Bộ Y tế đề nghị Nestlé Việt Nam rà soát sữa bột bị thu hồi ở Đức

Thứ Năm, 08/01/2026
Nhật Dương
08/01/2026, 07:35
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino…
Ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương liên quan đến việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Theo Cục An toàn thực phẩm, này 6/1/2026, theo phản ánh của phương tiện truyền thông về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cảnh báo sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.
Cùng với đó, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam. Kết quả rà soát, xử lý báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1/2026.
09:44, 21/11/2025
Sau vụ học viên 17 tuổi tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ hoạt động cả hai cơ sở của trung tâm này. Qua kiểm tra đột xuất 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, Quảng Ninh tiếp tục tạm dừng hoạt động thêm 4 trung tâm do không bảo đảm điều kiện theo quy định...
Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) mức án từ 25 – 28 năm tù vè 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Rửa tiền”.
Ngày 07/01/2026, tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tổng điều tra nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng…
Từ ngày 1/1/2026, khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cũng được điều chỉnh theo...
