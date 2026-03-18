Blog chứng khoán: Chờ dòng tiền lớn

iTrader

18/03/2026, 16:31

Nhịp phục hồi khá hào hứng chiều nay bị “dội gáo nước lạnh” từ trụ, khiến VNI sập gần hết dù cuối đợt liên tục vẫn còn tăng hơn 1%. Tuy nhiên diễn biến intraday của giá đa số cổ phiếu xác nhận đã hồi lại.

VIC trong đợt đóng cửa xuất hiện áp lực bán lớn bất ngờ đè giá xuống tận mức sàn. Chỉ vài phút cuối mới có lệnh mua vào đối ứng để nâng dần giá về tham chiếu, nhưng đóng cửa vẫn giảm 0,14% so với tham chiếu. Cuối đợt liên tục, VIC còn tăng hơn 5%.

Ảnh hưởng của VIC chỉ tác động rõ nhất lên VNI, còn với các cổ phiếu khác cũng như tâm lý chung thì không nhiều. Bằng chứng đầu tiên là rất ít cổ phiếu thay đổi giá trong đợt ATC và độ rộng duy trì được độ phân hóa nhất định. Thứ hai, phái sinh có rất nhiều thời gian để phản ứng (VIC 3 phút cuối mới được kéo lên) nhưng F1 vẫn chấp nhận chênh lệch dương hơn 13 điểm, nghĩa là không coi ảnh hưởng của VIC sẽ bền vững khi ngày mai đã là phiên đáo hạn.

Khoảng 80 cổ phiếu trong VNI đóng cửa vẫn tăng hơn 1%, nhiều gấp đôi phiên sáng. Hàng chục mã trong số này xuất hiện thanh khoản cao, thậm chí HSX có 14 mã kịch trần. Đây là hệ quả của sự phân hóa trong dòng tiền, cổ phiếu nào bị xả thì vẫn giảm, trong khi số khác có cầu tốt vẫn tăng mà không quan tâm tới diễn biến chỉ số. Một trạng thái giao dịch như vậy thường là biểu hiện của tâm lý ổn định và nhà đầu tư chấp nhận rủi ro tốt hơn.

Một điểm tốt nữa khi quan sát diễn biến intraday là biên độ phục hồi của giá đa số cổ phiếu khá ấn tượng. Buổi sáng thị trường yếu và đa số cổ phiếu đỏ từ cuối phiên (chỉ 81 mã còn trên tham chiếu). Tuy nhiên tới hơn 49% số mã đạt biên độ tăng từ 1% trở lên so với giá Low, đại đa số là nhờ nhịp phục hồi buổi chiều. Như vậy phải có dòng tiền vào đẩy lên và neo giữ được mới có thể duy trì diễn biến intraday như vậy.

Việc quan sát VNI lúc này không phản ánh hết được thực tế giao dịch và hoạt động tích lũy cổ phiếu vẫn diễn ra. Chỉ có điều dòng tiền không thực sự mạnh đều nên việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn trong ngắn hạn. Tổng giao dịch 2 sàn hôm nay chỉ 23k tỷ chưa tính thỏa thuận, vẫn ở mặt bằng khá thấp. Do tiền ít nên chỉ các cổ phiếu có lượng bán hạn chế hoặc được tiền dồn vào nổi bật thì mới có thể tăng giá, số còn lại chỉ dao động xanh đỏ không rõ ràng.

Thực ra trạng thái thị trường như vậy cũng không phải là xấu, vì từ chỗ cực xấu như cách đây 2 tuần đến việc bớt xấu cũng đã là khả quan rồi. Thị trường không thể giống như đàn châu chấu ào ào từ trạng thái này sang trạng thái khác ngay lập tức. Sự tự tin cần phải có thời gian để củng cố vì thuyết phục chính mình cũng không dễ. Giai đoạn này margin cũng chưa được sử dụng, một mặt khiến thanh khoản chậm, một mặt giúp gia tăng sức chịu đựng trước các dao động phập phù hàng ngày, thậm chí là trong ngày.

Thị trường phái sinh hôm nay thể hiện kỳ vọng khá cao với cơ sở khi chấp nhận basis dương toàn thời gian. Buổi sáng khi VN30 tạo 2 đỉnh gần 1902 thì F1 đều cao hơn 1905.xx. Đó là cơ hội tốt để Short, nhất là khi VIC đã tạo đỉnh sau thấp hơn. Tuy nhiên tâm lý mạnh mẽ trên thị trường này khiến nhịp rơi sau đó basis càng lúc càng rộng. VN30 thủng cả 1872.xx mà F1 vẫn chấp nhận chênh lệch hơn 10 điểm. Dù vậy đây vẫn là nhịp Short tốt nhất và an toàn nhất. Nhịp hồi buổi chiều F1 duy trì chênh lệch rộng kéo dài, không phù hợp với Long.

Diễn biến thú vị nhất là đợt đóng cửa, F1 gần như không phản ứng với việc VIC bị đè xuống giá sàn dù áp lực này chỉ giảm bớt trong khoảng 2 phút cuối cùng. Chênh lệch hơn 13 điểm trong khi ngày mai đáo hạn là điều chưa từng thấy. Vấn đề là Short cũng không dễ ăn vì như vậy phải chấp nhận để qua đêm, mà đến ngày ai không ai biết VIC sẽ như thế nào. Không nên đặt cược vào sự may rủi đó, trừ phi là người trong cuộc.

Hiện tại thị trường đang ít tiền, giữ được trạng thái phân hóa và không giảm sâu thêm là kịch bản chấp nhận được. Nên tiếp tục tích lũy chậm các cổ phiếu trong tầm ngắm để chờ một cú hích đủ mạnh mới có thể thoát khỏi trạng thái này.

VN30 đóng cửa tại 1868.84. Cản gần nhất ngày mai là 1873; 1891; 1905; 1921; 1935. Hỗ trợ 1858; 1849; 1834; 1815; 1801.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

blog chứng khoán cổ phiếu VIC giao dịch phái sinh nhận định chứng khoán phân hóa dòng tiền tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

VnEconomy