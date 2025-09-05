Đà Nẵng đang hút mạnh dòng vốn FDI

Trong tháng 8, thành phố Đà Nẵng đã thu hút 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn là 94,9 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo Chi cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, dòng vốn đầu
tư trong nước và quốc tế chảy vào Đà
Nẵng trong 8 tháng đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Về thu hút đầu tư trong nước,
trong khoảng thời gian từ ngày 1-20/8, thành phố ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt
77.385 tỷ đồng, gồm 3 dự án cấp mới với tổng vốn 1.986 tỷ đồng và 1 dự án điều
chỉnh tăng vốn thêm 75.399 tỷ đồng.
Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trong
nước tại Đà Nẵng đạt 140.470 tỷ đồng; trong đó, có 72 dự án được cấp mới với số
vốn 46.023 tỷ đồng và 27 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng thêm 94.447 tỷ
đồng.
Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng
8/2025 (tính tđến ngày 20), thành phố Đà Nẵng thu hút được 10 dự án cấp mới với
tổng vốn đăng ký đầu tư 94,9 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm
trước; không phát sinh dự án điều chỉnh vốn và có 3 lượt góp vốn, mua cổ phần,
phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với số vốn gần 0,1 triệu USD.
Tính chung, từ đầu năm đến ngày 20/8, thành phố Đà
Nẵng đã thu hút được 333,3 triệu USD; trong đó, cấp mới cho 72 dự án với vốn
đăng ký cấp mới đạt 225,9 triệu USD; 24 lượt dự án điều chỉnh tăng, giảm vốn
với tổng vốn 86,0 triệu USD; phát sinh 29 lượt mua phần vốn góp trong tổ chức
kinh tế với tổng giá trị 21,5 triệu USD.
Không
chỉ nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng đang từng bước hoàn thiện, mà còn bởi
chính sách cởi mở và sự cam kết đồng hành của chính quyền, Đà Nẵng đang dần
khẳng định hình ảnh một môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng.
Diễn
biến tích cực này tạo thêm nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy tăng
trưởng, mở rộng hợp tác và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn.
Theo
ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND thành phố, Đà Nẵng đang khẳng định
vị thế một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ lợi thế địa lý chiến lược, hệ thống hạ
tầng đồng bộ, lực lượng lao động trẻ, năng động cùng môi trường chính sách ngày
càng cởi mở. Thành phố đặt mục tiêu tiên phong trong phát triển kinh tế số, xây
dựng đô thị thông minh và thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Thành phố đang nỗ lực “Kiến tạo không gian phát triển
cùng Khu thương mại tự do Đà Nẵng”, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết
định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng với
tổng diện tích 1.881ha, gồm 7 khu vực chức năng.
Ngày 27/8, tại khu chức năng vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng
đã được Tập đoàn Sun Group phối hợp UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công - khởi
động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng- khởi đầu cho việc khởi động
Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Khu chức năng
tại vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng
chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025. Nhà đầu tư là Công ty Cổ
phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group), địa chỉ trụ sở tại thôn An
Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. Quy mô dự án được thực hiện trên diện tích
khoảng 90 ha, có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 808 tỷ đồng.
Mục tiêu dự
án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng
hoặc đi thuê. Địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà.
Thời gian
hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ
trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
Từ sự khởi
động này, Đà Nẵng đang kỳ vọng Khu thương mại tự do sẽ là điểm đến có sức hút
mạnh nguồn vốn FDI và các nhà đầu tư tiems lực lớn trong nước.
Đường cao tốc vành đai 4 - Vùng Thủ đô hơn 56.000 tỷ sắp được khởi công
Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài khoảng 113,5 km...
Cục Cảnh sát giao thông đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội
Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) vừa có đề xuất nhằm cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đặc biệt là trong các giờ cao điểm...
Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công
Đến cuối tháng 8/2025, Thanh Hóa giải ngân gần 7.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% nhưng vẫn còn dự án chậm tiến độ, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Hải Phòng phát triển theo ba trụ cột kinh tế
Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ với chiến lược kinh tế được định hướng theo ba trụ cột chính: công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - dịch vụ...
Hải Phòng hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới
Cùng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành lập năm 2008, Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng 20.000ha vừa được thành lập, Hải Phòng còn được mở rộng không gian phát triển công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: