Ajinomoto và chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa trên “Khoa học về Axit amin”

Sở hữu thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh là “Khoa học về Axit amin”, Tập đoàn Ajinomoto đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa, phòng ngừa sớm và tích hợp dinh dưỡng – y sinh, nhiều tập đoàn thực phẩm lớn đang tái định vị chiến lược để mở rộng sang lĩnh vực khoa học sự sống. Ajinomoto là một trong những trường hợp tiêu biểu, với hơn 100 năm phát triển dựa trên nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”) – yếu tố cốt lõi giúp Tập đoàn từng bước hình thành hệ sinh thái giải pháp chăm sóc sức khỏe có giá trị cao.

Axit amin là đơn vị nhỏ nhất để xây dựng nên chất đạm, và tồn tại trong mọi sinh vật sống, từ vi khuẩn cho đến con người. Đây được xem là cội nguồn của sự sống, với 4 chức năng quan trọng bao gồm tạo vị, cung cấp dinh dưỡng, sinh lý và phản ứng.

Tại Tập đoàn Ajinomoto, “Khoa học về Axit amin” được định nghĩa như "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin". “Khoa học về Axit amin” là thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto. Tập đoàn xác định hoạt động kinh doanh tập trung vào 04 lĩnh vực tăng trưởng gồm: Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh, đặc biệt là Chăm sóc sức khỏe.

AXIT AMIN – NỀN TẢNG CỦA SỰ SỐNG

Axit amin là thành phần cấu tạo nên chất đạm, giữ vai trò thiết yếu trong mọi cơ thể sống. Ngoài chức năng xây dựng và duy trì mô, axit amin còn tham gia điều hòa sinh lý, chuyển hóa năng lượng và nhiều phản ứng sinh hóa quan trọng.

Với Ajinomoto, axit amin không chỉ là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm, mà là trọng tâm của chiến lược nghiên cứu và phát triển. “Khoa học về Axit amin” được Tập đoàn xác định là tổng hòa của các vật liệu, công nghệ, chức năng và dịch vụ được phát triển thông qua nghiên cứu chuyên sâu, nhằm khai thác tiềm năng của axit amin trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trên nền tảng đó, Ajinomoto tập trung đầu tư vào bốn lĩnh vực tăng trưởng chiến lược: Chăm sóc sức khỏe; Thực phẩm & Sức khỏe; Công nghệ thông tin & Truyền thông; và Công nghệ xanh. Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là lĩnh vực có hàm lượng khoa học cao, giá trị gia tăng lớn và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Tập đoàn.

ỨNG DỤNG “AMINOSCIENCE” TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ

Một trong những minh chứng rõ nét cho khả năng chuyển hóa nghiên cứu khoa học thành giải pháp thực tiễn là công nghệ tầm soát ung thư AminoIndex®. Thông qua việc phân tích sự chuyển hóa axit amin trong cơ thể, các nhà khoa học tại Tập đoàn Ajinomoto đã phát hiện rằng nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh.

Dựa trên cơ sở khoa học này, công nghệ AminoIndex® được phát triển như một công cụ hỗ trợ tầm soát sớm ung thư. Chỉ với 5 ml máu, công nghệ có thể phân tích sự thay đổi của các axit amin để đánh giá nguy cơ mắc 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ở nữ giới.

Nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư có những thay đổi đặc trưng so với người khỏe mạnh.

ỨNG DỤNG “AMINOSCIENCE” TRONG Y HỌC TÁI TẠO

Bên cạnh chẩn đoán, Ajinomoto tiếp tục mở rộng ứng dụng “AminoScience” sang y học tái tạo, đặc biệt là lĩnh vực tế bào gốc.

Tế bào gốc hay “tế bào mẹ” có khả năng phát triển thành nhiều dạng tế bào khác nhau vốn được xem là nền tảng quan trọng trong điều trị nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên, chúng cần môi trường nuôi cấy tinh khiết và ổn định, đặc biệt là thành phần axit amin chất lượng cao.

Môi trường nuôi cấy lí tưởng tế bào StemFit™ góp phần phát triển tế bào gốc trong y học.

Dựa trên năng lực sản xuất axit amin được tích lũy trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Ajinomoto đã phát triển thành công môi trường nuôi cấy lí tưởng tế bào StemFit™. Sản phẩm này đang được sử dụng trong nghiên cứu và thực nghiệm lâm sàng, mở ra triển vọng mới trong điều trị các bệnh như thoái hóa võng mạc hay bệnh cơ tim.

DINH DƯỠNG Y HỌC – HƯỚNG ĐI TRIỂN VỌNG CHO Y HỌC HIỆN ĐẠI

Song song với các công nghệ y sinh tiên tiến, Tập đoàn Ajinomoto cũng chú trọng phát triển các giải pháp dinh dưỡng y học cho bệnh hiếm dựa trên “AminoScience”. Các sản phẩm này được nghiên cứu nhằm hỗ trợ điều trị rối loạn chuyển hóa axit amin, động kinh kháng thuốc, dị ứng và các bệnh lý đường tiêu hóa.

Việc đầu tư bài bản vào lĩnh vực dinh dưỡng y học giúp Tập đoàn Ajinomoto mở rộng danh mục sản phẩm chat sluowngj cao, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.