Chính phủ nhìn lại năm 2025, xác lập các đột phá cho năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 trong bối cảnh đất nước bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị nhìn lại chặng đường vượt khó 2021–2025, đồng thời xác định các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

NHÌN LẠI NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và cả giai đoạn 2021–2025 được triển khai trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, vượt dự báo. Nhìn chung, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương - Ảnh: VGP

Trong giai đoạn này, đại dịch Covid-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột quân sự leo thang ở nhiều khu vực; tăng trưởng, đầu tư và thương mại toàn cầu chậm lại; lạm phát và nợ công tại nhiều quốc gia tăng cao; các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng; an ninh truyền thống và phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan.

Ở trong nước, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, trong khi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao.

Bên cạnh đó, những hạn chế, bất cập tồn tại qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung xử lý; việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đòi hỏi nhiều nguồn lực; thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, thuộc nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách và nợ công thấp hơn giới hạn cho phép.

An sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương - Ảnh: VGP

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục, như chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh còn chậm; áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất gia tăng; ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý căn bản; an toàn thông tin, an ninh mạng và trật tự xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Để làm rõ hơn kết quả công tác năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, nhất là những yếu tố tiêu cực tác động lớn đến nước ta; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; làm rõ mức độ quyết tâm, nỗ lực, hiệu quả trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, “biến nguy thành cơ”.

Thủ tướng cũng đề nghị làm rõ các số liệu, dẫn chứng về tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô; những điểm nổi bật, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; kết quả trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đề nghị phân tích những điểm mới trong công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những điểm sáng trong đối ngoại và hội nhập quốc tế; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy ở Trung ương, địa phương.

Về hạn chế và nguyên nhân, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ các điểm nghẽn trong từng lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, làm rõ vì sao có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn điều hành.

HÀ NỘI SẼ TẬP TRUNG VÀO 5 ĐIỂM NGHẼN

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời làm rõ đóng góp cụ thể của từng địa phương vào bức tranh kinh tế – xã hội chung của cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết năm 2025, Hà Nội tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo mô hình mới. Tăng trưởng GRDP của thành phố đạt bình quân 8,16%, quy mô nền kinh tế khoảng 64 tỷ USD.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội tăng trên 70% so với năm 2024, đạt khoảng 4,4 tỷ USD. Năm 2025 cũng là năm đầu tiên Hà Nội thu ngân sách vượt 700 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 100% kế hoạch Thủ tướng giao, nhiều dự án hạ tầng lớn được tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bước sang năm 2026, Hà Nội xác định đột phá về thể chế và tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các nghị quyết, cơ chế đặc thù mà Trung ương đã ban hành, xây dựng quy hoạch phát triển dài hạn, tạo nền tảng pháp lý cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào 5 điểm nghẽn mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra trong Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, như ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện hoàn thiện các kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất và hiệu quả”, ông Vũ Đại Thắng cho hay.

TP.HCM BỨC PHÁ THỂ CHẾ, HẠ TẦNG VÀ BỘ MÁY

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025 là năm “thử lửa” khi Thành phố vừa hợp nhất, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược. GRDP cả năm tăng 8,03%; thu ngân sách đạt 802 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI đạt hơn 8,2 tỷ USD.

Bước sang năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, khơi thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho giai đoạn phát triển 2026–2030.

Năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo lực cho cả giai đoạn 2026 – 2030, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này xác định khối lượng công việc rất lớn, không được phép chủ quan, chậm trễ.

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, xác định chủ đề của năm là hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khơi thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Thành phố tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cụ thể hóa triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với kế hoạch phát triển 5 năm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị và triển khai hiệu quả các nghị quyết đặc thù dành cho Thành phố, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền kiến tạo - liêm chính - hành động – phục vụ, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh đột phá về cơ sở hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh mới; tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để tháo gỡ những vướng mắc của các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tới. Tiếp tục thể chế mạnh mẽ hơn nữa việc phân cấp, phân quyền.

“Với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, ông Được khẳng định.

Liên quan đến kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau Tết, Chính phủ sẽ cử các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án.