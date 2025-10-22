Thứ Năm, 23/10/2025

Dễ dàng đăng ký mua cổ phiếu IPO VPS 24/7 trên VPS SmartOne

Thu Ngân

22/10/2025, 10:42

Vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã chính thức mở đăng ký mua cổ phiếu IPO trên ứng dụng VPS SmartOne, giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng đặt mua một cách nhanh chóng và tiện lợi.

VnEconomy

VPS – TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

VPS nổi lên giữa các công ty chứng khoán từ năm 2021 khi lần đầu tiên dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán trên cả 04 bảng xếp hạng HOSE, HNX, UPCOM và phái sinh, thành tựu này đã duy trì liên tiếp cho đến nay, một điều trong lịch sử chưa có một công ty chứng khoán nào đạt được.

Theo Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 của VPS ghi nhận mức tăng trưởng cao ở các chỉ tiêu. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của VPS đã tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1.126 tỷ đồng; doanh thu đạt 3.001 tỷ đồng, tăng 73% so với quý 3/2024.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, VPS đã đạt lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng – mức kỷ lục tăng 52% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu duy trì ở mức hợp lý.

Hiệu quả kinh doanh của VPS hiện ở nhóm dẫn đầu thị trường, với tỷ lệ ROE năm 2024 đạt 22,2%, gấp hơn hai lần mức bình quân toàn ngành (9,1%). Đến quý 3/2025, ROE tiếp tục duy trì ở mức 24,4%, thể hiện khả năng sử dụng vốn hiệu quả của công ty.

Là một công ty chứng khoán có chiến lược rõ ràng đi kèm với tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán, giới phân tích cho rằng thương vụ IPO của VPS sẽ là một trong những thương vụ tỷ đô đáng chú ý của thị trường trong năm 2025.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA 24/7

Từ ngày 16/10 đến 6/11/2025, nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu IPO của VPS qua hai hình thức chính: Trực tuyến trên ứng dụng VPS SmartOne, tại tính năng Đặt mua IPO VPS hoặc trực tiếp tại Hội ở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS, cùng các đại lý phân phối chính thức cổ phiếu IPO của VPS.

Đáng chú ý, với hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VPS SmartOne, nhà đầu tư hoàn toàn có thể đặt mua cổ phiếu IPO của VPS bất cứ thời điểm nào và ở mọi lúc mọi nơi để đáp ứng nhu cầu cao từ nhà đầu tư. Đây là “điểm sáng” về ứng dụng công nghệ trong IPO nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, điều mà không phải công ty nào cũng có thể đáp ứng được.

Để đăng ký mua trên ứng dụng VPS SmartOne, nhà đầu tư vui lòng thực hiện các bước sau:

● Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne.

● Bước 2: Tại trang chủ ứng dụng, hiển thị pop-up thông báo “Mở đăng ký đặt mua cổ phiếu IPO CTCP Chứng khoán VPS”, ấn Khám phá để tiếp tục. Ngoài ra, các điểm chạm IPO VPS còn được đặt tại:

Cụm Dành cho Quý khách trên màn hình trang chủ ứng dụng

Cụm tính năng Đặt mua IPO VPS

Cụm Dành cho Quý khách trên màn Cổ phiếu.

● Bước 3: Tại đây, Quý khách đọc chi tiết về lộ trình IPO của VPS, cũng như giải đáp liên quan đến đăng ký mua và đặt cọc. Sau đó, ấn Đăng ký mua để tiếp tục.

Lưu ý: Cần đảm bảo có đủ số dư trên tài khoản thường tại thời điểm ấn Đăng ký mua để thuận tiện giao dịch.

● Bước 4: Tại màn Nhập thông tin đăng ký, chọn một trong hai hình thức đăng ký mua:

Theo số lượng

Theo số tiền

Số lượng đăng ký (nếu chọn đăng ký mua theo số lượng) hoặc Số tiền đầu tư dự kiến (nếu chọn đăng ký mua theo số tiền). Trường hợp chọn đăng ký mua theo số tiền, hệ thống sẽ tự động tính toán số lượng cổ phiếu có thể mua và tổng giá trị đăng ký tương ứng.

Ấn Tiếp tục.

● Bước 5:

Tại màn Chọn người giới thiệu:

Chọn người giới thiệu được hệ thống gợi ý sẵn (có thể hiển thị một hoặc nhiều người giới thiệu), hoặc

Chọn Người giới thiệu khác và nhập ID của người giới thiệu đó.

Sau đó, ấn Tiếp tục.

● Bước 6:

Tại màn Xác nhận thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trên màn hình.

Tích chọn đồng ý điều khoản, điều kiện. Ấn Xác nhận.

● Bước 7:

Xác thực OTP. Hiển thị thông báo Đăng ký mua Cổ phiếu IPO thành công.

Khách hàng có thể ấn Đăng ký thêm để đặt mua thêm hoặc ấn Về trang chủ.

* Để tìm hiểu chi tiết hơn, nhà đầu tư vui lòng tham khảo link sau:

https://images.vps.com.vn/2025/files/huong-dan-dat-mua-ipo-vps-tren-ung-dung-vps-smartone-updated-16102025-f6f3.pdf

Hoặc xem video hướng dẫn tại đây: https://www.youtube.com/shorts/KPMdhBHRS4w

