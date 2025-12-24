Sáng 24/12, tại chương trình Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11/2025.

Trình bày tóm tắt báo cáo, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

TỶ LỆ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐẠT 40,2%

Theo bà Lê Thị Nga, cử tri phản ánh hiện nay, hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến. Nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính. Việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm gây khó khăn cho người dân…

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày tóm tắt báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11/2025. Ảnh: Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga cho biết thêm qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổng hợp được 757 kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 304 kiến nghị, tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 40,2%. Thường trực Ủy ban sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ quan giải quyết, trả lời đúng hạn và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đánh giá cao những nỗ lực trong công tác dân nguyện của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trong tháng 10 và 11. Tuy nhiên, cần tiếp tục có các biện pháp đôn đốc, kiểm tra việc xử lý những kiến nghị còn lại để tránh tồn đọng, từ đó nâng cao niềm tin của cử tri.

Về nội dung cụ thể, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh cử tri lo ngại trước tình trạng hàng giả, hàng nhái và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Do đó, đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế pháp lý để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng...

CẦN CÓ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, NGẬP LỤT TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài và ngày càng trầm trọng là vấn đề cử tri và nhân dân tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP. Hà Nội đang lo lắng và mong muốn tình trạng này sớm được khắc phục triệt để.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí và hạ tầng môi trường đang diễn biến bất thường. Mặc dù đã có các giải pháp lâu dài, nhưng trong ngắn hạn, ô nhiễm vẫn tăng đột biến. Vì vậy, đề nghị các cơ quan cần đánh giá nguyên nhân cụ thể của sự đột biến này để có giải pháp khắc phục ngay, đưa mức ô nhiễm xuống thấp hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng dư luận và các nhà khoa học yêu cầu cần có đánh giá tổng thể để xác định rõ nguyên nhân tình trạng ngập lụt tại các đô thị và khu vực miền núi. Ngoài yếu tố mưa lớn, cần làm rõ các nguyên nhân chủ quan liên quan đến thủy điện, thủy lợi để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Trước tình hình thời tiết bất thường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là dự báo lũ lụt tại miền Trung và miền núi phía Bắc để tránh bị động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

“Cần rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành liên hồ chứa tại các địa phương và đổi mới phương thức cảnh báo sớm cho nhân dân. Trong điều kiện bão lũ, hệ thống viễn thông thường bị tê liệt, do đó không thể chỉ dựa vào điện thoại hay loa đài mà cần có các phương án tuyên truyền, chủ động từ sớm. Trách nhiệm của các chủ đầu tư hồ thủy điện, thủy lợi trong việc điều tiết cũng cần được làm rõ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trong quá trình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng phòng chống lũ tại các vùng xung yếu.

Cụ thể, cần khẩn trương xem xét quỹ đất tái định cư cho đồng bào miền núi tại các địa điểm an toàn, không có nguy cơ sạt lở; khảo sát tổng thể để quy hoạch lại dân cư miền núi gắn với sản xuất và các dịch vụ y tế, giáo dục nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.