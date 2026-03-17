Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật

Thu Minh

17/03/2026, 09:50

Tuần giao dịch vừa qua, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 167 tỷ đồng tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-146,2 tỷ đồng) và quỹ VanEck Vietnam ETF (-44,4 tỷ đồng).

Ảnh minh họa.

Trong tuần từ 9/3 - 13/3/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư , Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 17 tỷ đồng, giảm 96% so với tuần trước.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 8/25 quỹ, tập trung phần lớn ở các quỹ ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 167 tỷ đồng tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-146,2 tỷ đồng) và quỹ VanEck Vietnam ETF (-44,4 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ CGS Fullgoal Vienam 30 Sector Cap ETF vào ròng hơn 11 tỷ đồng.

Với riêng Fubon, mặc dù liên tiếp bị rút ròng gần 2 năm nay song hiệu suất quỹ cho thấy đang rất tốt. Riêng trong tháng 2 vừa qua, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận hiệu suất +6,7%, đảo chiều rõ rệt so với -1,6% trong tháng 1/2026, nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu tăng mạnh trong tháng như VIC và BSR. Đồng thời, áp lực rút vốn ròng tại quỹ này cũng giảm bớt sau giai đoạn rút ròng kéo dài từ tháng 4/2024, với mức bình quân khoảng 745 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngược lại, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền vào rò 2 quỹ VFMVN Diamond ETF (+76 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (+62,4 tỷ đồng). MAFM VNDIAMOND là quỹ nội duy nhất rút ròng với giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 160 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 5 tỷ đồng. Bên (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng gần 746 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 21 tỷ đồng.

Tính đến ngày 13/3, tổng giá trị tài sản ròng của các (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 61,7 nghìn tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 9/3 - 13/3 bao gồm các cổ phiếu VIC, HPG, VHM, BSR, SSl, chủ yếu đến từ lực bán của quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam. Riêng trong ngày 16/3/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền.

Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận vào ròng lần lượt hơn 9 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó quỹ VFM VNMIDCAP ETF tiếp tục không có biến động về dòng tiền.

VnEconomy

Báo cáo chung dòng vốn các quỹ trên thị trường trong tháng 2 vừa qua do FiinTrade công bố cũng cho thấy các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận rút ròng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng, tuy giảm so với mức hơn 5,5 nghìn tỷ đồng của tháng trước nhưng cho thấy áp lực rút vốn vẫn duy trì.

Rút ròng vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu với giá trị ròng khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng giảm -26% so với quy mô rút ròng của tháng 1, phản ánh xu hướng thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và hoạt động cơ cấu danh mục tiếp diễn sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Cụ thể, nhóm quỹ mở ghi nhận rút ròng khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 2/2026, đảo chiều so với mức vào ròng gần 1,4 nghìn tỷ đồng của tháng 1. Diễn biến này chủ yếu đến từ áp lực rút vốn mạnh tại quỹ PYN Elite Fund gần 3 nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh hiệu suất tháng 2 của quỹ giảm -12,59% chưa tính yếu tố tỷ giá. Ngược lại, một số quỹ mở vẫn hút ròng trong tháng 2, nổi bật là EVESG (+505 tỷ đồng) và Quỹ Chứng khoán Năng động (+289 tỷ đồng).

Quy mô rút ròng ở nhóm quỹ đóng giảm đáng kể trong tháng 2 chỉ còn 1,3 nghìn tỷ đồng giảm 78% so với tháng trước nhờ áp lực rút ròng hạ nhiệt ở VEIL sau đợt rút vốn đột biến tháng trước.

Với nhóm quỹ ETF, giá trị rút ròng trong tháng 2 không đáng kể (~130,5 tỷ đồng) khi một số quỹ vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng, đáng chú ý là FUEVFVND (+163 tỷ đồng) và KPHO (+100 tỷ đồng). Tính từ khi thành lập (tháng 12/2025), KPHO đã hút ròng tổng cộng 324,4 tỷ đồng, qua đó giúp quy mô NAV của quỹ tăng khoảng 3,6 lần.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 1.300 tỷ

22:08, 16/03/2026

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 1.300 tỷ

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

13:58, 16/03/2026

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

13:56, 16/03/2026

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Từ khóa:

áp lực rút vốn quỹ mở báo cáo FiinTrade cổ phiếu VIC dòng vốn quỹ ETF Việt Nam nhà đầu tư Thái Lan quỹ VFM VN30 ETF quỹ VFM VNDiamond ETF rút ròng quỹ Fubon FTSE Vietnam tình hình quỹ đầu tư tháng 3/2026 tình hình thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Đồng yên không phát huy được vai trò "hầm trú ẩn" giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?

Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?

Diễn biến giá dầu sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ cho thấy động thái này chưa đủ để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có tiền lệ do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran gây ra...

Chứng khoán Mỹ hồi điểm mạnh nhờ giá dầu hạ nhiệt

Chứng khoán Mỹ hồi điểm mạnh nhờ giá dầu hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16/3), khi giá dầu xuống thang giúp giải tỏa bớt sức ép bán tháo đè nặng lên các chỉ số trong tuần trước...

Giá vàng cầm cự mốc chủ chốt, USD sụt giá, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng cầm cự mốc chủ chốt, USD sụt giá, SPDR Gold Trust bán ròng

"Nhưng tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, xét tới những gì đang xảy ra trên thế giới", một chiến lược gia nói...

Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển

Cước vận chuyển container rục rịch tăng do biến động vận tải biển

Biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu leo thang đang tác động đến thị trường vận tải biển toàn cầu, kéo theo xu hướng điều chỉnh giá cước vận chuyển container tại Việt Nam, trong đó một số tuyến nội địa đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ tháng 3...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy