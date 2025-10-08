Đà Nẵng và Le Havre (Pháp) hợp tác phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Sự kiện ký kết hợp tác giữa hai bên đã đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác mới giữa Đà Nẵng - trung tâm kinh tế năng động của miền Trung Việt Nam và Le Havre - một trong những thành phố cảng lớn nhất của Pháp...

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa các kết nối hợp tác với các địa phương của Pháp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng và ông Édouard Philippe, Thị trưởng thành phố Le Havre (Pháp), đã ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai thành phố vào ngày 6/10/2025 tại Toà thị chính thành phố Le Havre (Pháp).

Theo nội dung biên bản, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm bao gồm quy hoạch và phát triển đô thị, cảng biển, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch, văn hóa và nghệ thuật... Qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển, mà còn tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam và Pháp vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, việc thiết lập mối quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Đà Nẵng và Le Havre mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện bước đi cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược ở tầm địa phương.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã giới thiệu về không gian phát triển đô thị mới, tiềm năng đầu tư, cũng như định hướng phát triển thành phố thông minh, sáng tạo và bền vững. Phía Đà Nẵng bày tỏ mong muốn hai bên sớm cụ thể hóa biên bản hợp tác bằng các chương trình, dự án thiết thực, hướng tới thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Bên cạnh việc ký kết hợp tác, đoàn công tác TP. Đà Nẵng đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Le Havre, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải, logistics, và giáo dục – đào tạo.

TP. Đà Nẵng khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác Pháp trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong tương lai gần.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp, đoàn công tác của TP. Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. Tại buổi tiếp, đoàn đã trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng về định hướng tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Pháp, đồng thời đề nghị Đại sứ quán hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức Pháp quan tâm đến các cơ hội hợp tác và đầu tư tại Đà Nẵng.