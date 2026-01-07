Hà Nội hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú, làm việc, học tập và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế, không phân biệt địa giới hành chính...

Trong khi đợi Bộ Y tế có ý kiến chỉ đạo thêm về các cơ sở cấp chuyên sâu, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tạm thời đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, quy định số lượng, cơ cấu thẻ thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo đó, việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được chia làm 3 cấp gồm: Cấp chuyên sâu (các bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu); cấp cơ bản (các bệnh viện được xếp cấp cơ bản); cấp ban đầu (trạm y tế, điểm trạm y tế, phòng khám đa khoa, y tế cơ quan, đơn vị, trường học).

Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú, làm việc, học tập và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế, không phân biệt địa giới hành chính.

Trên cơ sở số liệu dân số và số lượng thẻ bảo hiểm y tế thực tế năm 2025 của người dân Hà Nội, Sở Y tế dự kiến số lượng thẻ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2026 khoảng hơn 8,7 triệu thẻ, tăng 3% so với năm trước.

Sở Y tế Hà Nội sẽ phân bổ ổn định số lượng thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn.

Trong đó, ưu tiên phân bổ thẻ bảo hiểm y tế về các cơ sở y tế tuyến ban đầu như trạm y tế, phòng khám đa khoa, góp phần phát huy vai trò y tế cơ sở và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đối với cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu, đặc biệt là trạm y tế xã, phường, việc đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu không bị khống chế số lượng thẻ, căn cứ vào năng lực đáp ứng thực tế của từng đơn vị. Các phòng khám đa khoa công lập và tư nhân được phân bổ số lượng thẻ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu người dân trên địa bàn.

Việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các bệnh viện cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại Thông tư của Bộ Y tế. Trong đó ưu tiên các nhóm đối tượng như: Người có công với cách mạng; người từ đủ 75 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi; cán bộ hưu trí; các đối tượng thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khỏe theo quy định.

Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản của Hà Nội gần nơi học tập, cư trú, làm việc và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh, nhưng phải theo thứ tự ưu tiên quy định của Bộ Y tế.

Sau khi dự kiến phân bổ ổn định số lượng thẻ tối đa tại một cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội Hà Nội chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cơ sở hướng dẫn các đối tượng đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào các cơ sở, nhưng không chênh lệch quá 2% so với số lượng thẻ tối đa cơ sở đã được dự kiến phân bổ ổn định.

Việc này để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở, cân đối giữa các cơ sở trong cùng địa bàn dân cư.

Cơ cấu đối tượng tại các cơ sở khám chữa bệnh có thể thay đổi theo cơ cấu người dân đăng ký khám chữa bệnh trên địa bàn, khu vực tập trung các trường đại học, khu công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy…

Tuy nhiên, không để một nhóm đối tượng quá chênh lệch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trên cùng một địa bàn.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội khi hướng dẫn người dân, các đối tượng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu vào các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cần giải thích rõ có sự chênh lệch giá khám chữa bệnh giữa các cơ sở tư nhân và công lập, ngoài kinh phí trong phạm vi bảo hiểm xã hội thanh toán, có chi phí người dân tự thanh toán, để người dân chọn lựa tự nguyện.