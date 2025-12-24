Năm 2025, SCIC ước lãi 11.197 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ

Giá vàng trong nước và thế giới
Ước tính đến ngày 31/12/2025, SCIC sẽ tiếp nhận 05 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước là 1.984 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), SCIC đã đạt được những kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2025.
Theo đó, tổng doanh thu lũy kế ước đến tháng 31/12/2025 ước đạt 13.408 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 130% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 11.889 tỷ đồng bằng 128% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.197 tỷ đồng bằng 128% kế hoạch năm 2025 và tăng 28% so với năm 2024.
SCIC đã thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 03 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước là 115,4 tỷ đồng. Ngày 11/12/2025, SCIC đã nhận được công văn 9825/BCT-KHTC từ Bộ Công thương đề nghị SCIC tổ chức buổi lễ chuyển giao 02 doanh nghiệp là Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) và Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) với giá trị vốn nhà nước 1.869 tỷ đồng về SCIC trong khoảng ngày 22-24/12/2025. Như vậy, ước tính đến ngày 31/12/2025, SCIC sẽ tiếp nhận 05 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước là 1.984 tỷ đồng.
Về công tác bán vốn, từ đầu năm 2025, SCIC đã triển khai bán vốn tại 50 doanh nghiệp trong đó đã công bố thông tin là 10 doanh nghiệp; SCIC bán vốn thành công tại 08 doanh nghiệp với doanh thu 4.071 tỷ đồng (đạt 86% kế hoạch bán vốn). Tổng công ty đang tiếp tục tích cực, thường xuyên cập nhật thị trường, tìm kiếm nhà đầu tư và đẩy mạnh triển khai công tác bán vốn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch bán vốn theo Quyết định 690/QĐ-TTg.
Về công tác quản trị doanh nghiệp, SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các doanh nghiệp trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, có tình hình tài chính phức tạp.
Về công tác đầu tư, SCIC đã thực hiện giải ngân đầu tư 10.373 tỷ đồng tại 04 khoản đầu tư - trong đó, đầu tư cổ phiếu BIDV là 1.500 tỷ đồng; giải ngân 7.770 tỷ đồng mua cổ phần phát hành thêm của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) theo đúng quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; đầu tư thêm 1.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ SIC.… SCIC tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư cổ phiếu, trái phiếu vào Ngân hàng TMCP Vietcombank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV và một số ngân hàng khác.
Phát biểu tại hội nghị, kế hoạch trong thời gian tới Chủ tịch Nguyễn Chí Thành kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo các cấp thẩm quyền cho phép SCIC tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Chiến lược phát triển và nhiệm vụ đầu tư; về công tác tiếp nhận doanh nghiệp tiếp tục bàn giao về cho SCIC; về công tác đầu tư tiếp tục nghiên cứu, xem xét phương án đầu tư hiệu quả đối với dự án muối mỏ Kali tại Lào theo hướng SCIC là nhà đầu tư tài chính đầu tư thông qua Tập đoàn Hóa chất là nhà đầu tư chiến lược; về cơ chế chính sách đề nghị có cơ chế đặc thù cho SCIC theo hướng có Nghị định riêng cho SCIC; về xử lý nợ xấu, vốn xấu cần xây dựng cơ chế để thực hiện; xem xét giao SCIC cùng Ủy ban Chứng khoán nghiên cứu, đề xuất để SCIC thành đầu mối huy động nguồn đầu tư gián tiếp từ các quỹ đầu tư nước ngoài như SCIC đã làm với OIA của Oman và đang xúc tiến với các Quỹ đầu tư của các nước Vùng Vịnh…
Được biết, ngày 23/12, HOSE thông báo tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tư tại CTCP Trà Bắc (Trabaco), giá khởi điểm hơn 287 tỷ đồng cho hơn 4,1 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương ứng 45,68% vốn điều lệ Trabaco. Đợt chào bán sẽ được thực hiện 01 lô duy nhất với giá khởi điểm hơn 287 tỷ đồng, tương ứng 69.800 đồng/cổ phiếu.
Theo kế hoạch, thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá dự kiến từ 26/12/2025, trước khi tiến hành đấu giá vào 9 giờ ngày 21/01/2026. Các công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi đơn đăng ký về HOSE trước 16 giờ ngày 24/12/2025.
