Đề án về Phát triển kinh tế nhà nước: Xác định rõ nội hàm, phạm vi của kinh tế nhà nước

Ngày 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về Phát triển kinh tế nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước.

HAI PHƯƠNG ÁN VỀ PHẠM VI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Tài chính đã báo cáo Ban Chỉ đạo về nội hàm, phạm vi kinh tế nhà nước. Theo đó, có thể hiểu nội hàm của kinh tế nhà nước bao gồm: Các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và các tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đất đai, tài nguyên thiên nhiên khác; tài sản công khác (hệ thống kết cấu hạ tầng, trụ sở công...).

Về phạm vi của kinh tế nhà nước đưa vào Nghị quyết của Bộ Chính trị, trên cơ sở nghiên cứu nội hàm, phạm vi kinh tế nhà nước và tình hình thực tiễn, Bộ Tài chính đưa ra hai phương án.

Phương án 1: Phạm vi nghiên cứu của kinh tế nhà nước bao gồm các chủ thể: (1) Các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và các tổ chức tín dụng nhà nước; (2) Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ có thể tiếp cận theo cơ chế giá thị trường, có khả năng cạnh tranh; (3) Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tính chất tín dụng; trong đó, có đánh giá tổng thể về kinh tế nhà nước.

Phương án 2: Phạm vi các thành tố đưa vào Nghị quyết có thể bao gồm các nguồn lực và các chủ thể kinh tế: (1) Doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước và các tổ chức tín dụng; (2) Đơn vị sự nghiệp công lập; (3) Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; (4) Ngân sách Nhà nước, dự trữ nhà nước; (5) Đất đai, tài nguyên thiên nhiên khác; (6) Tài sản công khác (hệ thống kết cấu hạ tầng và trụ sở công). Trong đó, tập trung nghiên cứu đưa vào Nghị quyết các thành tố: Các doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước và các tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Tại cuộc họp, các ủy viên của Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã phân tích, luận bàn kỹ càng các thành tố trọng tâm, trọng điểm, ưu – nhược điểm, phạm vi và mức độ tác động của hai phương án. Đại đa số các ý kiến lựa chọn phương án 1. Bên cạnh đó, cũng ý kiến cho rằng nên chọn phương án 1, đồng thời cân nhắc nghiên cứu, bổ sung một số thành tố của phương án 2.

TIẾP CẬN BAO TRÙM, TOÀN DIỆN

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng cảm ơn các thành viên đã dự họp và phát biểu đầy đủ, thể hiện chính kiến, có những đóng góp rất sâu sắc để triển khai xây dựng Đề án.

"Đây là một đề án rất quan trọng và rất khó vì là nền tảng và động lực để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững của đất nước, theo tinh thần tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Khu vực kinh tế nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng đang nắm giữ một nguồn lực rất lớn. Cần đưa ra giải pháp để khu vực này phát huy hiệu quả cao hơn nữa, khẳng định vai trò chủ đạo, chi phối, dẫn dắt, lan tỏa cho nền kinh tế, tiên phong trong các lĩnh vực mới, lĩnh vực quan trọng, lĩnh vực chiến lược", Phó Thủ tướng nhận định.

Từ trước tới nay, chúng ta chưa thực sự tiếp cận về mặt lý luận, khái niệm, định nghĩa để xác định kinh tế nhà nước bao gồm những gì và chưa đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về kinh tế nhà nước. Lần này, dù là việc khó và với quỹ thời gian eo hẹp, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần tiếp cận theo hướng bao trùm, toàn diện vấn đề kinh tế nhà nước.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, đánh giá đúng thực trạng, tồn tại, hạn chế của kinh tế nhà nước; phân tích nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm. Từ đó, đưa ra định hướng, tầm nhìn kinh tế nhà nước và nhiệm vụ, giải pháp mới, đột phá.

Đối với việc xây dựng Nghị quyết, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý nội dung phải cô đọng, tập trung, cụ thể, có tính hành động cao và khi ban hành là phải triển khai được ngay.

Dựa trên những ý kiến trao đổi, phân tích của các thành viên tại cuộc họp, Phó Thủ tướng chia sẻ quan điểm lựa chọn phương án 1. Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến, tiếp tục làm rõ các nội hàm, nếu có mở rộng thì xem xét đến một số yếu tố của phương án 2 nhưng phương án 1 vẫn là chủ đạo.