Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thâm hụt thương mại Canada giảm, dấu hiệu “hoàn hồn” sau cú sốc thuế quan?

Bình Minh

08/09/2025, 14:33

Thâm hụt thương mại của Canada giảm trong tháng 7, khi xuất khẩu của nước này tiếp tục cho thấy những dấu hiệu của sự ổn định trở lại sau cú sốc do thuế quan của Mỹ gây ra...

Thủ tướng Canada Mark Carney - Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Canada Mark Carney - Ảnh: Reuters.

Số liệu do cơ quan thống kê quốc gia Statistics Canada công bố cách đây ít ngày cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 7 giảm còn 4,94 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương 3,58 tỷ USD. Mức thâm hụt này thấp hơn so với con số dự báo thâm hụt 5,8 tỷ CAD mà các nhà kinh tế học đưa ra.

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp Canada có cán cân thương mại thâm hụt, nhưng mức thâm hụt đã cải thiện so với mức 5,98 tỷ CAD của tháng 6 và kỷ lục 7,57 tỷ CAD của tháng 4 - thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh cuộc chiến thuế quan.

Xuất khẩu tháng 7 của Canada tăng 0,9% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, nhờ tăng trưởng ở các mặt hàng dầu thô và xe hơi, chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ. Nhập khẩu giảm 0,7%, nhưng chủ yếu vì nhập khẩu đã tăng mạnh trong tháng 6 do hoạt động nhập khẩu một lần những thiết bị giá trị cao cho ngành công nghiệp dầu khí Canada.

Xuất khẩu của Canada sang Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - trong tháng 7 tăng 5% so với tháng trước, đạt 6,73 tỷ CAD.

Những số liệu này bổ sung thêm vào các tín hiệu gần đây cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất của Canada đang “hoàn hồn” sau cú sốc ban đầu mà thuế quan và các thay đổi lớn trong chính sách thương mại của Mỹ gây ra. Đây là một yếu tố thuận lợi cho nền kinh tế Canada khi bắt đầu bước sang quý 3. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại của Canada nói chung còn yếu, và những ngành hàng chịu tác động của thuế quan mà ông Trump áp theo từng lĩnh vực sản phẩm như ô tô, nhôm và thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

“Sự phục hồi của xuất khẩu trong tháng 7 diễn ra trên diện rộng, nhưng các chỉ số về lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn còn yếu. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng đây chỉ là một sự hồi phục tất yếu sau đợt suy giảm gần đây, thay vì là khởi đầu của một xu hướng tích cực mới”, nhà kinh tế Alexandra Brown của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét.

Dù tăng so với tháng trước, xuất khẩu nói chung của Canada vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Mỹ dù đã tăng 3 tháng liên tiếp so với tháng trước, vẫn thấp hơn 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Còn một chặng được dài phải đi để vượt qua được tác động của chiến tranh thương mại. Xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 12 tháng trở lại đây vẫn giảm 10,3%”, nhà kinh tế cấp cao Jocely Paquet của ngân hàng National Bank of Canada nhận định với tờ báo Wall Street Journal.

Xuất khẩu năng lượng, gồm xuất khẩu dầu thô, nhiên liệu hạt nhân và than, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng xuất khẩu của Canada trong tháng 7. Xuất khẩu ô tô và linh kiện ô tô tăng 6,% trong tháng trước, trong khi đó xuất khẩu nhôm giảm 31% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2019. Nguyên nhân khiến xuất khẩu nhôm giảm mạnh là việc Mỹ tăng thuế quan áp lên nhôm và thép lên 50%.

Xuất khẩu và đầu tư của doanh nghiệp cùng giảm đã gây áp lực giảm lên kinh tế Canada trong quý 2 năm nay. Tổng sản phẩm trong nước nước (GDP) của nước này giảm với tốc độ hàng năm 1,6% trong quý 2, mức giảm mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, một ước tính chớp nhoáng cho thấy GDP của Canada tăng 0,1% trong tháng 7 so với tháng trước.

“Có vẻ như thương mại khởi sắc sẽ giúp GDP của Canada tăng trưởng trong quý 3, nhưng điều đó không có nghĩa là cú sốc thuế quan đã lùi lại phía sau. Xuất khẩu trong quý 2 có thể đã yếu hơn xu hướng, do đã có hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu để ‘né’ thuế quan từ trước đó. Bởi vậy, sự phục hồi gần đây có lẽ chỉ đưa chúng ta trở lại một ngưỡng xu hướng mới thấp hơn so với trước”, nhà kinh tế Andrew Grantham của công ty CIBC Capital Markets nhận xét.

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

10:13, 08/09/2025

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ

08:35, 29/08/2025

Phái đoàn thương mại Canada ra về tay trắng dù đã nhượng bộ Mỹ

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

07:13, 28/08/2025

Canada thiếu hơn 3 triệu căn nhà mới

Từ khóa:

Canada kinh tế canada Thâm hụt thương mại thuế quan

Đọc thêm

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Lãi suất cho vay thế chấp nhà ở Mỹ giảm sốc sau báo cáo việc làm

Đây là mức lãi suất cho vay thế chấp nhà thấp nhất ở Mỹ kể từ ngày 3/10 năm ngoái và đánh dấu cú giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2024...

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ của Nhật Bản liệu có dễ thực hiện?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có toàn quyền lựa chọn các dự án sẽ nhận đầu tư từ Nhật Bản trong nhiệm kỳ cầm quyền này củ ông...

Tổng thống Trump sẵn sàng áp trừng phạt "giai đoạn hai" với Nga

Tổng thống Trump sẵn sàng áp trừng phạt "giai đoạn hai" với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 cho biết ông đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt giai đoạn hai vối với Nga trong bối cảnh đàm phán hòa bình ở Ukraine chưa có nhiều tiến triển...

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Kể từ khi thuế quan với thép nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực hồi tháng 3, giá thép tại Mỹ đã giảm mạnh và trở lại mức trước đó...

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) muốn tạo ra một “trụ cột thứ ba” bên cạnh hai phương thức giao dịch vàng hiện có...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Thế giới

2

A80 tạo lực đẩy cho bức tranh vận tải tháng 8 bức phá

Đầu tư

3

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thế giới

4

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Dân sinh

5

MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: