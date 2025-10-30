Thứ Năm, 30/10/2025

Trang chủ Y tế

Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 198 hợp tác phát triển nhân lực y tế chất lượng cao

Nhật Dương

30/10/2025, 13:09

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Trụ sở Bộ Công an, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng nguyên tắc đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8, Bộ Công an...

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng nguyên tắc đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Ảnh: Tuấn Dũng.
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác và Hợp đồng nguyên tắc đào tạo thực hành giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8, Bộ Công an. Ảnh: Tuấn Dũng.

Tại lễ ký kết, Thiếu tướng, PGS.TS. Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8, cho biết thỏa thuận hợp tác lần này nhằm tăng cường phối hợp toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đơn vị.

Ông tin tưởng rằng sau lễ ký kết, việc phối hợp sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe không chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, mà cả người dân và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên nhà trường ký kết hợp tác chính thức với Bệnh viện 19-8, đặt nền móng cho mô hình hợp tác đào tạo và thực hành bền vững.

Trường Đại học Y Hà Nội luôn sẵn sàng đồng hành cùng Bệnh viện 19-8 trong nhiều lĩnh vực, không chỉ về tim mạch mà còn nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuyên môn sâu.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết nhà trường sẽ hỗ trợ nhân lực chuyên môn, đặc biệt là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành về tim mạch để thành lập Viện Tim mạch tại Bệnh viện 19-8.

Ông cũng kỳ vọng, Bệnh viện 19-8 sẽ sớm trở thành một trong những cơ sở thực hành trọng điểm của trường, không chỉ ở tim mạch mà còn ở nhiều bộ môn khác.

“Sự hợp tác này sẽ làm thay đổi cơ bản, nâng tầm Bệnh viện 19-8 trong tất cả các chuyên ngành. Trường Đại học Y Hà Nội sẽ có một cơ sở thực hành đảm bảo về cơ sở vật chất, con người, thầy cô và sinh viên yên tâm tham gia đào tạo”, GS.TS. Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng hợp tác này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội được tiếp cận môi trường thực hành hiện đại và đa dạng. Đồng thời, giúp Bệnh viện 19-8 tiếp cận các chuẩn mực đào tạo quốc tế, phát triển đội ngũ y tế chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng khẳng định, thoả thuận hợp tác góp phần cụ thể hoá tinh thần các Nghị quyết lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Trong đó, việc gắn đào tạo y khoa với thực hành lâm sàng, xây dựng hệ sinh thái giáo dục - bệnh viện - nghiên cứu - chuyển giao kỹ thuật không còn là định hướng, mà là một yêu cầu bắt buộc để tạo dựng một nền y tế hiện đại, chuẩn hóa và bền vững.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện 19-8 mang ba ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Thứ nhất, giúp sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội được tiếp cận môi trường thực hành đa dạng, hiện đại và mang tính đặc thù.

Thứ hai, tạo điều kiện để Bệnh viện 19-8 tiếp cận tri thức y học tiên tiến, chuẩn mực đào tạo quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Thứ ba, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ lực lượng Công an nhân dân và cộng đồng.

Trung tướng Đặng Hồng Đức cũng khẳng định, thỏa thuận hợp tác này là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc kết hợp sức mạnh tổng hợp của các cơ sở y tế.

Đồng thời, mong muốn sự hợp tác này sẽ sớm đạt được những thành tựu rực rỡ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bệnh viện 19-8 đào tạo y khoa thực hành lâm sàng Trường Đại học y Hà Nội y tế

