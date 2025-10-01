Thứ Tư, 01/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng và Frankfurt (Đức) hợp tác chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngô Anh Văn

01/10/2025, 09:53

Sáng 30/9 (theo giờ địa phương), tại Frankfurt, Cộng hòa liên bang Đức, Bộ Tài chính phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam...

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và Công ty Frankfurt Main Finance. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.
Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và Công ty Frankfurt Main Finance. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.

Theo thông tin từ đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình chủ trì, với sự tham dự của các tổ chức tài chính quốc tế. Về phía thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng các sở, ngành thành phố Đà Nẵng tham dự.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã thông tin về các thông điệp chính sách của Việt Nam trên lĩnh vực tài chính trong bối cảnh thế giới đã hình thành nhiều Trung tâm tài chính quốc tế. Với những thành tựu phát triển kinh tế trong thời gian qua, cùng vị trí địa chính trị mang tính chiến lược, Việt Nam đang định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Việt Nam định hướng mở cửa mạnh mẽ cho các định chế tài chính, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, cam kết bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư, tận dụng cơ hội để phát triển nhanh Trung tâm tài chính, mô hình rất mới đối với Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giới thiệu công tác chuẩn bị của Đà Nẵng để sẵn sàng đảm đương sứ mệnh phát triển trung tâm tài chính, với các lĩnh vực liên quan phát triển tài chính công nghệ, tài chính thương mại xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các startup….

Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng chính sách, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ sinh thái bền vững cho phát triển trung tâm tài chính, xây dựng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng sân bay, cảng biển, khu thương mại tự do, đào tạo nguồn nhân lực về tài chính quốc tế, vận hành thử cơ quan điều hành trung tâm tài chính…

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư đến Đà Nẵng để cùng xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Đoàn công tác lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Công ty Frankfurt Main Finance chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.
Đoàn công tác lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Công ty Frankfurt Main Finance chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ tài chính thế giới. Một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược này là việc ký kết hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Công ty Frankfurt Main Finance của Đức. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho Đà Nẵng mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam, diễn ra tại Frankfurt, đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, trở thành diễn đàn quan trọng để thảo luận về các cơ hội và thách thức trong việc phát triển các trung tâm tài chính tại Việt Nam. Đặc biệt, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài chính công nghệ, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng và chính sách.

Sự kiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và Công ty Frankfurt Main Finance là một minh chứng rõ nét cho sự cam kết của cả hai bên trong việc thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính. Frankfurt, với vai trò là trái tim tài chính của Đức, không chỉ là một hình mẫu lý tưởng để Việt Nam học hỏi mà còn là đối tác chiến lược trong việc phát triển các lĩnh vực tài chính số, tài chính xanh.

Từ khóa:

Bộ Tài Chính Đà Nẵng hợp tác quốc tế trung tâm tài chính xúc tiến đầu tư

Đọc thêm

Bất chấp nâng hạng đến gần, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam dẫn đầu đà rút ròng tại Đông Nam Á

Bất chấp nâng hạng đến gần, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam dẫn đầu đà rút ròng tại Đông Nam Á

Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á rút ròng trở lại, -5,6 triệu USD, sau khi bơm ròng hai tuần trước đó. Trong đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng, -24,2 triệu USD, theo sau là Thái Lan bị rút 3 triệu USD.

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…

Khu kinh tế mở Chu Lai: Động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

Khu kinh tế mở Chu Lai: Động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

Khu kinh tế mở Chu Lai, một trong những khu vực phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam (cũ), đã thu hút được 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến 93.500 tỷ đồng (tương đương 3,69 tỷ USD) sẽ là cực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng.

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Trong khi mối quan tâm của đa số các nhà đầu tư hướng tới vàng - kim loại quý đã tăng giá hơn 40% trong năm nay - giá bạc thực ra còn tăng nóng hơn...

Nhìn lại 17 năm Warren Buffett đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD

Nhìn lại 17 năm Warren Buffett đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD

Đợt bán cổ phiếu BYD cuối cùng diễn ra gần đây của Berkshire Hathaway đánh đấu kết thúc cho gần 2 thập kỷ gắn bó giữa nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người Hà Nội vẫn "bì bõm" sau ngày mưa lớn

Dân sinh

2

Bất chấp nâng hạng đến gần, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam dẫn đầu đà rút ròng tại Đông Nam Á

Chứng khoán

3

Tổng Bí thư: Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học – công nghệ thấp kém, đổi mới sáng tạo chậm chạp

Kinh tế số

4

Cử tri phàn nàn giấy chuyển tuyến gây "khó khăn, tốn thời gian", Bộ Y tế nói gì?

Dân sinh

5

Vietcap tự tin sẽ được nâng hạng trong tuần sau, ước tính 10 tỷ USD vốn ngoại sẽ đổ vào

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy