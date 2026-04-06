Đầu tư: Thời điểm hay thời gian?

Thời điểm hay thời gian để đầu tư không phải là lựa chọn đúng với nhà đầu tư, mà là liệu khoản tiền đó có thể được duy trì đủ lâu, đủ kỷ luật để thực sự tạo ra giá trị theo thời gian hay không...

Cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, việc tham gia đầu tư tại Việt Nam ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu quả trong dài hạn. Khi cơ hội không còn là rào cản, bài toán thực sự lại nằm ở kỷ luật, cấu trúc và cách phân bổ tài sản.

“ĐẦU TƯ KHÔNG KHÓ, KHÓ LÀ GIỮ ĐƯỢC LÂU”

Một nhà đầu tư chia sẻ như vậy khi nhìn lại hành trình đầu tư của mình. Chị đã từng thử nhiều kênh, từ gửi tiết kiệm, mua vàng đến chứng khoán và không thiếu những giai đoạn đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, mỗi khi thị trường biến động, chị lại thay đổi quyết định: rút ra, chuyển kênh hoặc dừng lại giữa chừng. Nhìn lại, vấn đề không nằm ở việc chọn sai kênh đầu tư, mà ở việc không có một cơ chế kỷ luật để giúp duy trì khoản đầu tư trong thời gian đủ dài.

Đây không phải là câu chuyện của riêng nhà đầu tư nêu trên. Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang kéo theo xu hướng ngày càng nhiều người tham gia vào các hoạt động đầu tư. Khi thu nhập nâng cao, cơ hội tiếp cận các kênh tài chính trở nên đa dạng hơn, từ tiền gửi, vàng, bất động sản đến chứng khoán. Tuy nhiên, theo thông tin từ Dragon Capital trong một hội nghị đầu tư ngày 26/1, hơn 90% nhà đầu tư cá nhân gặp khó khăn trong việc duy trì mức lợi nhuận ổn định. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở việc có đầu tư hay không, mà ở khả năng duy trì kỷ luật trong thời gian đủ dài.

Ở góc độ thị trường, một nguyên tắc đã được kiểm chứng là thời gian quan trọng hơn thời điểm. Tại các thị trường phát triển như Mỹ, dữ liệu dài hạn cho thấy nếu kéo dài thời gian đầu tư lên 15–20 năm, lợi nhuận bình quân có xu hướng duy trì ở mức tích cực, bất chấp những biến động mạnh trong ngắn hạn.

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại Việt Nam. Nếu nhìn trong khoảng 15–20 năm, VN-Index dù trải qua nhiều chu kỳ biến động vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn, với mức tăng trưởng bình quân dao động từ cuối một chữ số đến hai chữ số mỗi năm. Điều này phản ánh rõ vai trò của thời gian trong việc tích lũy giá trị đầu tư. Nhiều nhà đầu tư không thất bại vì lựa chọn sai, mà vì không duy trì được khoản đầu tư đủ lâu. Đây cũng là thực tế mà phần lớn các nhà đầu tư cá nhân hiện nay gặp phải.

BÀI TOÁN PHÂN BỔ TÀI SẢN

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận đầu tư đang dần thay đổi. Thay vì tìm kiếm một kênh “tốt nhất”, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận việc đầu tư như một bài toán phân bổ tài sản. Tại nhiều thị trường phát triển, các giải pháp bảo hiểm đầu tư thường chiếm một tỷ trọng nhất định, khoảng 5–20% trong danh mục tài sản, bên cạnh các kênh như chứng khoán, vàng hay bất động sản, nhằm cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định. Không có kênh đầu tư nào phù hợp cho mọi mục tiêu. Giá trị nằm ở cách kết hợp các kênh với nhau.

Theo cách tiếp cận này, mỗi kênh đều có vai trò riêng. Chứng khoán phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Vàng đóng vai trò phòng thủ. Bất động sản hỗ trợ tích lũy tài sản dài hạn. Trong bức tranh đó, các giải pháp bảo hiểm như sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý của Manulife được thiết kế cho một vai trò cụ thể hơn, đó là bảo vệ kết hợp với đầu tư dài hạn, và có thể được tối ưu trong một danh mục - nơi yếu tố kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Giải pháp này không nhằm thay thế các kênh đầu tư khác mà giúp đa dạng hóa các kênh đầu tư, đóng vai trò bổ sung cho phần tích lũy dài hạn.

Thay vì yêu cầu thời gian đóng phí kéo dài, cấu trúc của Xanh Phú Quý cho phép khách hàng lựa chọn đóng phí trong thời gian ngắn, chỉ từ 5 năm, giúp tối ưu dòng tiền trong giai đoạn đầu nhưng vẫn giữ được định hướng dài hạn.

Chi phí ban đầu cũng được thiết kế ở mức thấp để phần phí còn lại được phân bổ nhiều hơn vào quỹ liên kết đơn vị mà khách hàng lựa chọn ngay từ những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, khách hàng có thể nhận Thưởng Tri ân nếu duy trì hợp đồng trong thời gian quy định.

Cấu trúc sản phẩm quan trọng, nhưng năng lực quản lý quỹ cũng đóng vai trò không kém. Hiệu quả đầu tư cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của các quỹ liên kết đơn vị. Các quỹ này được quản lý bài bản, chuyên nghiệp bởi Manulife Investment Management (Việt Nam) - công ty hiện đang quản lý khoảng 150.000 tỷ đồng tài sản. Nếu nhìn trong khung thời gian dài 15–20 năm, các Quỹ Tăng trưởng do đơn vị này quản lý cho thấy khả năng duy trì hiệu quả đầu tư tích cực, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với thị trường chung trong cùng kỳ.

Quay lại câu chuyện ban đầu, điều thay đổi trong cách tiếp cận đầu tư không nằm ở kỳ vọng lợi nhuận, mà là cách nhìn nhận về dòng tiền. Lợi nhuận không nhất thiết phải được tối ưu trong ngắn hạn. Việc có một phần tài sản được duy trì ổn định, không phụ thuộc vào biến động thị trường hàng ngày, cũng đóng vai trò quan trọng trong một danh mục đầu tư. Cuối cùng, câu hỏi với các nhà đầu tư không còn là lựa chọn đúng thời điểm, mà là liệu khoản tiền đó có thể được duy trì đủ lâu, đủ kỷ luật để thực sự tạo ra giá trị theo thời gian hay không.

Xanh Phú Quý là gì?

Xanh Phú Quý là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới của Manulife Việt Nam. Sản phẩm được thiết kế với thời gian lựa chọn đóng phí ngắn, chỉ từ 5 năm, cùng cơ chế phí và thưởng được điều chỉnh theo hướng tối ưu cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, sản phẩm cho phép linh hoạt phí đóng thêm theo nhu cầu đầu tư.