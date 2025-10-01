Đà Nẵng và Frankfurt (Đức) hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

Sáng 30/9 (theo giờ địa phương), tại Frankfurt, Cộng hòa liên bang Đức, Bộ Tài chính phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam...

Theo thông tin từ đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình chủ trì, với sự tham dự của các tổ chức tài chính quốc tế. Về phía thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng các sở, ngành thành phố Đà Nẵng tham dự.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về các thông điệp chính sách của Việt Nam trên lĩnh vực tài chính trong bối cảnh thế giới đã hình thành nhiều Trung tâm tài chính quốc tế. Với những thành tựu phát triển kinh tế trong thời gian qua, cùng vị trí địa chính trị mang tính chiến lược, Việt Nam đang định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Việt Nam định hướng mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, cam kết bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh Trung tâm tài chính, mô hình rất mới đối với Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giới thiệu công tác chuẩn bị của Đà Nẵng để sẵn sàng đảm đương sứ mệnh phát triển trung tâm tài chính, với các lĩnh vực liên quan phát triển tài chính công nghệ, tài chính thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các startup….

Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chính sách, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ sinh thái bền vững cho phát triển trung tâm tài chính, xây dựng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, đào tạo nguồn nhân lực về tài chính quốc tế, vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính…

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để cùng xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Đoàn công tác lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Công ty Frankfurt Main Finance chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ tài chính thế giới. Một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược này là việc ký kết hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Công ty Frankfurt Main Finance của Đức. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho Đà Nẵng mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam, diễn ra tại Frankfurt, đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, trở thành diễn đàn quan trọng để thảo luận về các cơ hội và thách thức trong việc phát triển các trung tâm tài chính tại Việt Nam. Đặc biệt, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng và chính sách.

Sự kiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và Công ty Frankfurt Main Finance là một minh chứng rõ nét cho sự cam kết của cả hai bên trong việc thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính. Frankfurt, với vai trò là trái tim tài chính của Đức, không chỉ là một hình mẫu lý tưởng để Việt Nam học hỏi mà còn là đối tác chiến lược trong việc phát triển các lĩnh vực tài chính số, tài chính xanh.