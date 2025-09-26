Đẩy mạnh giao lưu và kết nối, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Việt An
26/09/2025, 07:12
Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tại Thành phố, những năm qua, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ...
Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2025) vào chiều 25/9, ông Trần Kháng Chiến, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong khí thế của Thành phố Hồ Chí Minh mới với không gian và tiềm lực rộng lớn hơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân song phương… làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt - Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Chúc mừng 76 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc, ông Trần Kháng Chiến cho rằng Việt Nam và Trung Quốc “núi liền núi, sông liền sông”, là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Mối quan hệ song phương giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã và đang phát triển ngày càng bền chặt, là tài sản chung quý báu của nhân dân hai bên.
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tại Thành phố, những năm qua, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ.
Trung Quốc hiện là nhà đầu tư xếp thứ 16 trong số quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Thành phố. Tổng kim ngạch thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Trung Quốc năm 2024 đạt 24,4 tỷ USD, riêng trong 6 tháng đầu năm 2025 là 11,78 tỷ USD.
Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu nhân dân, giao thương kinh tế diễn ra liên tục, thường xuyên trên nhiều lĩnh vực, nhiều giới ngành. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao... đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa giữa hai nước nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc nói riêng.
Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức buổi kỷ niệm một ngày trọng đại của nhân dân Trung Quốc, ông Đường Lập, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dưới sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc - Việt Nam không ngừng được làm sâu sắc, đạt nhiều thành quả tích cực.
Theo ông Đường Lập, thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ, cùng nhau gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt tại khu vực phía Nam. Nhiều hoạt động giao lưu nhân dân như trao đổi đoàn, tổ chức tọa đàm về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc… đã được tổ chức, vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.
Đánh giá cao và cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt - Trung đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ Trung - Việt, ông Đường Lập bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Liên hiệp triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân, không ngừng tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đẩy mạnh giao lưu và kết nối, vun đắp tình hữu nghị Trung - Việt, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Trung - Việt.
