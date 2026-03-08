Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Ngọc Lan

08/03/2026, 10:38

Nếu không sớm chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên, những rủi ro về tài nguyên và biến đổi khí hậu có thể trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn...

Các đại biểu tham dự Hội thảo cấp cao "Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào mô hình phát triển kinh tế - xã hội".
Các đại biểu tham dự Hội thảo cấp cao "Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào mô hình phát triển kinh tế - xã hội".

Trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Việt Nam và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP-WCMC), ngày 6/3/ 2026. Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo cấp cao với chủ đề "Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào mô hình phát triển kinh tế - xã hội".

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ chuyển đổi tự nhiên (NTSP) - một sáng kiến toàn cầu nhằm giải quyết bài toán phức tạp giữa tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và giới hạn sinh thái tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

ÁP LỰC TÀI NGUYÊN BUỘC VIỆT NAM PHẢI THAY ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG 

Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, trên khắp Đông Á, trong đó có Việt Nam, tăng trưởng nhanh trong nhiều năm thường dựa trên một công thức quen thuộc: Tỷ lệ đầu tư cao, mở rộng khu công nghiệp, phát triển các hành lang hạ tầng - giao thông và đô thị hóa dẫn dắt bởi bất động sản.

Ông Thọ cho rằng "mô hình này đã tạo ra bước tiến rõ rệt về sản lượng, việc làm, nhưng cũng đồng thời ngầm coi đất đai và hệ sinh thái như một “nguồn lực vô hạn”. Các xu hướng sử dụng đất ở Việt Nam cho thấy giả định đó đang nhanh chóng mất hiệu lực".

Trong giai đoạn tới, năng lực tăng trưởng sẽ ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống tự nhiên vì đó là nền tảng giúp duy trì sản xuất, hạ tầng và khả năng chống chịu trước rủi ro.

Theo nghiên cứu, nếu tiếp tục phát triển theo cách hiện nay với sự thu hẹp nhanh của dư địa đất đai để phục vụ hạ tầng, công nghiệp và dân cư, suy thoái tự nhiên có thể làm giảm tới 26% tiềm năng tăng trưởng GDP vào năm 2030.
Theo nghiên cứu, nếu tiếp tục phát triển theo cách hiện nay với sự thu hẹp nhanh của dư địa đất đai để phục vụ hạ tầng, công nghiệp và dân cư, suy thoái tự nhiên có thể làm giảm tới 26% tiềm năng tăng trưởng GDP vào năm 2030.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên đang bộc lộ những rủi ro dài hạn. Việt Nam hiện ghi nhận mức thâm hụt sức chứa sinh thái khoảng 220%, nghĩa là nhu cầu sử dụng tài nguyên đã vượt quá khả năng tái tạo của hệ sinh thái trong nước.

Đồng thời, Việt Nam đang nằm trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao, với GDP tăng từ 79 tỷ USD (năm 1990) lên hơn 1,6 nghìn tỷ USD (năm 2024), kèm theo đó là áp lực không hề nhỏ lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Nếu không có biện pháp thích ứng mạnh mẽ, kịp thời và hiệu quả, các tác động kép của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường có thể làm giảm tới 12,5% GDP mỗi năm vào năm 2050.
PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Kết quả phân tích cho thấy, nếu tiếp tục phát triển theo cách hiện nay với sự thu hẹp nhanh của dư địa đất đai để phục vụ hạ tầng, công nghiệp và dân cư, suy thoái tự nhiên có thể làm giảm tới 26% tiềm năng tăng trưởng GDP vào năm 2030.

Khi đất đai ngày càng khan hiếm, tăng trưởng dựa vào hạ tầng và mở rộng không gian sẽ đối mặt với lợi suất giảm dần, chi phí xung đột cao hơn, đồng thời gia tăng rủi ro khí hậu và thiên tai tới giá trị bền vững của các đầu tư.

Các chuyên gia khẳng định với một nền kinh tế bị ràng buộc bởi giới hạn đất đai như Việt Nam, việc duy trì quá lâu mô hình đầu tư “xám” sẽ làm tích tụ các khoản nợ sinh thái và rủi ro, đến một điểm nhất định sẽ trở thành lực cản đối với tăng trưởng.

Ngược lại, nếu Việt Nam đầu tư sớm và hiệu quả vào bảo vệ và phục hồi thiên nhiên, nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn trong dài hạn.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Fergus McBean, Bí thư thứ nhất về khí hậu và thiên nhiên, Đại sứ quán Anh chia sẻ, Việt Nam là quốc gia được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên, tạo nguồn sinh kế ổn định, tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu hướng đến phát triển bền vững.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên đang bộc lộ giới hạn về hiệu quả và tạo ra những tác động môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc chuyển đổi sang mô hình phát triển dựa vào thiên nhiên không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao khả năng chống chịu của các hệ thống kinh tế trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.
Ông Fergus McBean

"Đặc biệt, việc lồng ghép các giá trị của vốn tự nhiên vào quá trình hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển được coi là bước đi quan trọng để đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường," ông Fergus McBean chỉ rõ.

PHÁT TRIỂN DỰA VÀO THIÊN NHIÊN - HƯỚNG ĐI CHO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG 

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ cụ thể từng giải pháp lồng ghép giá trị của thiên nhiên vào quá trình hoạch định chính sách kinh tế và quy hoạch phát triển tại Việt Nam.

Giới thiệu tổng quan về Chương trình NTSP, bà Frida Díaz, cán bộ Chương trình nhấn mạnh, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể giảm tới 24% trong giai đoạn 2021 - 2030 nếu các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng như thụ phấn cây trồng, cung cấp gỗ, hải sản và hấp thụ carbon bị suy thoái do thay đổi sử dụng đất liên quan đến các lộ trình tăng trưởng hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Chương trình NTSP sẽ hỗ trợ Việt Nam hiểu rõ sự đánh đổi giữa phát triển kinh tế và thiên nhiên, đồng thời xác định các lộ trình phát triển thay thế nhằm bảo vệ cả sự thịnh vượng và vốn tự nhiên.

Thông qua nghiên cứu ứng dụng cùng mô hình hóa dựa trên kịch bản, NTSP phát triển các lựa chọn chính sách dựa trên bằng chứng để hỗ trợ tầm nhìn về sự thay đổi mang tính chuyển biến của Việt Nam.

Việc lồng ghép các yếu tố sinh thái vào quá trình ra quyết định có thể giúp cải thiện hiệu quả chính sách phát triển, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Việc lồng ghép các yếu tố sinh thái vào quá trình ra quyết định có thể giúp cải thiện hiệu quả chính sách phát triển, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

NTSP cũng nêu bật 4 yếu tố chính để chuyển đổi sang một nền kinh tế gắn bó mật thiết với thiên nhiên, bao gồm: Sự tham gia của quốc gia; mô hình kinh tế - sinh thái kết hợp; phân tích kinh tế chính trị; khám phá các lộ trình phát triển thay thế và quá trình chuyển đổi của chúng.

"Việc triển khai NTSP tại Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với mô hình tăng trưởng tích cực với tự nhiên, dựa trên đồng kiến tạo chính sách và quản trị đa trung tâm," bà Frida Díaz cho biết. "Thông qua nền tảng bằng chứng định lượng, Chương trình hướng tới tái cấu trúc mối quan hệ kinh tế - sinh quyển, bảo đảm mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 được neo giữ vững chắc trong ổn định sinh thái dài hạn."

Chia sẻ về các kết quả nghiên cứu chính từ mô hình hóa tích hợp sinh thái - kinh tế tại Việt Nam, ông Arnout van Soesbergen, chuyên gia mô hình hóa, UNEP - WCMC cho biết mô hình này được xây dựng nhằm phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động kinh tế và hệ sinh thái tự nhiên, từ đó đánh giá tác động của các chính sách phát triển đối với môi trường và đa dạng sinh học.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc lồng ghép các yếu tố sinh thái vào quá trình ra quyết định có thể giúp cải thiện hiệu quả chính sách phát triển, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Mô hình tích hợp cũng cung cấp nhiều kịch bản phát triển khác nhau, giúp nhà hoạch định chính sách lựa chọn phương án phát triển tối ưu, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ông Jeremy Hills, chuyên gia kinh tế môi trường của UNDP cũng giới thiệu một số kết quả chính của nghiên cứu Sách xanh 2.0 (Blue Book 2.0) dự kiến công bố vào trung tuần tháng 4/2026, nhằm bổ sung góc nhìn trực quan về quy hoạch không gian biển, quản trị biển, đại dương và các đánh đổi.

Sách xanh 2.0 sẽ tập trung vào 2 ngành kinh tế biển chủ chốt là năng lượng tái tạo, đặc biệt là tiềm năng năng lượng gió và thủy sản (nuôi biển). Những lĩnh vực này sẽ được phân tích trong mối tương quan với các cảng biển và tuyến hàng hải tại các khu vực đang có sự tăng trưởng mạnh của đồng bằng sông Hồng- miền Bắc (Hải Phòng và Quảng Ninh); miền Trung (vùng biển Ninh Thuận cũ- Khánh Hòa); và miền Nam (vùng biển Bạc Liêu cũ- Cà Mau) trong bức tranh tăng trưởng.

Bên cạnh việc cung cấp công cụ quy hoạch không gian biển hiện đại, cuốn sách được kỳ vọng mở ra tầm nhìn mới cho công tác quản trị, quản lý biển tổng hợp tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ hiệu quả việc ra quyết định, nhận diện tiềm năng mới và định hình một nền kinh tế biển xanh, phát triển bền vững trong tương lai.

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

06:00, 06/11/2025

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

23:22, 29/08/2025

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

17:00, 08/01/2026

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ năm 2026

Từ khóa:

biến đổi khí hậu Chương trình NTSP Đổi mới mô hình tăng trưởng hệ sinh thái kinh tế Kinh tế xanh mô hình kinh tế sinh thái Mô hình tăng trưởng mới PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ phát triển bền vững Sách xanh 2.0 tài nguyên thiên nhiên tăng trưởng UNDP vốn thiên nhiên

Đọc thêm

Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh

Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...

Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải

Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam

Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...

Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương

Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương

Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy