Bộ Y tế đề nghị Nestlé Việt Nam rà soát sữa bột bị thu hồi ở Đức

Ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương liên quan đến việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, này 6/1/2026, theo phản ánh của phương tiện truyền thông về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cảnh báo sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Cùng với đó, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam. Kết quả rà soát, xử lý báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1/2026.