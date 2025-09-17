Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Thế giới

Mỹ bắt đầu rà soát lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Bình Minh

17/09/2025, 09:43

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu việc rà soát lại thỏa thuận thương mại lớn nhất của Mỹ, thỏa thuận mang tên USMCA giữa nước này với Canada và Mexico...

Trong một nhà máy sản xuất ô tô ở Mexico - Ảnh: Reuters.
Trong một nhà máy sản xuất ô tô ở Mexico - Ảnh: Reuters.

Đây là thỏa thuận được ông Trump ký kết vào năm 2020 và bao trùm hàng trăm tỷ USD kim ngạch thương mại giữa ba nước láng giềng ở khu vực Bắc Mỹ. Theo dự kiến ban đầu, thoả thuận sẽ được rà soát lại vào mùa hè năm tới. Tuy nhiên, vào ngày 17/9, giới chức Mỹ sẽ chính thức khởi động quá trình tham vấn doanh nghiệp Mỹ để chuẩn bị cho việc có thể đàm phán lại thỏa thuận - tờ báo Financial Times cho biết.

Thông báo trên được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa Mỹ và Canada và Mexico - hai đối tác thương mại lớn nhất của nước này - sau khi ông Trump áp thuế quan mạnh tay lên hai nước. Thuế quan mà Mỹ đang áp lên hàng hóa Mexico không thuộc diện thỏa thuận USMCA là 25%, và đối với Canada là 35%. Riêng nhôm và thép từ hai nước này bị áp thuế 50% như các nước khác, và ô tô và linh kiện ô tô bị áp thuế 25%.

Vào ngày 18/9, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ bay tới Mexico để gặp Tổng thống nước này Claudia Sheinbaum, và rà soát USMCA dự kiến sẽ là nội dung quan trọng nhất trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. “Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, chúng tôi tập trung vào cải thiện mối quan hệ đối tác giữa hai nước về thương mại, an ninh và năng lượng”, ông Carney cho biết trong một tuyên bố vào ngày 16/9.

Trao đổi với Financial Times, ông Dominic LeBlanc - quan chức cấp cao nhất của Canada phụ trách quan hệ thương mại với Mỹ - nói rằng Ottawa sẽ “sớm khởi động tham vấn công chúng” về việc rà soát lại thỏa thuận.

Việc rà soát định kỳ đã được nêu rõ trong thỏa thuận USMCA ký kết vào năm 2020, và Mexico và Canada đều hy vọng rằng đợt rà soát năm 2026 chủ yếu mang tính thủ tục. Tuy nhiên, giới chức hai nước cũng không khỏi lo ngại rằng ông Trump sẽ nhân cơ hội này để rút Mỹ khỏi thỏa thuận.

Theo thông báo được Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer công bố ngày 16/9, một cuộc điều trần công khai sẽ được tiến hành vào tháng 11 tới để thu thập ý kiến về việc liệu Mỹ nên tiếp tục ở lại hay rút khỏi USMCA. Trước cuối tháng 1, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) sẽ phải đưa ra đề xuất về hướng đi tiếp theo của Mỹ, dù mỗi nước tham gia USMCA đều có quyền rút khỏi thỏa thuận bất kỳ thời điểm nào mà chỉ cần báo trước 6 tháng.

Ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ, với chuỗi cung ứng trải rộng khắp khu vực, dự kiến sẽ là chủ đề chính cho bất kỳ cuộc đàm phán lại nào về USMCA. Giới chức Mỹ từ lâu đã lo ngại rằng linh kiện nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, đang thâm nhập vào thị trường Mỹ với mức thuế thấp thông qua ô tô sản xuất tại Mexico.

Các công ty Trung Quốc đã tăng cường hoạt động sản xuất tại Mexico trong những năm gần đây, qua đó phát triển các mối liên kết thương mại chặt chẽ hơn với Mỹ. Mexico hiện là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Trung Quốc.

Mexico sẽ phải đối mặt với áp lực từ Mỹ và Canada trong việc áp dụng lập trường thương mại cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm “ghi điểm” các cuộc đàm phán, chính quyền Tổng thống Sheinbaum tuần trước đã áp mức thuế 50% lên ô tô Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mexico “nghĩ kỹ” trước khi áp thuế quan

13:36, 12/09/2025

Trung Quốc kêu gọi Mexico “nghĩ kỹ” trước khi áp thuế quan

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

18:13, 11/09/2025

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

10:13, 08/09/2025

Tổng thống Trump muốn đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico

Đọc thêm

EU muốn đẩy nhanh lộ trình

EU muốn đẩy nhanh lộ trình "cai" nhiên liệu hóa thạch Nga

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ sớm đề xuất một kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến trình dừng hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga...

Microsoft, Nvidia và nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ rót hàng chục tỷ USD vào Anh

Microsoft, Nvidia và nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ rót hàng chục tỷ USD vào Anh

Trong đó, riêng Microsoft có kế hoạch đầu tư hơn 30 tỷ USD...

Indonesia và EU đạt thỏa thuận thương mại sau 9 năm đàm phán

Indonesia và EU đạt thỏa thuận thương mại sau 9 năm đàm phán

Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia đã hoàn tất tiến trình đàm phán thương mại và dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận vào tuần tới, trong bối cảnh hai nền kinh tế này đẩy nhanh các nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và Mỹ...

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ: Căng thẳng dịu bớt

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 cho biết ông vừa điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - một động thái được đánh giá là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế về thuế quan và việc New Delhi mua dầu Nga...

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khỏi ngưỡng kỷ lục, giá dầu tăng do rủi ro nguồn cung từ Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/9), do một số nhà đầu tư hiện thực hóa một phần lợi nhuận sau khi kỷ lục mới được thiết lập và trước thềm quyết định lãi suất quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy