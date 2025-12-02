Đài Loan tăng cường kiểm tra rau củ nhập khẩu từ Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 04/12/2025
Song Hà
02/12/2025, 07:28
Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025, Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam...
Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc tăng cường kiểm tra rau củ Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan.
Theo đó, từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025 (tính từ ngày nhập khẩu), Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm, có HS mã 0704.90.90.90.2 (mô tả tiếng Anh: Other Kohlrabi, kale and similar edible brassica, fresh or chilled) nhập khẩu từ Việt Nam.
Nguyên nhân là do trong 6 tháng gần đây, đã có 3 lô hàng này làm thủ tục kiểm dịch kiểm nghiệm không đạt.
Thông báo của TFDA cũng cho biết trước khi biện pháp tăng cường kiểm tra nêu trên hết hiệu lực, nếu sau đánh giá thấy cần gia hạn thời gian, TFDA sẽ công bố cổng thông tin điện tử của cơ quan này và không gửi thông báo riêng.
Từ đầu năm đến nay, Đài Loan hứng chịu nhiều cơn bão và các loại rau xanh nói chung, các loại rau cải nói riêng của Việt Nam hiện đang là một trong những sản phẩm xuất khẩu tốt vào thị trường này.
Trên cơ sở cảnh báo của TFDA, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động tìm hiểu các quy định về kiểm nghiệm kiểm dịch của Đài Loan để kiểm soát chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tránh các tổn thất do bị yêu cầu tiêu hủy (hoặc trả hàng về) khi kiểm dịch nhập khẩu không đạt.
Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phái đoàn EU đã cùng rà soát tiến độ, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình SETP trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đồng thời thống nhất thông qua các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, sạch và linh hoạt của ngành năng lượng…
Trước nhu cầu vốn lên tới 134 tỷ USD để thực hiện Quy hoạch điện 8, Bộ Tài chính và các chuyên gia quốc tế nhận định: nguồn lực công không thể “gánh” toàn bộ mục tiêu phát triển. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân được xác định là “chìa khóa" then chốt để hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững…
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, thị trường nội địa Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc, trở thành bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế đất nước. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã len lỏi vào tiềm thức, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân, đồng thời tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Việt tự tin vươn lên...
Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...
Kinh tế số đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột thiết yếu giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành Công thương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đặt nền móng cho các đột phá chiến lược về nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: