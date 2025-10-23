Người dân có bảo hiểm y tế chỉ cần mang theo căn cước công dân khi khám chữa bệnh

Hiện người dân khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế chỉ cần mang theo căn cước công dân. Hệ thống tự động xác nhận thông tin, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm sai sót...

Theo báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ kỳ tháng 10/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng bộ dữ liệu theo quy định của Luật Căn cước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ưu tiên chuyển toàn bộ dữ liệu thông tin thẻ bảo hiểm y tế cho C06 - Bộ Công an.

Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuyển dữ liệu thông tin thẻ bảo hiểm y tế của gần 88 triệu người tham gia bảo hiểm y tế cho C06 - Bộ Công an để tích hợp vào căn cước công dân của người dân

Cùng với đó, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số hoàn thành cài đặt, cấu hình đường truyền dữ liệu; phối hợp với C06 - Bộ Công an kiểm thử công cụ đồng bộ thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội theo Luật Căn cước để sớm triển khai trên môi trường chính thức.

Việc đồng bộ này giúp người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chíp để thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tra cứu, theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đến nay hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực thành công hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó khoảng 90,4 triệu người đang tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 99,4% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang và thân nhân quân đội).

Đến nay, đã có có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc thực hiện việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế qua số định danh cá nhân/căn cước công dân gắn chíp, với hơn 288 triệu lượt tra cứu thành công phục vụ việc làm thủ tục khám chữa bệnh.

Người dân khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế chỉ cần mang theo căn cước công dân, hệ thống tự động xác nhận thông tin, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm sai sót, đồng thời tăng tính chính xác và minh bạch trong quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, đã có trên 459 triệu lượt dữ liệu khám chữa bệnh đã được các cơ sở y tế gửi lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó gần 200 triệu lượt tra cứu thành công của hồ sơ khám sức khỏe, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại được liên thông sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dù đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn trên 8.200 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (chiếm khoảng 70% tổng số cơ sở) chưa thực hiện ký số, hoặc ký số chưa đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 69/QĐ-TTg. Điều này khiến một số hồ sơ chưa thể xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Về đăng ký đóng – hưởng bảo hiểm xã hội, Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý hơn 24.400 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; trên 100.400 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế; gần 500 hồ sơ của dịch vụ công Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Ngoài ra, đã hoàn thành tích hợp nhóm dịch vụ công “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.