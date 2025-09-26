Thứ Sáu, 26/09/2025

Đà Nẵng tìm nhà đầu tư dự án cảng cạn kết hợp trung tâm logistics

Phương Nhi

26/09/2025, 14:32

Mục tiêu của dự án góp phần vào hoạt động lưu thông hàng hóa và kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Dự án xây dựng Cảng cạn kết hợp Trung tâm logistics Hòa Nhơn sẽ được xây dựng tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng). Ảnh minh họa.
Dự án xây dựng Cảng cạn kết hợp Trung tâm logistics Hòa Nhơn sẽ được xây dựng tại xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng). Ảnh minh họa.

Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cho biết Sở đang tìm gọi nhà đầu tư cho Dự án xây dựng Cảng cạn kết hợp Trung tâm logistics Hòa Nhơn.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên diện tích 23,4 ha tại xã Bà Nà. Ranh giới khu đất của dự án: phía Bắc và Đông Bắc giáp tuyến đường gom dọc theo đường tránh Nam hầm Hải Vân; phía Tây và Tây Bắc giáp Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang; phía Đông giáp tuyến đường dẫn vào khu dân cư xã Bà Nà; phía Nam giáp khu dân cư xã Bà Nà.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng cảng cạn kết hợp trung tâm logistics hiện đại, phục vụ nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa cho các khu chức năng trong thành phố và vùng lân cận. Đây cũng là dự án đóng vai trò kết nối với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông – Tây, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp các dịch vụ logistics tổng hợp như: trung tâm phân phối, bốc xếp và vận tải hàng hóa đa phương thức cho các khu công nghiệp, cảng biển trong khu vực; dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ thông quan hải quan cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác.

Quy mô kiến trúc gồm hệ thống kho bãi, thiết bị bốc xếp hiện đại, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đồng bộ. Nguồn vốn thực hiện dự án sẽ được huy động từ phần vốn góp của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động là 50 năm.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu. 

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu. Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án này sẽ được thực hiện thông qua đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP.

Theo Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2031, tầm nhìn đến 2050, các cảng ở Đà Nẵng có thể đáp ứng 23 - 29 triệu tấn hàng hóa thông qua, đáp ứng năng lực tiếp nhận từ 532.300 - 597.000 lượt khách đến năm 2030. Về kết cấu hạ tầng, quy hoạch phê duyệt 12 - 15 bến cảng gồm 20 - 23 cầu cảng với tổng chiều dài từ 4.220,3 - 5.745,3 m (chưa bao gồm các bến cảng khác).

Tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 4,5 - 5,5%/năm.

