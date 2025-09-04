Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2025, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô hàng súp lơ Việt Nam nhập khẩu...

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) gần đây có văn bản thông báo tới các Hiệp hội Xuất nhập khẩu⁄báo quan Đài Loan về việc tăng cường kiểm tra rau súp lơ Việt Nam nhập khẩu.

TFDA cho biết trong vòng 6 tháng gần đây đã có 03 lô hàng rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam, có mã phân loại hàng hóa: 0704.10.00.00.7 súp lơ trắng và bông cải xanh (tươi hoặc ướp lạnh) kiểm nghiệm tại cửa khẩu cho kết quả không đạt tiêu chuẩn.

Để bảo đảm an toàn vệ sinh đối với sản phẩm nhập khẩu, TFDA thông báo từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2025 sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô hàng súp lơ Việt Nam nhập khẩu.

Trước khi hết thời hạn, nếu xét thấy cần gia hạn biện pháp này, TFDA sẽ thông báo trên cổng thông tin của Cơ quan này (không thông báo thêm bằng văn bản).

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông tin để các doanh nghiệp xuất khẩu rau xanh nói chung, súp lơ nói riêng được biết, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng rau xuất khẩu, tránh bị yêu cầu trả hàng hoặc tiêu hủy.

Bộ Công Thương cho rằng Đài Loan là thị trường có những tiêu chuẩn, quy định khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch đối với hàng nông sản nhập khẩu. Do đó, các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam phải luôn phải đảm bảo chất lượng, đầy đủ các chứng từ, chứng chỉ liên quan như C/O, giấy chứng nhận kiểm dịch, xác định dư lượng hóa chất trong sản phẩm liên quan đến nông nghiệp...