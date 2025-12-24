Ajinomoto và chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên “Khoa học về Axit amin”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 24/12/2025
Thu Hà
24/12/2025, 18:21
Sở hữu thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh là “Khoa học về Axit amin”, Tập đoàn Ajinomoto đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Trong bối cảnh ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa, phòng ngừa sớm và tích hợp dinh dưỡng – y sinh, nhiều tập đoàn thực phẩm lớn đang tái định vị chiến lược để mở rộng sang lĩnh vực khoa học sự sống. Ajinomoto là một trong những trường hợp tiêu biểu, với hơn 100 năm phát triển dựa trên nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”) – yếu tố cốt lõi giúp Tập đoàn từng bước hình thành hệ sinh thái giải pháp chăm sóc sức khỏe có giá trị cao.
Axit amin là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng nên chất đạm, và tồn tại trong mọi sinh vật sống, từ vi khuẩn cho đến con người. Đây được xem là cội nguồn của sự sống, với 4 chức năng quan trọng bao gồm tạo vị, cung cấp dinh dưỡng, sinh lý và phản ứng.
Tại Tập đoàn Ajinomoto, “Khoa học về Axit amin” được định nghĩa như "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin". “Khoa học về Axit amin” là thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto. Tập đoàn xác định hoạt động kinh doanh tập trung vào 04 lĩnh vực tăng trưởng gồm: Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh, đặc biệt là Chăm sóc sức khỏe.
Axit amin là thành phần cấu tạo nên chất đạm, giữ vai trò thiết yếu trong mọi cơ thể sống. Ngoài chức năng xây dựng và duy trì mô, axit amin còn tham gia điều hòa sinh lý, chuyển hóa năng lượng và nhiều phản ứng sinh hóa quan trọng.
Với Ajinomoto, axit amin không chỉ là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm, mà là trọng tâm của chiến lược nghiên cứu và phát triển. “Khoa học về Axit amin” được Tập đoàn xác định là tổng hòa của các vật liệu, công nghệ, chức năng và dịch vụ được phát triển thông qua nghiên cứu chuyên sâu, nhằm khai thác tiềm năng của axit amin trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trên nền tảng đó, Ajinomoto tập trung đầu tư vào bốn lĩnh vực tăng trưởng chiến lược: Chăm sóc sức khỏe; Thực phẩm & Sức khỏe; Công nghệ thông tin & Truyền thông; và Công nghệ xanh. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là lĩnh vực có hàm lượng khoa học cao, giá trị gia tăng lớn và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Tập đoàn.
Một trong những minh chứng rõ nét cho khả năng chuyển hóa nghiên cứu khoa học thành giải pháp thực tiễn là công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex®. Thông qua việc phân tích sự chuyển hóa axit amin trong cơ thể, các nhà khoa học tại Tập đoàn Ajinomoto đã phát hiện rằng nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh.
Dựa trên cơ sở khoa học này, công nghệ AminoIndex® được phát triển như một công cụ hỗ trợ tầm soát sớm ung thư. Chỉ với 5 ml máu, công nghệ có thể phân tích sự thay đổi của các axit amin để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ở nữ giới.
Bên cạnh chẩn đoán, Ajinomoto tiếp tục mở rộng ứng dụng “AminoScience” sang y học tái tạo, đặc biệt là lĩnh vực tế bào gốc.
Tế bào gốc hay “tế bào mẹ” có khả năng phát triển thành nhiều dạng tế bào khác nhau vốn được xem là nền tảng quan trọng trong điều trị nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên, chúng cần môi trường nuôi cấy tinh khiết và ổn định, đặc biệt là thành phần axit amin chất lượng cao.
Dựa trên năng lực sản xuất axit amin được tích lũy trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển thành công môi trường nuôi cấy lí tưởng tế bào StemFit™. Sản phẩm này đang được sử dụng trong nghiên cứu và thực nghiệm lâm sàng, mở ra triển vọng mới trong điều trị các bệnh như thoái hóa võng mạc hay bệnh cơ tim.
Song song với các công nghệ y sinh tiên tiến, Tập đoàn Ajinomoto cũng chú trọng phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học cho bệnh hiếm dựa trên “AminoScience”. Các sản phẩm này được nghiên cứu nhằm hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa axit amin, động kinh kháng thuốc, dị ứng và các bệnh lý đường tiêu hóa.
Việc đầu tư bài bản vào lĩnh vực dinh dưỡng y học giúp Tập đoàn Ajinomoto mở rộng danh mục sản phẩm chat sluowngj cao, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (mã chứng khoán: NAG – HNX) và Điện Máy Xanh (thuộc Tập đoàn Thế Giới Di Động – MWG) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp Việt Nam có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực điện máy.
Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác với Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học giả Trung Quốc (CSCSE), Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thỏa thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên, các cơ sở đào tạo và các chương trình trao đổi học thuật giữa hai quốc gia.
Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tháng 12/2025 – Công ty Cổ phần LynkiD chính thức hợp tác cùng Zalopay, triển khai tích hợp “Kho quà 0Đ” của LynkiD vào ứng dụng Zalopay. Thông qua hợp tác này, người dùng Zalopay có thể đổi e-voucher từ hàng ngàn thương hiệu trên Kho quà LynkiD trực tiếp tại mục “Dùng xu đổi quà”, chỉ đồng giá 1 xu cho mỗi ưu đãi.
Trong hai ngày 20–21/12/2025, Shining Show - triển lãm trang sức quy mô lớn do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức tại Diamond Crown Hải Phòng - đã trở thành điểm hẹn nổi bật của thành phố Cảng, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, trải nghiệm.
