Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Thâm hụt thương mại của Canada giảm trong tháng 7, khi xuất khẩu của nước này tiếp tục cho thấy những dấu hiệu của sự ổn định trở lại sau cú sốc do thuế quan của Mỹ gây ra...

Số liệu do cơ quan thống kê quốc gia Statistics Canada công bố cách đây ít ngày cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 7 giảm còn 4,94 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương 3,58 tỷ USD. Mức thâm hụt này thấp hơn so với con số dự báo thâm hụt 5,8 tỷ CAD mà các nhà kinh tế học đưa ra.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp Canada có cán cân thương mại thâm hụt, nhưng mức thâm hụt đã cải thiện so với mức 5,98 tỷ CAD của tháng 6 và kỷ lục 7,57 tỷ CAD của tháng 4 - thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh cuộc chiến thuế quan.

Xuất khẩu tháng 7 của Canada tăng 0,9% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, nhờ tăng trưởng ở các mặt hàng dầu thô và xe hơi, chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ. Nhập khẩu giảm 0,7%, nhưng chủ yếu vì nhập khẩu đã tăng mạnh trong tháng 6 do hoạt động nhập khẩu một lần những thiết bị giá trị cao cho ngành công nghiệp dầu khí Canada.

Xuất khẩu của Canada sang Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - trong tháng 7 tăng 5% so với tháng trước, đạt 6,73 tỷ CAD.

Những số liệu này bổ sung thêm vào các tín hiệu gần đây cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất của Canada đang “hoàn hồn” sau cú sốc ban đầu mà thuế quan và các thay đổi lớn trong chính sách thương mại của Mỹ gây ra. Đây là một yếu tố thuận lợi cho nền kinh tế Canada khi bắt đầu bước sang quý 3. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại của Canada nói chung còn yếu, và những ngành hàng chịu tác động của thuế quan mà ông Trump áp theo từng lĩnh vực sản phẩm như ô tô, nhôm và thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

“Sự phục hồi của xuất khẩu trong tháng 7 diễn ra trên diện rộng, nhưng các chỉ số về lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn còn yếu. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng đây chỉ là một sự hồi phục tất yếu sau đợt suy giảm gần đây, thay vì là khởi đầu của một xu hướng tích cực mới”, nhà kinh tế Alexandra Brown của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét.

Dù tăng so với tháng trước, xuất khẩu nói chung của Canada vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Mỹ dù đã tăng 3 tháng liên tiếp so với tháng trước, vẫn thấp hơn 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Còn một chặng được dài phải đi để vượt qua được tác động của chiến tranh thương mại. Xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 12 tháng trở lại đây vẫn giảm 10,3%”, nhà kinh tế cấp cao Jocely Paquet của ngân hàng National Bank of Canada nhận định với tờ báo Wall Street Journal.

Xuất khẩu năng lượng, gồm xuất khẩu dầu thô, nhiên liệu hạt nhân và than, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng xuất khẩu của Canada trong tháng 7. Xuất khẩu ô tô và linh kiện ô tô tăng 6,% trong tháng trước, trong khi đó xuất khẩu nhôm giảm 31% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2019. Nguyên nhân khiến xuất khẩu nhôm giảm mạnh là việc Mỹ tăng thuế quan áp lên nhôm và thép lên 50%.

Xuất khẩu và đầu tư của doanh nghiệp cùng giảm đã gây áp lực giảm lên kinh tế Canada trong quý 2 năm nay. Tổng sản phẩm trong nước nước (GDP) của nước này giảm với tốc độ hàng năm 1,6% trong quý 2, mức giảm mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, một ước tính chớp nhoáng cho thấy GDP của Canada tăng 0,1% trong tháng 7 so với tháng trước.

“Có vẻ như thương mại khởi sắc sẽ giúp GDP của Canada tăng trưởng trong quý 3, nhưng điều đó không có nghĩa là cú sốc thuế quan đã lùi lại phía sau. Xuất khẩu trong quý 2 có thể đã yếu hơn xu hướng, do đã có hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu để ‘né’ thuế quan từ trước đó. Bởi vậy, sự phục hồi gần đây có lẽ chỉ đưa chúng ta trở lại một ngưỡng xu hướng mới thấp hơn so với trước”, nhà kinh tế Andrew Grantham của công ty CIBC Capital Markets nhận xét.