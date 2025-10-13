Đại biểu quốc hội phàn nàn tình trạng ép mua bảo hiểm vẫn chưa chấm dứt

Tại phiên họp ngày 13/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu tiếp tục nêu thực tế người dân vẫn gặp khó khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, thậm chí bị “ép mua” thông qua các kênh trung gian như ngân hàng…

Tại cuộc cuộc họp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vào sáng 13/10, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước thực tế người dân đang gặp nhiều khó khăn khi ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay của đa số người dân khi ký kết hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mẫu của các doanh nghiệp bảo hiểm quá dày, nhiều điều khoản phức tạp, khiến người mua khó nắm bắt đầy đủ nội dung.

“Không ít người dân ký hợp đồng bảo hiểm mà không thể hiểu hết các điều khoản, đặc biệt là phần quy định về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Khi xảy ra rủi ro, việc chi trả quyền lợi vì thế trở nên rất khó khăn”. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Từ thực tế này, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ quy trình tư vấn, hướng dẫn của đại lý bảo hiểm, đồng thời quy định rõ trách nhiệm giải thích hợp đồng để người dân hiểu quyền lợi và nghĩa vụ trước khi ký kết. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin đối với thị trường bảo hiểm, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết.

Giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết dự thảo lần này tập trung xử lý các vướng mắc cấp bách, đồng thời vẫn hướng tới sửa đổi toàn diện Luật trong thời gian tới.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đặc biệt là những nội dung liên quan đến bảo đảm quyền lợi người tham gia và doanh nghiệp bảo hiểm, bởi đây là lĩnh vực có ảnh hưởng rộng và là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định.

Hiện tại, để giúp người dân dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng bản tài liệu rút gọn của hợp đồng, tóm tắt các nội dung chính cần lưu ý trước khi ký kết. Quy định này đã có trong các văn bản hướng dẫn thi hành và sẽ được kiểm tra thực hiện trong thời gian tới, nhằm đảm bảo mỗi hợp đồng đều rõ ràng, minh bạch, tránh gây thiệt thòi cho người dân. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Đối với các phản ánh về hợp đồng bảo hiểm phức tạp, thiếu minh bạch, Thứ trưởng cho biết, cơ quan quản lý đã nhận thấy rõ vấn đề này và đang tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra.

Theo đó, Bộ Tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đang tăng cường thực hiện nghiêm chức năng kiểm tra, giám sát để hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng cơ chế chính sách, đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Hiện nay các quy định đã yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khi tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng phải thực hiện minh bạch, rõ ràng, có ghi âm lưu lại quá trình tư vấn và có biên bản hướng dẫn cụ thể cho khách hàng

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, khi có phản ánh hoặc khiếu nại liên quan đến tư vấn, chi trả thiếu minh bạch, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện của doanh nghiệp bảo hiểm.

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng thừa nhận trên thực tế vẫn tồn tại hai mặt hạn chế: một mặt, ghi nhận trường hợp người dân không được tư vấn rõ ràng hoặc bị ép mua bảo hiểm thông qua hệ thống ngân hàng hoặc đại lý tư vấn không minh bạch. Mặc khác, cũng ghi nhận những có tình huống khách hàng không tìm hiểu kỹ nên không đủ điều kiện bồi thường.

“Bộ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, nhất là với các doanh nghiệp có nhiều phản ánh, nhằm phân loại và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn,” Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định.