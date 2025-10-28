Bộ Y tế yêu cầu tăng cường an ninh tại các bệnh viện

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận 6 vụ việc nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh…

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Bộ Công an về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tại các bệnh viện. Công văn của Bộ Y tế nêu rõ, từ đầu năm 2025 đến nay, theo báo cáo của các bệnh viện đã ghi nhận 6 vụ việc nhân viên y tế bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Đáng chú ý, diễn biến các vụ việc có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, trong đó vụ việc xảy ra ngày 23/10/2025 tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi người nhà người bệnh tấn công các điều dưỡng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí, truyền thông và dư luận xã hội.

Những vụ hành hung này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn bệnh viện, mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác. Đồng thời, gây bức xúc trong dư luận, làm tổn thương tâm lý và giảm sút tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên y tế.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian tới và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QCPH-BCA-BYT giữa Bộ Công an và Bộ Y tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn trong việc triển khai lực lượng, phương tiện.

Áp dụng các giải pháp kỹ thuật, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống báo động kết nối với cơ quan Công an nơi gần nhất nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Đồng thời, phối hợp với các bệnh viện tổ chức diễn tập các tình huống, phương án bảo vệ an ninh, an toàn tại các khu vực khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là tại các khoa, phòng có nguy cơ cao (như cấp cứu, hồi sức, sơ sinh…).

Bộ Y tế cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương trong việc xác minh, điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi hành hung, đe dọa nhân viên y tế trong khi đang thi hành nhiệm vụ, nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên y tế.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và môi trường bệnh viện trên phạm vi toàn quốc.