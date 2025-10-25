Bộ Y tế: Cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch cho nền tảng AI y tế

Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế. Đồng thời, khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật...

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh nội dung trên tại lễ ký kết hợp tác chiến lược của Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia (Bộ Y tế) với Tổ chức HealthAI về tham gia Mạng lưới Quản lý toàn cầu về AI y tế và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo trong y tế, vừa diễn ra ngày 24/10.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà thông tin, hiện nay, Bộ Y tế đang định hướng triển khai 3 trụ cột chiến lược quan trọng.

Về thể chế hóa quản trị và đảm bảo an toàn dữ liệu, Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế, đặc biệt trong bối cảnh Luật Trí tuệ nhân tạo đang được xây dựng và Luật Công nghiệp công nghệ số đã được ban hành.

Việc tham gia Mạng lưới Quản lý toàn cầu về AI y tế và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo sẽ giúp Việt Nam tiếp thu các mô hình quản lý tiên tiến, như cách tiếp cận dựa trên rủi ro của châu Âu. Từ đó, xây dựng mô hình giám sát phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Bộ Y tế cũng khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật.

Về xây dựng năng lực nội tại và hệ sinh thái dữ liệu y tế, Thứ trưởng cho rằng AI chỉ mạnh khi dữ liệu sạch, đúng, đủ và được quản lý tốt. Bộ Y tế chỉ đạo Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia xây dựng các bộ dữ liệu vàng đã được chuẩn hóa, ẩn danh, phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm AI y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế khuyến khích hình thành đội ngũ chuyên gia thẩm định, giám sát, vận hành AI y tế - một lực lượng chuyên môn mới kết hợp giữa công nghệ và y học, đảm bảo Việt Nam từng bước tự chủ trong kiểm định và cấp phép sản phẩm AI y tế.

Về thúc đẩy ứng dụng và hợp tác quốc tế, việc tham gia Mạng lưới Quản lý toàn cầu về AI y tế và Cộng đồng thực hành trí tuệ nhân tạo không chỉ mang lại lợi ích cho hệ thống quản lý, mà còn mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, bệnh viện, viện/trường trong nước.

"Bộ Y tế khuyến khích hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ Việt Nam để phát triển các sản phẩm AI "Make in Vietnam" đạt chuẩn quốc tế, có thể đăng ký trên danh bạ toàn cầu", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đề nghị Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thời gian tới tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, thiết lập Nhóm công tác kỹ thuật liên ngành, điều phối thường xuyên với các Vụ/Cục chuyên môn.

Hai là, xây dựng khung quy trình thẩm định - quản trị rủi ro - giám sát hậu triển khai AI y tế, hài hòa chuẩn quốc tế nhưng tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Ba là, triển khai thí điểm 12-18 tháng tại một số bệnh viện và tuyến cơ sở; báo cáo kết quả định kỳ hàng quý, hàng năm. Đồng thời, thiết lập cơ chế đánh giá, giám sát (KPI) minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân người bệnh.

Bốn là, huy động, phối hợp nguồn lực trong - ngoài ngành, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả và khả năng mở rộng.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cũng đề nghị Tổ chức HealthAI tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ công cụ và phương pháp quản lý AI có trách nhiệm; đồng hành đào tạo, huấn luyện chuyên sâu theo nhu cầu Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp công nghệ, cần tuân thủ chuẩn mực đạo đức, pháp lý; phối hợp công khai lộ trình phát triển, minh bạch thử nghiệm, đảm bảo an toàn thông tin.

Đối với các viện, trường và nhà khoa học, Thứ trưởng đề nghị cần tăng cường nghiên cứu - đào tạo - kiểm chứng độc lập; đóng góp dữ liệu ẩn danh; phát triển chương trình bồi dưỡng nhân lực AI y tế.