Bộ Y tế yêu cầu tăng cường an ninh tại các bệnh viện

Nhật Dương

28/10/2025, 10:53

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 6 vụ việc nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Công an về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các bệnh viện. Công văn của Bộ Y tế nêu rõ, từ đầu năm 2025 đến nay, theo báo cáo của các bệnh viện đã ghi nhận 6 vụ việc nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Đáng chú ý, diễn biến các vụ việc có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, trong đó vụ việc xảy ra ngày 23/10/2025 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi người nhà người bệnh tấn công các điều dưỡng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, truyền thông và dư luận xã hội.

Những vụ hành hung này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện, mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác. Đồng thời, gây bức xúc trong dư luận, làm tổn thương tâm lý và giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên y tế.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT giữa Bộ Công an và Bộ Y tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn trong việc triển khai lực lượng, phương tiện.

Áp dụng các giải pháp kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động kết nối với cơ quan Công an nơi gần nhất nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Đồng thời, phối hợp với các bệnh viện tổ chức diễn tập các tình huống, phương án bảo vệ an ninh, an toàn tại các khu vực khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là tại các khoa, phòng có nguy cơ cao (như cấp cứu, hồi sức, sơ sinh…).

Bộ Y tế cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương trong việc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi hành hung, đe dọa nhân viên y tế trong khi đang thi hành nhiệm vụ, nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên y tế.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và môi trường bệnh viện trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến phương án sắp xếp bệnh viện, đơn vị sự nghiệp y tế

08:26, 12/10/2025

Dự kiến phương án sắp xếp bệnh viện, đơn vị sự nghiệp y tế

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

09:21, 08/10/2025

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

23:21, 25/10/2025

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

an ninh bệnh viện Bộ Y tế hành hung nhân viên y tế

[Video]: Công an thành phố Huế chạy đua với lũ, đưa người dân thoát vùng nguy hiểm

[Video]: Công an thành phố Huế chạy đua với lũ, đưa người dân thoát vùng nguy hiểm

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực, lực lượng Công an thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Chiều ngày 27/10, sau khi nhận được thông tin về hai tàu hàng gặp sự cố trên vùng biển xã Ninh Châu và xã Cam Hồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp ứng cứu.

Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với mưa lũ ở Trung Bộ

Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với mưa lũ ở Trung Bộ

Trước đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang hoành hành tại khu vực Trung Bộ, với lượng mưa có nơi lên tới 700mm chỉ trong 9 giờ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp, nhấn mạnh việc rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ và sạt lở đất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

[Video]: Khoảnh khắc "nghẹt thở" giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Chiều 27/10, lực lượng Công an phường Phong Điền (thành phố Huế) đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng, trong điều kiện nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết...

Đề xuất bỏ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Đề xuất bỏ cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Một số ý kiến đại biểu kiến đề nghị nghiên cứu, bỏ hẳn quy định về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, nội dung này chỉ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu và phục vụ việc tra cứu, sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

