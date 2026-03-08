Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Hà Anh

08/03/2026, 10:13

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 9-13/3/2026.

Theo VCBS, chỉ số VN-Index có xu hướng kiểm tra lại hỗ trợ quanh đáy cũ gần nhất, tương đương vùng 1.740 - 1.750 điểm, và sẽ cần xem phản ứng của thị trường tại khu vực điểm số này để xác định sức mạnh của xu hướng giảm trong những phiên tới.
Theo VCBS, chỉ số VN-Index có xu hướng kiểm tra lại hỗ trợ quanh đáy cũ gần nhất, tương đương vùng 1.740 - 1.750 điểm, và sẽ cần xem phản ứng của thị trường tại khu vực điểm số này để xác định sức mạnh của xu hướng giảm trong những phiên tới.

Trong tuần, VN-Index giảm 112,49 điểm, tương đương 5,98% xuống 1.767,85 điểm. Tương tự, Hnx-Index giảm 9,18 điểm, tương đương 3,49% xuống 253,64 điểm.

Chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ tái cân bằng quanh vùng 1.750-1.760

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực giảm điểm từ nhiều nhóm cổ phiếu khiến VN-Index giảm điểm mạnh trong phiên cuối tuần và lui về sát vùng hỗ trợ mạnh 1.750-1.760 điểm. Chỉ số được kỳ vọng sẽ tái cân bằng quanh vùng hỗ trợ này trong các phiên đầu tuần tới trước khi quay lại thử thách vùng kháng cự quanh đường trung bình động 50 ngày (MA50), tương ứng vùng 1.800-1.820 điểm.

Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp tăng điểm kỹ thuật của thị trường để thực hiện tái cơ cấu danh mục theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt đối với các tài khoản đang duy trì trạng thái cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin.

Đối với các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ nên ưu tiên quản trị rủi ro nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop”.

VN-Index có thể giảm xuống ngưỡng 1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 40 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.767,84 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính, Tiện ích giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí có phiên giao dịch tích cực. Tâm lý thị trường kém tích cực; trong những phiên tới, VN-Index có thể giảm xuống ngưỡng 1.750 điểm – tương đương Fibonacci 0.618".

VN-Index sẽ tiếp tục giảm trong phiên 09/03 về vùng 1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục giảm trong phiên 09/03 về vùng 1.750 điểm (quanh đường MA100). Khuyến nghị không mở mới các vị thế ngắn hạn hoặc giữ tỷ trọng tại mức thăm dò đến khi có động thái từ lực cầu giá thấp”.

Áp lực bán sẽ tiếp diễn và chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng giá 1.700 – 1.710 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“VN-Index giảm 40,7 điểm (-2,2%), đóng cửa tại 1.768 điểm. Thị trường giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay với áp lực bán lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành, ngoại trừ nhóm Dầu khí. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, trên 30,000 tỷ VND/phiên.

Áp lực bán tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay và chỉ số đã thất bại trong việc kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.770 điểm. Với việc VN-Index đóng cửa thấp nhất tuần và diễn biến của chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng áp lực bán sẽ tiếp diễn và chỉ số VN-Index có thể hướng tới vùng giá 1.700 – 1.710 điểm trong các phiên kế tiếp. Chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong các tiếp tới”.

Khả năng đà giảm của thị trường chung vẫn có thể tiếp diễn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Black Marubozu và tiệm cận vùng hỗ trợ 1.750 điểm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống, đồng pha với MACD đang lùi sâu và nới rộng khoảng cách giữa hai đường tín hiệu. Chỉ báo CMF cũng chính thức hướng xuống và lùi về lại vùng đáy cũ gần nhất. Chỉ số VN-Index có xu hướng kiểm tra lại hỗ trợ quanh đáy cũ gần nhất, tương đương vùng 1.740 - 1.750 điểm, và sẽ cần xem phản ứng của thị trường tại khu vực điểm số này để xác định sức mạnh của xu hướng giảm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, VN-Index tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ ở đường biên dưới của dải Bollinger Band. Chỉ báo RSI quay đầu hướng xuống vùng quá bán. Với diễn biến này, khả năng đà giảm của thị trường chung vẫn có thể tiếp diễn trong tuần sau đi kèm một số nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên.

Phiên giao dịch tuần này kết thúc với sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường (237 mã đỏ và 88 mã xanh). Xuyên suốt tuần, mặc dù có dấu hiệu của dòng tiền mua chủ động, lực cung liên tục được củng cố khiến cho chỉ số không thu hẹp được đà giảm, gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường chung. Với bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu liên tục leo thang, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư rà soát và cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các mã đã đạt mục tiêu để bảo vệ thành quả, đồng thời tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và chỉ giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc tạo đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cắt lỗ “vòng mới”, VN-Index giảm sốc 2,25%, xác lập tuần rơi kỷ lục từ sự kiện thuế đối ứng

15:48, 06/03/2026

Cắt lỗ “vòng mới”, VN-Index giảm sốc 2,25%, xác lập tuần rơi kỷ lục từ sự kiện thuế đối ứng

Không loại trừ VN-Index có thể giảm về 1.760 điểm

23:51, 05/03/2026

Thanh khoản HoSE tháng 2 giảm 17%

09:15, 06/03/2026

Thanh khoản HoSE tháng 2 giảm 17%

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...

Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh

Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh

Giá dầu thế giới “bốc hơi” trên 10% trong sáng nay (10/3), sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Iran liên quan tới eo biển Hormuz...

Các ETF đang rút ròng ồ ạt

Các ETF đang rút ròng ồ ạt

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận rút ròng 729 tỷ đồng.

Tháng 2/2026: Thanh khoản trên HNX giảm 23,59%

Tháng 2/2026: Thanh khoản trên HNX giảm 23,59%

HNX cho biết táng 02/2026, thị trường chứng khoán có kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX chỉ diễn ra 15 phiên giao dịch, tuy nhiên diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump

Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ có một pha đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran có thể sắp kết thúc...

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

1

Các ETF đang rút ròng ồ ạt

Chứng khoán

2

Mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026

Bất động sản

3

Con trai Chủ tịch HPG đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tháng 2/2026: Thanh khoản trên HNX giảm 23,59%

Chứng khoán

5

Thách thức của ngành đồ uống trước xu hướng giảm đường

Ẩm thực

