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu cơ thường hoạt động mạnh ở giai đoạn đầu của câu chuyện, nên sau nhịp tăng nhanh ban đầu, rủi ro rung lắc và phân hóa sẽ cao hơn. Các dòng thông tin cũng thay đổi nhanh và khó dự báo. Vì vậy, việc tham gia mới lúc này cần thận trọng, nên ưu tiên cơ cấu danh mục hơn là cố gắng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Khối ngoại có tuần bán ròng cực lớn tuần qua. Thị trường lo ngại hoạt động giảm rủi ro toàn cầu đang diễn ra để tìm kiếm tài sản trú ẩn. Anh chị đánh giá thế nào về nguy cơ này?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Xu thế bán ròng của khối ngoại vẫn là điểm mà các nhà đầu tư quan tâm trong hơn 2 năm qua. Quy mô báo ròng của khối ngoại tuần qua khoảng 6.420 tỷ đồng, nếu so với giao dịch khối nội là không đáng kể. Rủi ro địa chính trị, tâm lý nhà đầu tư hiện tại là điểm mà chúng ta cần thận trọng hơn. Nhận thức thị trường và tâm lý nhà đầu tư luôn khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh.

Rủi ro địa chính trị biến động của các chỉ số tuần qua cũng có thể khiến mốc điểm tháng 2 trở nên mong manh hơn. Vùng hỗ trợ 1740 – 1750 điểm có thể được kiểm định ngay ở các phiên đầu tuần tới. Ông Lê Đức Khánh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo góc nhìn của tôi, việc khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần qua phần nào phản ánh xu hướng giảm rủi ro khi bất định địa chính trị gia tăng. Dòng vốn trên toàn cầu cũng tạm thời dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, áp lực bán tập trung khá lớn ở FPT, phù hợp với xu hướng dòng vốn rút khỏi nhóm công nghệ trên toàn cầu trong giai đoạn biến động.

Tuy nhiên các nhịp rút vốn như vậy thường mang tính ngắn hạn và chiến thuật, đồng thời có thể đi kèm hoạt động cơ cấu danh mục hoặc chốt lời sau giai đoạn tăng giá trước đó. Giá trị bán chưa thực sự gây áp lực lớn (khoản 6 nghìn tỷ đồng/tuần), vẫn thấp hơn nếu so với lúc đỉnh điểm trong năm 2025 là hơn 11 nghìn tỷ đồng/tuần vào tháng 8. Vậy nên, tôi cho rằng còn sớm để xem đây là xu hướng rút vốn dài hạn khỏi thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Khối ngoại bán ròng lớn tuần qua, theo tôi nghĩ đây là hoạt động cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro của nhà đầu tư trên toàn cầu. Do tác động bất ổn lớn và kéo dài tại Trung Đông nên Nhà đầu tư có hoạt động bán bớt tài sản rủi ro và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hơn. Diễn biến này có thể tiếp diễn hoặc tạm ngưng trong thời gian tới sẽ tùy thuộc vào rủi ro bất ổn Trung Đông tăng hay giảm.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Hoạt động bán ròng kỷ lục của khối ngoại tuần qua là tín hiệu điển hình của quá trình “Risk-off” toàn cầu. Trong bối cảnh bất ổn, các quỹ đầu tư định chế có xu hướng rút vốn từ các thị trường mới nổi và cận biên để quay về các tài sản an toàn như Vàng hoặc trái phiếu Chính phủ Mỹ (khi lợi suất tăng). Nguy cơ này là hiện hữu và tạo áp lực trực tiếp lên tỷ giá VND/USD, vốn đã căng thẳng do giá dầu tăng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là Việt Nam đang trong tiến trình nâng hạng tháng 3/2026. Tôi đánh giá làn sóng bán ròng này mang tính chất cơ cấu danh mục ngắn hạn hơn là rời bỏ hoàn toàn, vì dư địa tăng trưởng từ câu chuyện nâng hạng vẫn là “thỏi nam châm” hút vốn trong dài hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Cùng với hoạt động bán tháo dữ dội, thanh khoản trung bình tuần qua cũng gia tăng rất đáng kể chứng tỏ dòng tiền tham gia bắt đáy cũng rất mạnh mẽ. Anh chị mua vào hay bán ra? Tỷ trọng cổ phiếu lúc này là bao nhiêu?

Nguyên tắc khi thị trường bất thường, có rủi ro và không đủ tín hiệu để phán đoán thì việc rút bớt tỷ trọng cổ phiếu và chờ quan sát thị trường là cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thanh khoản thị trường tuần qua đúng là tăng mạnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự phân hóa khá rõ. Ở nhịp giảm đầu tuần, thanh khoản tăng mạnh do áp lực bán gia tăng, nhưng về cuối tuần, trong các phiên phục hồi thì lực cầu lại khá hạn chế. Đáng chú ý, phiên cuối tuần khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh về lại các mức hỗ trợ trước đó cũng ghi nhận thanh khoản suy giảm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã yếu đi đáng kể và tâm lý thị trường đang nghiêng về trạng thái phòng thủ. Một phần thanh khoản gia tăng cũng tập trung ở các nhóm ngành hưởng lợi ngắn hạn như dầu khí hay phân bón, phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền theo câu chuyện ngành, hơn là lực cầu bắt đáy lan tỏa trên diện rộng.

Trong bối cảnh này, tôi ưu tiên việc quản trị rủi ro, đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn và theo dõi thêm diễn biến địa chính trị. Phản ứng của thị trường quanh mốc hỗ trợ tâm lý 1700 điểm sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá liệu dòng tiền có quay trở lại mạnh mẽ hơn hay không.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản trong tuần qua gia tăng đáng kể, thể hiện hoạt động mua bán ngắn hạn của nhà đầu tư tăng do tác động bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, thanh khoản về cuối phiên có chiều hướng giảm kèm diễn biến tiêu cực của thị trường, thể hiện dòng tiền mua vào đang dần giảm và tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Với biến động mạnh của thị trường trong tuần qua, tôi cũng Mua / Bán ngắn hạn nhưng theo hướng giảm dần tỷ trọng cổ phiếu, hiện tỷ trọng cổ phiếu đang vào khoảng 55%. Hành động này để đề phòng với các rủi ro tiềm ẩn của thị trường. Nguyên tắc khi thị trường bất thường, có rủi ro và không đủ tín hiệu để phán đoán thì việc rút bớt tỷ trọng cổ phiếu và chờ quan sát thị trường là cần thiết.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi đánh giá cao việc quản lý danh mục phù hợp và linh hoạt điều chỉnh các hoạt động giao dịch ngắn hạn bên cạnh việc nắm giữ một số cổ phiếu với tầm nhìn dài. Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tôi vẫn nắm giữ hơn 60%.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sự gia tăng thanh khoản trong các phiên giảm sâu chứng tỏ lực cầu tiềm năng đang chờ đợi ở vùng giá chiết khấu. Quan điểm của tôi là không tham gia bắt đáy bằng mọi giá mà thực hiện giải ngân từng phần vào các nhóm ngành phòng thủ.

Tuần qua, tôi đã chủ động thực hiện bán ra ở các nhóm đã đạt đỉnh lợi nhuận để thu hẹp danh mục. Hiện tại, tôi duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn khoảng 45-50%, tập trung vào Dầu khí và các mã bất động sản Khu công nghiệp có quỹ đất sạch. Việc giữ 50% tiền mặt là để giữ thế chủ động, sẵn sàng nắm bắt cơ hội tại các vùng giá hấp dẫn hơn nếu thị trường xuất hiện nhịp "wash-out" cuối cùng.