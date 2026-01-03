Thu ngân sách Nghệ An năm 2025 vượt xa dự toán, tiến sát mốc 30.000 tỷ đồng

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai và biến động sản xuất, kinh doanh, Nghệ An vẫn ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng trong năm 2025 khi tổng thu đạt 29.211 tỷ đồng, bằng 164,8% dự toán và tăng 14,3% so với năm trước. Kết quả này không chỉ vượt mục tiêu phấn đấu 26.000 tỷ đồng đã đề ra từ đầu năm, mà còn đưa Nghệ An tiến rất gần mốc 30.000 tỷ đồng – một cột mốc quan trọng trong điều hành tài chính – ngân sách của địa phương.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, mức thu ngân sách đạt được trong năm 2025 phản ánh rõ nét hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn lực và tạo dư địa tăng trưởng bền vững. Bình quân trong năm, mỗi tháng Nghệ An thu ngân sách hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, cho thấy nhịp độ thu khá ổn định, không phụ thuộc quá lớn vào yếu tố đột biến.

Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Năm 2025, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt thiên tai, đặc biệt là các cơn bão số 3, 5 và 10, gây thiệt hại lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Trong điều kiện đó, việc thu ngân sách vẫn tăng trưởng hai con số so với năm trước cho thấy nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong duy trì ổn định kinh tế và nguồn thu cho ngân sách.

Cơ cấu nguồn thu ngân sách năm 2025 của Nghệ An tiếp tục ghi nhận vai trò trụ cột của thu nội địa. Cụ thể, thu nội địa đạt 27.097 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng, phản ánh sức chống chịu và khả năng phục hồi của nền kinh tế địa phương, cũng như hiệu quả của công tác quản lý thuế, phí và các khoản thu khác.

Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.981 tỷ đồng, vượt mức mục tiêu 1.650 tỷ đồng đã đề ra cho năm 2025. Thu viện trợ đạt 14 tỷ đồng; thu từ huy động, tài trợ đạt 119 tỷ đồng, góp phần bổ sung thêm nguồn lực cho ngân sách địa phương.

Trước đó, năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) đạt 13.955 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất 10.270 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.650 tỷ đồng. Thực tế triển khai cho thấy nhiều chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác điều hành tài chính – ngân sách.

Kết quả thu ngân sách khả quan cũng cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu nguồn thu, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu mang tính thời điểm, từng bước mở rộng và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Nghệ An bảo đảm cân đối ngân sách, tăng chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội trong những năm tiếp theo.

Việc thu ngân sách năm 2025 đạt 29.211 tỷ đồng cũng đồng nghĩa với việc Nghệ An hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 đạt từ 26.000 đến 30.000 tỷ đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã đặt ra mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân từ 12% trở lên mỗi năm. Cụ thể hóa định hướng trên, Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 – 2030, được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 35 cuối năm 2025, đặt mục tiêu tổng thu ngân sách cả giai đoạn đạt khoảng 148.000 – 149.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa dự kiến đạt khoảng 137.000 – 138.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 10.000 – 11.000 tỷ đồng.

Những con số mục tiêu này cho thấy áp lực không nhỏ, song kết quả thu ngân sách năm 2025 được xem là “bước chạy đà” quan trọng, khẳng định dư địa và tiềm năng tăng trưởng của Nghệ An. Trên cơ sở đó, địa phương có thêm điều kiện để chủ động bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.