Blog chứng khoán: Chờ dòng tiền lớn

Nhịp phục hồi khá hào hứng chiều nay bị “dội gáo nước lạnh” từ trụ, khiến VNI sập gần hết dù cuối đợt liên tục vẫn còn tăng hơn 1%. Tuy nhiên diễn biến intraday của giá đa số cổ phiếu xác nhận đã hồi lại.
VIC trong đợt đóng cửa xuất hiện áp lực bán lớn bất ngờ đè giá
xuống tận mức sàn. Chỉ vài phút cuối mới có lệnh mua vào đối ứng để nâng dần giá
về tham chiếu, nhưng đóng cửa vẫn giảm 0,14% so với tham chiếu. Cuối đợt liên tục,
VIC còn tăng hơn 5%.
Ảnh hưởng của VIC chỉ tác động rõ nhất lên VNI, còn với các
cổ phiếu khác cũng như tâm lý chung thì không nhiều. Bằng chứng đầu tiên là rất
ít cổ phiếu thay đổi giá trong đợt ATC và độ rộng duy trì được độ phân hóa nhất
định. Thứ hai, phái sinh có rất nhiều thời gian để phản ứng (VIC 3 phút cuối mới
được kéo lên) nhưng F1 vẫn chấp nhận chênh lệch dương hơn 13 điểm, nghĩa là không
coi ảnh hưởng của VIC sẽ bền vững khi ngày mai đã là phiên đáo hạn.
Khoảng 80 cổ phiếu trong VNI đóng cửa vẫn tăng hơn 1%, nhiều
gấp đôi phiên sáng. Hàng chục mã trong số này xuất hiện thanh khoản cao, thậm
chí HSX có 14 mã kịch trần. Đây là hệ quả của sự phân hóa trong dòng tiền, cổ
phiếu nào bị xả thì vẫn giảm, trong khi số khác có cầu tốt vẫn tăng mà không
quan tâm tới diễn biến chỉ số. Một trạng thái giao dịch như vậy thường là biểu
hiện của tâm lý ổn định và nhà đầu tư chấp nhận rủi ro tốt hơn.
Một điểm tốt nữa khi quan sát diễn biến intraday là biên độ
phục hồi của giá đa số cổ phiếu khá ấn tượng. Buổi sáng thị trường yếu và đa số
cổ phiếu đỏ từ cuối phiên (chỉ 81 mã còn trên tham chiếu). Tuy nhiên tới hơn
49% số mã đạt biên độ tăng từ 1% trở lên so với giá Low, đại đa số là nhờ nhịp
phục hồi buổi chiều. Như vậy phải có dòng tiền vào đẩy lên và neo giữ được mới
có thể duy trì diễn biến intraday như vậy.
Việc quan sát VNI lúc này không phản ánh hết được thực tế giao
dịch và hoạt động tích lũy cổ phiếu vẫn diễn ra. Chỉ có điều dòng tiền không thực
sự mạnh đều nên việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn trong ngắn hạn. Tổng giao dịch
2 sàn hôm nay chỉ 23k tỷ chưa tính thỏa thuận, vẫn ở mặt bằng khá thấp. Do tiền
ít nên chỉ các cổ phiếu có lượng bán hạn chế hoặc được tiền dồn vào nổi bật thì
mới có thể tăng giá, số còn lại chỉ dao động xanh đỏ không rõ ràng.
Thực ra trạng thái thị trường như vậy cũng không phải là xấu,
vì từ chỗ cực xấu như cách đây 2 tuần đến việc bớt xấu cũng đã là khả quan rồi.
Thị trường không thể giống như đàn châu chấu ào ào từ trạng thái này sang trạng
thái khác ngay lập tức. Sự tự tin cần phải có thời gian để củng cố vì thuyết phục
chính mình cũng không dễ. Giai đoạn này margin cũng chưa được sử dụng, một mặt
khiến thanh khoản chậm, một mặt giúp gia tăng sức chịu đựng trước các dao động
phập phù hàng ngày, thậm chí là trong ngày.
Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện kỳ vọng khá cao với cơ
sở khi chấp nhận basis dương toàn thời gian. Buổi sáng khi VN30 tạo 2 đỉnh gần
1902 thì F1 đều cao hơn 1905.xx. Đó là cơ hội tốt để Short, nhất là khi VIC đã
tạo đỉnh sau thấp hơn. Tuy nhiên tâm lý mạnh mẽ trên thị trường này khiến nhịp
rơi sau đó basis càng lúc càng rộng. VN30 thủng cả 1872.xx mà F1 vẫn chấp nhận
chênh lệch hơn 10 điểm. Dù vậy đây vẫn là nhịp Short tốt nhất và an toàn nhất. Nhịp
hồi buổi chiều F1 duy trì chênh lệch rộng kéo dài, không phù hợp với Long.
Diễn biến thú vị nhất là đợt đóng cửa, F1 gần như không phản
ứng với việc VIC bị đè xuống giá sàn dù áp lực này chỉ giảm bớt trong khoảng 2
phút cuối cùng. Chênh lệch hơn 13 điểm trong khi ngày mai đáo hạn là điều chưa
từng thấy. Vấn đề là Short cũng không dễ ăn vì như vậy phải chấp nhận để qua đêm,
mà đến ngày ai không ai biết VIC sẽ như thế nào. Không nên đặt cược vào sự may
rủi đó, trừ phi là người trong cuộc.
Hiện tại thị trường đang ít tiền, giữ được trạng thái phân hóa
và không giảm sâu thêm là kịch bản chấp nhận được. Nên tiếp tục tích lũy chậm các
cổ phiếu trong tầm ngắm để chờ một cú hích đủ mạnh mới có thể thoát khỏi trạng
thái này.
VN30 đóng cửa tại 1868.84. Cản gần nhất ngày mai là 1873;
1891; 1905; 1921; 1935. Hỗ trợ 1858; 1849; 1834; 1815; 1801.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
VN-Index bị ép mạnh từ trụ, cổ phiếu giao dịch khởi sắc
Từ mức tăng rất tốt 1,25% thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index bất ngờ bổ nhào về sát tham chiếu do một số cổ phiếu lớn bị ép giá mạnh. Tuy chỉ số đóng cửa tăng rất ít nhưng cổ phiếu lại có sự phân hóa và khởi sắc hơn nhiều so với phiên sáng.
Cầu giá cao suy yếu, thị trường điều chỉnh giảm diện rộng
Mặc dù một vài cổ phiếu lớn vẫn đang tăng tốt nhưng không đủ sức nâng đỡ toàn bộ thị trường cũng như chỉ số. Độ rộng VN-Index thể hiện số mã giảm nhiều gấp 2,8 lần số tăng, trong đó 108 mã giảm quá 1% giá trị.
USD tăng mạnh, dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ vào chứng khoán Mỹ
Trong tuần qua, dòng tiền ETF tại Mỹ gia tăng trở lại khi hút ròng 16,8 tỷ USD tăng 428% so với tuần trước. ETF cổ phiếu tại Mỹ đảo chiều hút ròng trở lại hơn 2 tỷ USD sau tuần rút ròng ở tuần trước trong bối cảnh USD tăng mạnh và thị trường kỳ vọng Fed sẽ không giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.
Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn
Bối cảnh hiện nay có thể dẫn tới những tín hiệu chính sách tiền tệ mới từ Fed, ECB, BOE và BOJ trong tuần này…
Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...
