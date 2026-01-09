Đổi mới và nâng cao hoạt động của các Hội quần chúng trong bối cảnh mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 09/01/2026
Như Nguyệt
09/01/2026, 16:17
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, mô hình mới để việc triển khai các hoạt động sát với thực tiễn.
Ngày 8/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thời gian qua; từ đó khẳng định vai trò của các Hội quần chúng đối với thành công chung của đất nước trong năm 2025 và là tiền đề để các Hội tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
Nhấn mạnh các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ giữ vai trò quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho rằng với vai trò này, các Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả và có những đóng góp tích cực cùng với đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.
Bà Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh trên tinh thần Kết luận 230-KL/TW ngày 5/1/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các tổ chức Hội cần quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận 230; chủ động chuẩn bị các bước trong triển khai nhiệm vụ sắp tới.
Đồng thời, từ nội dung hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội của các tổ chức; đặc biệt là chuẩn bị cho việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, mô hình mới để việc triển khai các hoạt động sát với thực tiễn.
Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đề xuất, thống nhất nội dung triển khai và chủ động nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn trong toàn quốc để cụ thể hóa vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của các Hội.
Cũng theo bà Hà Thị Nga, từ nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các Hội cần cụ thể hóa vào nội dung triển khai trong năm 2026 theo hướng “rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ trách nhiệm”; tăng cường đối thoại, phản biện xã hội để “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng “Mặt trận số” để tiếp nhận, xử lý, tổng hợp ý kiến của Nhân dân.
Với sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng của từng Hội, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng Ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, mỗi Hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đã phát huy vai trò; thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực; đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2025 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tiêu biểu, công tác triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp Hội được thực hiện đồng bộ, thống nhất; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được củng cố, kiện toàn kịp thời và bước đầu đi vào hoạt động ổn định.
Đến nay, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong; từ 160 đầu mối đã giảm xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%.
Năm 2025 ghi dấu sự gia tăng rõ nét về chất lượng giám sát và phản biện xã hội của các Hội quần chúng. Không chỉ dừng ở việc tham gia góp ý, các Hội đã chủ động theo dõi việc thực thi chính sách, giám sát hoạt động công vụ, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.
Từ chính sách an sinh, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đến cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, nhiều ý kiến phản biện của các Hội đã được tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện chính sách.
Đặc biệt, các cơ quan báo chí, tạp chí trực thuộc các Hội đã phát huy vai trò “giám sát xã hội bằng ngòi bút”, góp phần tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình…
08:48, 20/12/2025
Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh đất nước bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị nhìn lại chặng đường vượt khó 2021–2025, đồng thời xác định các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới (Kết luận số 229-KL/TW, ngày 5/1/2026).
Với tư duy kiến tạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành đã mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước nhằm đưa 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới…
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025, Văn phòng Chính phủ cho biết năm 2025 và giai đoạn 2021–2025, trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành và vượt hầu hết các mục tiêu chủ yếu, tạo nền tảng quan trọng bước vào giai đoạn phát triển mới từ năm 2026.
Chiều 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khoá XVI ở Trung ương.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: