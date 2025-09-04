Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam

Song Hà

04/09/2025, 01:31

Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2025, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô hàng súp lơ Việt Nam nhập khẩu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) gần đây có văn bản thông báo tới các Hiệp hội Xuất nhập khẩu⁄báo quan Đài Loan về việc tăng cường kiểm tra rau súp lơ Việt Nam nhập khẩu.

TFDA cho biết trong vòng 6 tháng gần đây đã có 03 lô hàng rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam, có mã phân loại hàng hóa: 0704.10.00.00.7 súp lơ trắng và bông cải xanh (tươi hoặc ướp lạnh) kiểm nghiệm tại cửa khẩu cho kết quả không đạt tiêu chuẩn.

Để bảo đảm an toàn vệ sinh đối với sản phẩm nhập khẩu, TFDA thông báo từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2025 sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô hàng súp lơ Việt Nam nhập khẩu.

Trước khi hết thời hạn, nếu xét thấy cần gia hạn biện pháp này, TFDA sẽ thông báo trên cổng thông tin của Cơ quan này (không thông báo thêm bằng văn bản).

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông tin để các doanh nghiệp xuất khẩu rau xanh nói chung, súp lơ nói riêng được biết, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng rau xuất khẩu, tránh bị yêu cầu trả hàng hoặc tiêu hủy.

Bộ Công Thương cho rằng Đài Loan là thị trường có những tiêu chuẩn, quy định khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm nghiệm kiểm dịch đối với hàng nông sản nhập khẩu. Do đó, các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam phải luôn phải đảm bảo chất lượng, đầy đủ các chứng từ, chứng chỉ liên quan như C/O, giấy chứng nhận kiểm dịch, xác định dư lượng hóa chất trong sản phẩm liên quan đến nông nghiệp... 

Xuất khẩu rau quả bật tăng mạnh, sầu riêng đóng vai trò chủ lực của toàn ngành

15:58, 05/08/2025

Xuất khẩu rau quả bật tăng mạnh, sầu riêng đóng vai trò chủ lực của toàn ngành

Xuất khẩu rau quả năm 2024 lập kỷ lục 7,12 tỷ USD, dự báo sẽ vượt ngưỡng 8 tỷ USD trong năm 2025

13:19, 06/01/2025

Xuất khẩu rau quả năm 2024 lập kỷ lục 7,12 tỷ USD, dự báo sẽ vượt ngưỡng 8 tỷ USD trong năm 2025

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh trong tháng 6

10:35, 09/07/2025

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh trong tháng 6

Từ khóa:

An toàn thực phẩm Chứng nhận Đài Loan kiểm dịch kiểm tra chất lượng rau xanh súp lơ TFDA việt nam Xuất khẩu nông sản

Đọc thêm

H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Việt Nam là một thị trường chiến lược với nhiều cơ hội tăng trưởng. Vì vậy, H&M tin tưởng rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và khử carbon sẽ không chỉ giúp công ty đạt được các mục tiêu khí hậu, mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế...

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt trên 45 tỷ USD, gỗ và cà phê dẫn dắt tăng trưởng

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt trên 45 tỷ USD, gỗ và cà phê dẫn dắt tăng trưởng

Với 5,71 tỷ USD đạt được trong tháng 8 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 8 tháng năm 2025 đã được nâng lên con số 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, với kỷ lục mới 6,42 tỷ USD…

Logistics Việt Nam hút các “ông lớn” vận tải, đầu tư quốc tế

Logistics Việt Nam hút các “ông lớn” vận tải, đầu tư quốc tế

Với lợi thế sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng tăng trưởng nhanh, Việt Nam ngày càng nổi bật trên bản đồ logistics khu vực. Không chỉ là điểm đến quan trọng của các hãng vận tải hàng đầu, mà còn thu hút nhiều thương vụ đầu tư lớn, mở ra cơ hội nâng cấp hạ tầng logistics…

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Tín chỉ carbon rừng được tạo ra từ hoạt động trồng mới, tái trồng, phục hồi thảm thực vật và tăng cường quản lý rừng, đang mở ra một hướng đi tăng thu nhập lâu dài cho người dân trồng rừng. Đây không chỉ là công cụ tài chính mới, mà còn là giải pháp song hành cho quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cộng đồng và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời cũng là “tài sản xanh” trong cam kết Net Zero…

Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh nhu cầu giảm sút và áp lực thuế quan

Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh nhu cầu giảm sút và áp lực thuế quan

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã giảm từ mức 52,4 điểm của tháng 7 xuống còn 50,4 điểm trong tháng 8, cho thấy sự cải thiện của các điều kiện kinh doanh chỉ còn ở mức khiêm tốn. Dù vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm nhưng động lực tăng trưởng đang chững lại…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tiêu điểm

2

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

Chứng khoán

3

Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp

Đầu tư

4

H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Thị trường

5

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: