Bộ Y tế: Cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch cho nền tảng AI y tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Nhật Dương
25/10/2025, 12:37
Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế. Đồng thời, khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật...
Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh nội dung trên tại lễ ký kết hợp tác chiến lược của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (Bộ Y tế) với Tổ chức HealthAI về tham gia Mạng lưới Quản lý toàn cầu về AI y tế và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo trong y tế, vừa diễn ra ngày 24/10.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thông tin, hiện nay, Bộ Y tế đang định hướng triển khai 3 trụ cột chiến lược quan trọng.
Về thể chế hóa quản trị và đảm bảo an toàn dữ liệu, Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế, đặc biệt trong bối cảnh Luật Trí tuệ nhân tạo đang được xây dựng và Luật Công nghiệp công nghệ số đã được ban hành.
Việc tham gia Mạng lưới Quản lý toàn cầu về AI y tế và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Việt Nam tiếp thu các mô hình quản lý tiên tiến, như cách tiếp cận dựa trên rủi ro của châu Âu. Từ đó, xây dựng mô hình giám sát phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Bộ Y tế cũng khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật.
Về xây dựng năng lực nội tại và hệ sinh thái dữ liệu y tế, Thứ trưởng cho rằng AI chỉ mạnh khi dữ liệu sạch, đúng, đủ và được quản lý tốt. Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xây dựng các bộ dữ liệu vàng đã được chuẩn hóa, ẩn danh, phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm AI y tế.
Đồng thời, Bộ Y tế khuyến khích hình thành đội ngũ chuyên gia thẩm định, giám sát, vận hành AI y tế - một lực lượng chuyên môn mới kết hợp giữa công nghệ và y học, đảm bảo Việt Nam từng bước tự chủ trong kiểm định và cấp phép sản phẩm AI y tế.
Về thúc đẩy ứng dụng và hợp tác quốc tế, việc tham gia Mạng lưới Quản lý toàn cầu về AI y tế và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo không chỉ mang lại lợi ích cho hệ thống quản lý, mà còn mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, bệnh viện, viện/trường trong nước.
"Bộ Y tế khuyến khích hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ Việt Nam để phát triển các sản phẩm AI "Make in Vietnam" đạt chuẩn quốc tế, có thể đăng ký trên danh bạ toàn cầu", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.
Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thời gian tới tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, thiết lập Nhóm công tác kỹ thuật liên ngành, điều phối thường xuyên với các Vụ/Cục chuyên môn.
Hai là, xây dựng khung quy trình thẩm định - quản trị rủi ro - giám sát hậu triển khai AI y tế, hài hòa chuẩn quốc tế nhưng tuân thủ pháp luật Việt Nam.
Ba là, triển khai thí điểm 12-18 tháng tại một số bệnh viện và tuyến cơ sở; báo cáo kết quả định kỳ hàng quý, hàng năm. Đồng thời, thiết lập cơ chế đánh giá, giám sát (KPI) minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân người bệnh.
Bốn là, huy động, phối hợp nguồn lực trong - ngoài ngành, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả và khả năng mở rộng.
Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cũng đề nghị Tổ chức HealthAI tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ công cụ và phương pháp quản lý AI có trách nhiệm; đồng hành đào tạo, huấn luyện chuyên sâu theo nhu cầu Việt Nam.
Đối với các doanh nghiệp công nghệ, cần tuân thủ chuẩn mực đạo đức, pháp lý; phối hợp công khai lộ trình phát triển, minh bạch thử nghiệm, đảm bảo an toàn thông tin.
Đối với các viện, trường và nhà khoa học, Thứ trưởng đề nghị cần tăng cường nghiên cứu - đào tạo - kiểm chứng độc lập; đóng góp dữ liệu ẩn danh; phát triển chương trình bồi dưỡng nhân lực AI y tế.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 5 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với số tiền thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng...
Nhiều đoạn sông Chu chảy qua xã Lam Sơn (Thanh Hóa) đang sạt lở nghiêm trọng, hình thành những vách đứng cao từ 5–8m, ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hơn 200 hộ dân. Trong khi đó, các khu vực xung yếu vẫn chưa có công trình kè bảo vệ nào được triển khai...
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sau rà soát, vị trí việc làm sử dụng tại cấp xã là 43 vị trí, bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Như vậy, tăng thêm 4 vị trí so với định hướng trước đây...
24 giờ qua, thành phố Huế hứng chịu lượng mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn...
Chính quyền nhiều phường, xã tại Bắc Ninh được yêu cầu phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh rà soát, kiểm tra và kiên quyết cắt điện đối với các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm, các cơ sở thực hiện việc câu móc điện trái quy định tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: