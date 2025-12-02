Đài Loan tăng cường kiểm tra rau củ nhập khẩu từ Việt Nam

Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025, Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam...

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc tăng cường kiểm tra rau củ Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan.

Theo đó, từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025 (tính từ ngày nhập khẩu), Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm, có HS mã 0704.90.90.90.2 (mô tả tiếng Anh: Other Kohlrabi, kale and similar edible brassica, fresh or chilled) nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguyên nhân là do trong 6 tháng gần đây, đã có 3 lô hàng này làm thủ tục kiểm dịch kiểm nghiệm không đạt.

Thông báo của TFDA cũng cho biết trước khi biện pháp tăng cường kiểm tra nêu trên hết hiệu lực, nếu sau đánh giá thấy cần gia hạn thời gian, TFDA sẽ công bố cổng thông tin điện tử của cơ quan này và không gửi thông báo riêng.

Từ đầu năm đến nay, Đài Loan hứng chịu nhiều cơn bão và các loại rau xanh nói chung, các loại rau cải nói riêng của Việt Nam hiện đang là một trong những sản phẩm xuất khẩu tốt vào thị trường này.

Trên cơ sở cảnh báo của TFDA, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động tìm hiểu các quy định về kiểm nghiệm kiểm dịch của Đài Loan để kiểm soát chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tránh các tổn thất do bị yêu cầu tiêu hủy (hoặc trả hàng về) khi kiểm dịch nhập khẩu không đạt.