Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên trù bị

Sáng 12/10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tiến hành họp phiên trù bị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên họp.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, các tập đoàn kinh tế là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trải nghiệm một số sản phẩm được trưng bày tại triển lãm nhân dịp Đại hội. Ảnh: VGP.

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu, đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Trước khi bước vào phiên họp, Đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng thời thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Các đại biểu đã được chia thành 15 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị chu đáo các báo cáo chính trị, nội dung và khánh tiết cho Đại hội. Thủ tướng đánh giá cao sự nghiêm túc, bài bản và khoa học trong việc xây dựng các dự thảo văn kiện, đồng thời yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và trí tuệ để đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội và Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, cùng với đánh giá kết quả nổi bật đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, cần chỉ ra được những bài học, cũng như hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt đóng góp ý kiến, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tới đây, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới. Đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân".

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.