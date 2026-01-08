Thứ Năm, 08/01/2026

Dân sinh

Bộ Y tế đề nghị Nestlé Việt Nam rà soát sữa bột bị thu hồi ở Đức

Nhật Dương

08/01/2026, 07:35

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 7/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương liên quan đến việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, này 6/1/2026, theo phản ánh của phương tiện truyền thông về việc Tập đoàn thực phẩm Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cảnh báo sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Beba và Alfamino tại Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Nestlé Việt Nam khẩn trương soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino.

Cùng với đó, báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam. Kết quả rà soát, xử lý báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1/2026.

WHO cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh

09:44, 21/11/2025

WHO cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Sữa giả, thuốc giả được bán công khai do buông lỏng quản lý

20:15, 21/07/2025

Sữa giả, thuốc giả được bán công khai do buông lỏng quản lý

Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, sữa giả

10:59, 24/06/2025

Liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, sữa giả

Từ khóa:

Nestlé Việt Nam sữa bột sữa bột trẻ sơ sinh Beba thu hồi

Đọc thêm

Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong

Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong

Sau vụ học viên 17 tuổi tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ hoạt động cả hai cơ sở của trung tâm này. Qua kiểm tra đột xuất 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn, Quảng Ninh tiếp tục tạm dừng hoạt động thêm 4 trung tâm do không bảo đảm điều kiện theo quy định...

Vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng: Viện kiểm sát đề nghị mức án với 18 bị cáo

Vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng: Viện kiểm sát đề nghị mức án với 18 bị cáo

Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) mức án từ 25 – 28 năm tù vè 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Rửa tiền”.

Tổng điều tra kinh tế 2026: “Số hóa” toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu minh bạch

Tổng điều tra kinh tế 2026: “Số hóa” toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu minh bạch

Ngày 07/01/2026, tại Hải Phòng đã diễn ra Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Tổng điều tra nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng…

Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cũng được điều chỉnh theo...

Hà Nội hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Hà Nội hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú, làm việc, học tập và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế, không phân biệt địa giới hành chính...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hải Phòng thu hồi đất thực hiện 118 dự án, công trình

Bất động sản

2

Tổng điều tra kinh tế 2026: “Số hóa” toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái dữ liệu minh bạch

Đầu tư

3

Tổng thống Trump: Venezuela sẽ giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu

Thế giới

4

VN-Index tăng mạnh, hướng tới mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

5

Tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ, chất lượng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Tiêu điểm

