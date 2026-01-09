Đổi mới và nâng cao hoạt động của các Hội quần chúng trong bối cảnh mới

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, mô hình mới để việc triển khai các hoạt động sát với thực tiễn.

Ngày 8/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thời gian qua; từ đó khẳng định vai trò của các Hội quần chúng đối với thành công chung của đất nước trong năm 2025 và là tiền đề để các Hội tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Nhấn mạnh các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ giữ vai trò quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho rằng với vai trò này, các Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả và có những đóng góp tích cực cùng với đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga cũng nhấn mạnh trên tinh thần Kết luận 230-KL/TW ngày 5/1/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các tổ chức Hội cần quán triệt sâu sắc nội dung Kết luận 230; chủ động chuẩn bị các bước trong triển khai nhiệm vụ sắp tới.

Đồng thời, từ nội dung hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội của các tổ chức; đặc biệt là chuẩn bị cho việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh mới, mô hình mới để việc triển khai các hoạt động sát với thực tiễn.

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đề xuất, thống nhất nội dung triển khai và chủ động nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn trong toàn quốc để cụ thể hóa vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của các Hội.

Cũng theo bà Hà Thị Nga, từ nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, các Hội cần cụ thể hóa vào nội dung triển khai trong năm 2026 theo hướng “rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ trách nhiệm”; tăng cường đối thoại, phản biện xã hội để “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền tảng “Mặt trận số” để tiếp nhận, xử lý, tổng hợp ý kiến của Nhân dân.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Với sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ riêng của từng Hội, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng Ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, mỗi Hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đã phát huy vai trò; thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực; đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2025 trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiêu biểu, công tác triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp Hội được thực hiện đồng bộ, thống nhất; tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp được củng cố, kiện toàn kịp thời và bước đầu đi vào hoạt động ổn định.

Đến nay, đã có 20 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong; từ 160 đầu mối đã giảm xuống còn 91 đầu mối, giảm 43%.

Năm 2025 ghi dấu sự gia tăng rõ nét về chất lượng giám sát và phản biện xã hội của các Hội quần chúng. Không chỉ dừng ở việc tham gia góp ý, các Hội đã chủ động theo dõi việc thực thi chính sách, giám sát hoạt động công vụ, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống.

Từ chính sách an sinh, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đến cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, nhiều ý kiến phản biện của các Hội đã được tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện chính sách.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí, tạp chí trực thuộc các Hội đã phát huy vai trò “giám sát xã hội bằng ngòi bút”, góp phần tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình…