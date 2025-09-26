Đại gia Đinh Trường Chinh lãnh án 13 năm tù, nộp 970 tỷ đồng trong vụ án Vinafood II thâu tóm “đất vàng”

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, cùng hai đồng phạm Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí, trong vụ án liên quan đến việc thâu tóm khu “đất vàng” Vinafood II…

Với mức án 13 năm tù giam và yêu cầu nộp lại 970 tỷ đồng thu lợi bất chính, Đinh Trường Chinh không chỉ gây chấn động trong giới doanh nghiệp mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý tài sản Nhà nước và tính minh bạch trong các giao dịch bất động sản.

Theo cáo trạng, Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) được giao quản lý và sử dụng nhiều bất động sản có giá trị lớn tại trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh thua lỗ, lãnh đạo công ty đã quyết định bán bốn bất động sản này để thu hồi vốn. Đinh Trường Chinh đã lợi dụng tình hình này để thực hiện một kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất một cách bất hợp pháp. Hành vi của Đinh Trường Chinh và các đồng phạm không chỉ vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước mà còn gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Chinh đã cùng với Năng và Trí thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó, Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, thực chất việc thành lập công ty này chỉ nhằm hợp pháp hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau đó, Chinh đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng, em họ của Chinh, với giá 792 tỷ đồng. Tiếp theo, bà Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp này cho Công ty Bất động sản Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng. Qua các giao dịch lòng vòng này, Chinh đã thu lợi 970 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã chỉ ra rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tài sản Nhà nước và cần phải xử lý nghiêm. Đinh Trường Chinh với vai trò chủ mưu, đã bị tuyên phạt 13 năm tù, trong khi Huỳnh Thế Năng và Nguyễn Thọ Trí lần lượt nhận án 9 năm 6 tháng và 6 năm tù. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm dân sự, buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Vụ án này không chỉ là một bài học cho các doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giám sát và quản lý tài sản công. Sự việc cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc kiểm soát các giao dịch liên quan đến tài sản Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều biến động.

Ngoài ra, vụ án cũng đặt ra câu hỏi về tính minh bạch trong các giao dịch bất động sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch, việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch sẽ góp phần tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Từ vụ án này, các nhà đầu tư và doanh nhân cần rút ra bài học về việc tuân thủ quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện các giao dịch một cách minh bạch, hợp pháp không chỉ bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước và xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh.