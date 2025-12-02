Thứ Năm, 04/12/2025

Trang chủ Thị trường

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau củ nhập khẩu từ Việt Nam

Song Hà

02/12/2025, 07:28

Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025, Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam...

Một lô hàng rau xanh Việt Nam kiểm dịch không đạt. Nguồn: Cổng thông tin điện tử của TFDA.
Một lô hàng rau xanh Việt Nam kiểm dịch không đạt. Nguồn: Cổng thông tin điện tử của TFDA.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa có thông báo về việc tăng cường kiểm tra rau củ Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan.

Theo đó, từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025 (tính từ ngày nhập khẩu), Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm, có HS mã 0704.90.90.90.2 (mô tả tiếng Anh: Other Kohlrabi, kale and similar edible brassica, fresh or chilled) nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguyên nhân là do trong 6 tháng gần đây, đã có 3 lô hàng này làm thủ tục kiểm dịch kiểm nghiệm không đạt.

Thông báo của TFDA cũng cho biết trước khi biện pháp tăng cường kiểm tra nêu trên hết hiệu lực, nếu sau đánh giá thấy cần gia hạn thời gian, TFDA sẽ công bố cổng thông tin điện tử của cơ quan này và không gửi thông báo riêng.

Từ đầu năm đến nay, Đài Loan hứng chịu nhiều cơn bão và các loại rau xanh nói chung, các loại rau cải nói riêng của Việt Nam hiện đang là một trong những sản phẩm xuất khẩu tốt vào thị trường này.

Trên cơ sở cảnh báo của TFDA, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chủ động tìm hiểu các quy định về kiểm nghiệm kiểm dịch của Đài Loan để kiểm soát chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tránh các tổn thất do bị yêu cầu tiêu hủy (hoặc trả hàng về) khi kiểm dịch nhập khẩu không đạt.

Từ khóa:

cải củ Việt Nam Đài Loan tăng cường kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hàng hóa không đạt kiểm dịch kiểm dịch thực phẩm Đài Loan kiểm tra rau củ Việt Nam TFDA thông báo kiểm tra xuất khẩu rau củ

Đọc thêm

Việt Nam - EU thống nhất kế hoạch hành động, nâng tầm hiệu quả hợp tác năng lượng

Việt Nam - EU thống nhất kế hoạch hành động, nâng tầm hiệu quả hợp tác năng lượng

Lãnh đạo Bộ Công Thương và Phái đoàn EU đã cùng rà soát tiến độ, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình SETP trong việc hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; đồng thời thống nhất thông qua các kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, sạch và linh hoạt của ngành năng lượng…

Huy động vốn tư nhân: “Chìa khóa” then chốt để hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng

Huy động vốn tư nhân: “Chìa khóa” then chốt để hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng

Trước nhu cầu vốn lên tới 134 tỷ USD để thực hiện Quy hoạch điện 8, Bộ Tài chính và các chuyên gia quốc tế nhận định: nguồn lực công không thể “gánh” toàn bộ mục tiêu phát triển. Vì vậy, việc huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân được xác định là “chìa khóa" then chốt để hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững…

Hàng Việt khẳng định vị thế: Chiếm tới 95% trong hệ thống phân phối hiện đại

Hàng Việt khẳng định vị thế: Chiếm tới 95% trong hệ thống phân phối hiện đại

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, thị trường nội địa Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh nội tại đáng kinh ngạc, trở thành bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế đất nước. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã len lỏi vào tiềm thức, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân, đồng thời tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp Việt tự tin vươn lên...

Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Quy định cơ chế phân bổ hạn ngạch nhập khẩu từ Lào

Việc ban hành Thông tư 61/2025/TT-BCT nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn 2025-2030, thiết lập cơ chế phân giao hạn ngạch minh bạch và đảm bảo quyền lợi hoàn thuế cho doanh nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 24/2/2025...

Chuyển đổi số ngành Công thương: Động lực cho “chuyển đổi kép” và tăng trưởng bền vững

Chuyển đổi số ngành Công thương: Động lực cho “chuyển đổi kép” và tăng trưởng bền vững

Kinh tế số đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành trụ cột thiết yếu giúp nền kinh tế Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu. Ngành Công thương khẳng định quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số, đặt nền móng cho các đột phá chiến lược về nhà máy thông minh, hướng tới phát triển bền vững...

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

