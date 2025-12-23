Thứ Tư, 24/12/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tuấn Khang

23/12/2025, 20:03

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 22/12 đến ngày 23/12/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1. Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

2. Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

- Dự thảo Báo cáo chính trị

Đây là lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đa số các ý kiến thống nhất cao và cho rằng, các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc, khoa học; Bộ Chính trị đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, cầu thị, tiếp thu chắt lọc ý kiến góp ý của Trung ương, đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để hoàn thiện; nội dung ngắn gọn, cô đọng nhưng mang tính toàn diện, hành động, thực tế cao; thể hiện được những điểm nổi bật, những quan điểm, chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị, làm rõ những hạn chế, yếu kém, thể hiện được bản lĩnh, ý chí của Đảng, khát vọng của dân tộc.

- Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tính thời đại của công cuộc đổi mới và tập trung thảo luận một số nội dung cơ bản, quan trọng như: Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm đổi mới; sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm được đúc kết trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; dự báo tình hình, quan điểm và các định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao; đồng thời đã tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo như: công tác quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; kết quả, nhận định, đánh giá việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng; quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội XIV của Đảng.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 14 đến Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tình hình đất nước năm 2025; Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Quy chế để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện, ban hành các báo cáo.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương (22-23/12/2025), sáng 23/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự đoàn kết, thống nhất cao, chất lượng tốt…

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 23/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/Vneconomy/Vietnam Economic Times trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị...

Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG công bố về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước phải là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước

Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước phải là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước

Chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sự kiện chính trị quan trọng tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII

Sáng 22/12/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

Thế giới

So sánh lương hưu ở các nước châu Âu

1

MATSU: Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Ấn tượng 2025

Tiêu & Dùng

2

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Ngân hàng

3

Hạ tầng - chìa khóa kích hoạt chu kỳ tăng tốc của Vũng Tàu

Bất động sản

4

Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số

Dân sinh

5

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Dân sinh

