Quỹ Fubon FTSE vẫn chịu áp lực rút ròng lớn bất chấp hiệu suất nổi bật

Trong tuần từ 9/3 - 13/3/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư , Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 17 tỷ đồng, giảm 96% so với tuần trước.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 8/25 quỹ, tập trung phần lớn ở các quỹ ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 167 tỷ đồng tập trung hết ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-146,2 tỷ đồng) và quỹ VanEck Vietnam ETF (-44,4 tỷ đồng). Ngược lại, quỹ CGS Fullgoal Vienam 30 Sector Cap ETF vào ròng hơn 11 tỷ đồng.

Với riêng Fubon, mặc dù liên tiếp bị rút ròng gần 2 năm nay song hiệu suất quỹ cho thấy đang rất tốt. Riêng trong tháng 2 vừa qua, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận hiệu suất +6,7%, đảo chiều rõ rệt so với -1,6% trong tháng 1/2026, nhờ nắm giữ tỷ trọng lớn ở các cổ phiếu tăng mạnh trong tháng như VIC và BSR. Đồng thời, áp lực rút vốn ròng tại quỹ này cũng giảm bớt sau giai đoạn rút ròng kéo dài từ tháng 4/2024, với mức bình quân khoảng 745 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngược lại, các quỹ ETF nội ghi nhận dòng tiền vào rò 2 quỹ VFMVN Diamond ETF (+76 tỷ đồng) và quỹ VFM VN30 ETF (+62,4 tỷ đồng). MAFM VNDIAMOND là quỹ nội duy nhất rút ròng với giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan mua ròng 160 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương hơn 5 tỷ đồng. Bên (mã FUEVFVND01), tương đương hơn 11 tỷ đồng.

Tháng 3/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng gần 746 tỷ đồng, tổng giá trị vào ròng từ đầu năm 2026 lên 21 tỷ đồng.

Tính đến ngày 13/3, tổng giá trị tài sản ròng của các (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 61,7 nghìn tỷ đồng, giảm 6,8% so với năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ 9/3 - 13/3 bao gồm các cổ phiếu VIC, HPG, VHM, BSR, SSl, chủ yếu đến từ lực bán của quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam. Riêng trong ngày 16/3/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền.

Quỹ VFM VN30 ETF và quỹ VFM VNDiamond ETF ghi nhận vào ròng lần lượt hơn 9 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng. Trong khi đó quỹ VFM VNMIDCAP ETF tiếp tục không có biến động về dòng tiền.

Báo cáo chung dòng vốn các quỹ trên thị trường trong tháng 2 vừa qua do FiinTrade công bố cũng cho thấy các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận rút ròng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng, tuy giảm so với mức hơn 5,5 nghìn tỷ đồng của tháng trước nhưng cho thấy áp lực rút vốn vẫn duy trì.

Rút ròng vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu với giá trị ròng khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng giảm -26% so với quy mô rút ròng của tháng 1, phản ánh xu hướng thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và hoạt động cơ cấu danh mục tiếp diễn sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Cụ thể, nhóm quỹ mở ghi nhận rút ròng khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 2/2026, đảo chiều so với mức vào ròng gần 1,4 nghìn tỷ đồng của tháng 1. Diễn biến này chủ yếu đến từ áp lực rút vốn mạnh tại quỹ PYN Elite Fund gần 3 nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh hiệu suất tháng 2 của quỹ giảm -12,59% chưa tính yếu tố tỷ giá. Ngược lại, một số quỹ mở vẫn hút ròng trong tháng 2, nổi bật là EVESG (+505 tỷ đồng) và Quỹ Chứng khoán Năng động (+289 tỷ đồng).

Quy mô rút ròng ở nhóm quỹ đóng giảm đáng kể trong tháng 2 chỉ còn 1,3 nghìn tỷ đồng giảm 78% so với tháng trước nhờ áp lực rút ròng hạ nhiệt ở VEIL sau đợt rút vốn đột biến tháng trước.

Với nhóm quỹ ETF, giá trị rút ròng trong tháng 2 không đáng kể (~130,5 tỷ đồng) khi một số quỹ vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng, đáng chú ý là FUEVFVND (+163 tỷ đồng) và KPHO (+100 tỷ đồng). Tính từ khi thành lập (tháng 12/2025), KPHO đã hút ròng tổng cộng 324,4 tỷ đồng, qua đó giúp quy mô NAV của quỹ tăng khoảng 3,6 lần.