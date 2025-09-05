Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng đang hút mạnh dòng vốn FDI

Anh Văn

05/09/2025, 00:00

Trong tháng 8, thành phố Đà Nẵng đã thu hút 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn là 94,9 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khởi công, khởi động vị trí số 5-Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Khởi công, khởi động vị trí số 5-Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Chi cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế chảy vào Đà Nẵng trong 8 tháng đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Về thu hút đầu tư trong nước, trong khoảng thời gian từ ngày 1-20/8, thành phố ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt 77.385 tỷ đồng, gồm 3 dự án cấp mới với tổng vốn 1.986 tỷ đồng và 1 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 75.399 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trong nước tại Đà Nẵng đạt 140.470 tỷ đồng; trong đó, có 72 dự án được cấp mới với số vốn 46.023 tỷ đồng và 27 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng thêm 94.447 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 8/2025 (tính tđến ngày 20), thành phố Đà Nẵng thu hút được 10 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 94,9 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước; không phát sinh dự án điều chỉnh vốn và có 3 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với số vốn gần 0,1 triệu USD.

Tính chung, từ đầu năm đến ngày 20/8, thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 333,3 triệu USD; trong đó, cấp mới cho 72 dự án với vốn đăng ký cấp mới đạt 225,9 triệu USD; 24 lượt dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn với tổng vốn 86,0 triệu USD; phát sinh 29 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị 21,5 triệu USD.

Không chỉ nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng đang từng bước hoàn thiện, mà còn bởi chính sách cởi mở và sự cam kết đồng hành của chính quyền, Đà Nẵng đang dần khẳng định hình ảnh một môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng.

Diễn biến tích cực này tạo thêm nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hợp tác và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn.

 Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng - động lực mới phát triển kinh tế số Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
 Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng - động lực mới phát triển kinh tế số Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ lợi thế địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng đồng bộ, lực lượng lao động trẻ, năng động cùng môi trường chính sách ngày càng cởi mở. Thành phố đặt mục tiêu tiên phong trong phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Thành phố đang nỗ lực “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng với tổng diện tích 1.881ha, gồm 7 khu vực chức năng.

Ngày 27/8, tại khu chức năng vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được Tập đoàn Sun Group phối hợp UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công - khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng- khởi đầu cho việc khởi động Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Khu chức năng tại vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group), địa chỉ trụ sở tại thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. Quy mô dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 90 ha, có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 808 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà.

Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Từ sự khởi động này, Đà Nẵng đang kỳ vọng Khu thương mại tự do sẽ là điểm đến có sức hút mạnh nguồn vốn FDI và các nhà đầu tư tiems lực lớn trong nước.

