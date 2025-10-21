Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương sau sáp nhập

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Phúc Minh
21/10/2025, 16:25
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ, lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá cán bộ, công chức...
Ngày 21/10, thảo luận tại Tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh nhiều giải pháp để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; sớm thực hiện cải cách tiền lương.
Chủ tịch Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ, đề nghị cần tiếp tục quyết liệt và đảm bảo tiến độ cũng như hiệu quả trong kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn mà cơ sở đang vướng hiện nay; hỗ trợ cho địa phương về công tác điều hành sau sáp nhập.
Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Điện Biên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên Lò Thị Luyến cũng đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư, nâng cấp để đảm bảo trụ sở làm việc cho các xã, thuận cho việc điều hành công việc của cấp ủy chính quyền và thuận lợi trong việc phục vụ nhân dân.
Theo đại biểu, việc tận dụng các trụ sở xã cũ là linh hoạt và khắc phục được việc thiếu cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã sau sáp nhập, nhưng về lâu dài thì chưa phù hợp với thực tế.
Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu, đảm bảo tính kết nối, liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân phù hợp với mô hình mới.
Cùng với đó, chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng biểu mẫu báo cáo theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực để giảm tải khối lượng công việc cho cấp xã, đồng thời thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác.
Đặc biệt, Chính phủ cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ, lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả đánh giá cán bộ, công chức.
Song song đó, ban hành chính sách hỗ trợ điều kiện đi lại và làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh, và cấp xã sau sắp xếp đối với các tỉnh khó khăn, trong đó có tỉnh Điện Biên. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện.
Liên quan tới sắp xếp bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và hết sức chia sẻ trước phản ánh của các đại biểu về tình trạng có địa phương vẫn “thừa cán bộ chỗ này, thiếu cán bộ chỗ khác, thừa cán bộ cấp này, thiếu cán bộ cấp khác”, cán bộ thiếu đào tạo chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ; trụ sở làm việc chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu…
Về phương hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ, các địa phương triển khai các giải pháp đồng bộ tập trung vào cải cách hành chính, nâng cao năng lực hỗ trợ nguồn lực. Cần phải hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thực thi; xây dựng văn bản sửa đổi quy định pháp luật thể hiện rõ ràng phân cấp, phân quyền.
Cùng với đó, khẩn trương rà soát điều chỉnh biên chế cán bộ, hướng dẫn cho địa phương thực hiện rà soát năng lực cán bộ để phân công đảm bảo phù hợp, hạn chế kiêm nhiệm trái chuyên môn; đi cùng với tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ.
Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ nhất là hạ tầng công nghệ thông tin; khẩn trương thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản ở xã, khuyến khích doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia.
Ngày 23/10, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tới.
Việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, minh bạch quy trình xử lý và hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính sau này...
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam kiến nghị Cục Thuế xem xét nâng mức thu doanh thu không phải chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng…
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung nhóm nam giới có hai con đẻ mà người vợ đã qua đời vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, với mục tiêu nhằm giúp các gia đình sinh đủ hai con có thêm điều kiện sinh hoạt ổn định...
Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa điểm tại Huế – Quảng Trị sạt lở đất, ngập lụt và xói lở bờ biển. Nhiều khu vực đang được phong tỏa, cảnh báo nguy hiểm và triển khai di dời dân...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: